Johnny Depp bị ngó lơ

Trong một sự kiện, tài tử bị Charlize Theron phớt lờ. Khoảnh khắc này hiện thu hút sự chú ý của công chúng.

Theo Daily Mail, Charlize Theron bị phát hiện phớt lờ bạn diễn cũ Johnny Depp tại buổi trình diễn Dior ở Tuần lễ thời trang Paris ít ngày trước.

Theo clip do một tài khoản mạng đăng tải, trong khuôn khổ sự kiện, minh tinh được cho là tiến tới chào hỏi doanh nhân Bernard Arnault và Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron nhưng ngó lơ Johnny Depp. Clip này hiện thu hút lượng bàn luận và tương tác lớn trên nền tảng.

Tài khoản này thậm chí còn nhắc tới việc Charlize Theron từng "thích" một bài viết của tạp chí Time vào năm 2023 đề cập đến màn tái xuất của Johnny ở Liên hoan phim Cannes sau vụ kiện với Amber Heard.

Johnny là gương mặt đại diện cho nước hoa Sauvage, còn Charlize quảng cáo cho dòng J'Adore trong 20 năm. Cả hai đều có sự gắn kết với nhà mốt đến từ Pháp.

Charlize Theron ngó lơ Depp. Ảnh: WWD.

Charlize và Johnny từng hợp tác trong dự án The Astronaut's Wife vào năm 1999. Từ đó đến nay, họ không còn đóng phim chung.

Johnny Depp là diễn viên và nhạc sĩ người Mỹ. Anh nhận được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp. Các bộ phim của Johnny Depp thu về hơn 8 tỷ USD trên toàn thế giới, giúp anh trở thành một trong những ngôi sao có khả năng sinh lời nhất Hollywood. Cướp biển vùng Caribe là bộ phim nổi tiếng nhất của Johnny Depp.

Năm 2023, Depp đã ký hợp đồng trị giá 20 triệu USD để tiếp tục quảng bá cho dòng nước hoa Sauvage của hãng Pháp. Thương vụ này giúp anh vượt Robert Pattinson và Brad Pitt để trở thành ngôi sao được trả thù lao cao nhất khi đại diện hình ảnh cho một hãng nước hoa.