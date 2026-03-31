Juky San trước khi xảy ra ồn ào

  • Thứ ba, 31/3/2026 20:51 (GMT+7)
Một thời gian dài, Suky San theo đuổi hình tượng nữ tính, trong sáng. Khoảng thời qua, người đẹp tích cực biến hóa trong những phong cách mới mẻ, cá tính hơn.

Juky San (tên thật Trần Thị Dung) được biết đến là một trong những ca sĩ trẻ có màu sắc giọng khá lạ lẫm, bắt tai. Cô vốn là sinh viên ngành y, từng có thời gian làm phụ tá nha khoa trước khi theo đuổi đam mê ca nhạc. Người đẹp thu hút sự chú ý với những bản cover trên mạng xã hội. Bên cạnh giọng ca trong treo, tình cảm, ngoại hình xinh xắn giúp cô được biết tới là “nàng thơ cover”.

Sau khi thu hút một lượng fan nhất định, Juky San mạnh dạn đăng ký thi The Voice Vietnam 2019. Dừng chân ở bán kết, ca sĩ sinh năm 1998 tạo được ấn tượng và thiện cảm với khán giả. Năm 2021, người đẹp tung ra sản phẩm âm nhạc mới Phải chăng em đã yêu. Ca khúc sau đó trở thành hiện tượng, thu hút hơn 60 triệu lượt xem và giúp Juky San đến gần với đại chúng hơn.

Gần đây, Juky San tham gia Em xinh "say hi" và tiến tới vòng chung kết. Sau Live Stage 4, Juky San nằm trong danh sách bị loại. Tuy nhiên, cô được hồi sinh nhờ phiếu bầu của các thí sinh trong chương trình. Ngoài giọng hát du dương, ngoại hình và kỹ năng trình diễn trên sân khấu của Juky San cũng được đánh giá cao.

Juky San là một trong số nghệ sĩ tích cực hoạt động trên mạng xã hội. Người đẹp chăm chỉ cập nhật, đăng tải những khoảnh khắc cuộc sống đời thường hay công việc, kết nối với fan. Một thời gian dài, nữ ca sĩ theo đuổi hình tượng nữ tính, mềm mại, trong sáng.

Khoảng thời gian qua, Juky San chịu khó biến hóa với những phong cách đa dạng hơn từ cá tính tới gợi cảm, táo bạo.

Juky San thay đổi lạ lẫm với outfit cá tính. Người đẹp diện áo bra-top xám, phối cùng chân váy ngắn và áo khoác dáng rộng, đội mũ len cùng tone màu. Trang phục làm nổi bật vóc dáng thon thả, khỏe khoắn của Juky San, đặc biệt là vòng eo con kiến gợi cảm. Cô gây bất ngờ khi thay đổi rõ rệt so với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính từng gắn bó.

Juky San từng chia sẻ về việc bị body shaming. Ca sĩ cho biết thường nhận về những ý kiến miệt thị ngoại hình, khiến cô buồn bã, áp lực. "Tôi không muốn gầy tý nào. Tôi muốn lên cân nhưng tôi thuộc tạng người không dễ tăng cân. Ngoài ra, công việc của tôi khá bận rộn nên không được ăn theo sở thích", Juky San bày tỏ.

18:11 31/3/2026

Tử Khiêu

Ảnh: FBNV

