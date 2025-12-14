John Cena giải nghệ

Sáng 14/12, John Cena chia tay sự nghiệp đấu vật biểu diễn kéo dài hơn hai thập kỷ.

Cena kết thúc sự nghiệp đấu vật biểu diễn.

Đô vật huyền thoại khép lại sự nghiệp bằng trận đấu với Gunther tại sự kiện Sarturday Night's Main Event. Trước sự cổ vũ của đám đông khán giả, Cena "tap out" (xin hàng) sau một đòn khóa, điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của anh.

Dù khán giả tại nhà thi đấu liên tục hô vàng "Đừng từ bỏ", Cena vẫn chọn cách khép lại trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp theo cách đầy cảm xúc, đi ngược lại hoàn toàn so với khẩu hiệu "Không bao giờ bỏ cuộc" đã gắn liền với anh trong 20 năm qua.

Gunther có vinh dự được kết thúc sự nghiệp của Cena.

Trước khi thua sốc trước Gunther, Cena cũng "turn hell" (đóng vai ác) trong một thời gian ngắn, sau nhiều năm liên tục sắm vai "baby face" (vai tốt). Nhà cựu vô địch WWE muốn khép lại sự nghiệp với trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ nhất. Bên cạnh đó, anh cũng hạ đô vật trẻ Dominik Mysterio để giành đai vô địch Mỹ, đồng thời hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu trọn vẹn tại WWE.

Sau trận đấu, Cena nán lại sàn và được đồng nghiệp ra tri ân. Nhiều đô vật và người hâm mộ đã khóc trong ngày Cena giải nghệ. Anh là tuổi thơ của nhiều thế hệ CĐV, đồng thời là nguồn cảm hứng để thế hệ đô vật sau này phát triển sự nghiệp.

John Cena là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử đô vật biểu diễn thế giới. Ra mắt WWE năm 2002, Cena nhanh chóng vươn lên trở thành gương mặt đại diện của công ty suốt hơn một thập kỷ, với hình ảnh “Never Give Up” truyền cảm hứng mạnh mẽ. Anh đã 16 lần vô địch thế giới, cân bằng kỷ lục của Ric Flair, cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác như United States Championship, Tag Team Championship và Royal Rumble.

Không chỉ thống trị võ đài, Cena còn ghi dấu ấn sâu đậm ở mảng giải trí khi chuyển mình thành công sang điện ảnh Hollywood với các vai diễn trong Fast & Furious, The Suicide Squad hay Peacemaker.