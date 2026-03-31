Juky San trước khi xảy ra ồn ào

Juky San (tên thật Trần Thị Dung) được biết đến là một trong những ca sĩ trẻ có màu sắc giọng khá lạ lẫm, bắt tai. Cô vốn là sinh viên ngành y, từng có thời gian làm phụ tá nha khoa trước khi theo đuổi đam mê ca nhạc. Người đẹp thu hút sự chú ý với những bản cover trên mạng xã hội. Bên cạnh giọng ca trong treo, tình cảm, ngoại hình xinh xắn giúp cô được biết tới là “nàng thơ cover”.

Sau khi thu hút một lượng fan nhất định, Juky San mạnh dạn đăng ký thi The Voice Vietnam 2019. Dừng chân ở bán kết, ca sĩ sinh năm 1998 tạo được ấn tượng và thiện cảm với khán giả. Năm 2021, người đẹp tung ra sản phẩm âm nhạc mới Phải chăng em đã yêu. Ca khúc sau đó trở thành hiện tượng, thu hút hơn 60 triệu lượt xem và giúp Juky San đến gần với đại chúng hơn.

Gần đây, Juky San tham gia Em xinh "say hi" và tiến tới vòng chung kết. Sau Live Stage 4, Juky San nằm trong danh sách bị loại. Tuy nhiên, cô được hồi sinh nhờ phiếu bầu của các thí sinh trong chương trình. Ngoài giọng hát du dương, ngoại hình và kỹ năng trình diễn trên sân khấu của Juky San cũng được đánh giá cao.

Juky San là một trong số nghệ sĩ tích cực hoạt động trên mạng xã hội. Người đẹp chăm chỉ cập nhật, đăng tải những khoảnh khắc cuộc sống đời thường hay công việc, kết nối với fan. Một thời gian dài, nữ ca sĩ theo đuổi hình tượng nữ tính, mềm mại, trong sáng.

Juky San thay đổi lạ lẫm với outfit cá tính. Người đẹp diện áo bra-top xám, phối cùng chân váy ngắn và áo khoác dáng rộng, đội mũ len cùng tone màu. Trang phục làm nổi bật vóc dáng thon thả, khỏe khoắn của Juky San, đặc biệt là vòng eo con kiến gợi cảm. Cô gây bất ngờ khi thay đổi rõ rệt so với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính từng gắn bó.

Juky San từng chia sẻ về việc bị body shaming. Ca sĩ cho biết thường nhận về những ý kiến miệt thị ngoại hình, khiến cô buồn bã, áp lực. "Tôi không muốn gầy tý nào. Tôi muốn lên cân nhưng tôi thuộc tạng người không dễ tăng cân. Ngoài ra, công việc của tôi khá bận rộn nên không được ăn theo sở thích", Juky San bày tỏ.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.