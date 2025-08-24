Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đô vật John Cena đăng ảnh đầy ẩn ý về Messi

  Chủ nhật, 24/8/2025 10:00 (GMT+7)
Huyền thoại WWE, John Cena úp mở về việc chia tay sàn đấu sau 25 năm gắn bó, khi khéo léo nhắc đến Lionel Messi như một hình ảnh đầy ẩn ý.

John Cena là ngôi sao đô vật Mỹ.

John Cena từ lâu đã chơi theo luật riêng trên mạng xã hội. Trong khi phần lớn ngôi sao dùng Instagram để đăng ảnh selfie, hậu trường hay nội dung quảng bá chỉn chu, Cena lại biến trang cá nhân của mình thành một phòng trưng bày nghệ thuật ảo.

Tài khoản của anh đầy những hình ảnh ngẫu nhiên, meme hay các liên tưởng bất chợt – tất cả đều không kèm chú thích. Ngay cả phần giới thiệu cũng cảnh báo: “Những bức ảnh này sẽ được đăng mà không có lời giải thích. Tùy bạn diễn giải. Hãy tận hưởng”.

Sau lần xuất hiện tại SmackDown, Cena đăng tải bức ảnh Messi trong màu áo Barcelona. Việc này khiến người hâm mộ lập tức dấy lên những suy đoán. Tại sao lại là Messi? Và tại sao vào lúc này?

Theo suy đoán, hành động này dường như ám chỉ rằng Cena chỉ còn lại 10 trận đấu cuối cùng với WWE. Sự so sánh này khiến nhiều người liên tưởng đến những ngày cuối cùng của Messi tại Barca, gợi mở về lời tạm biệt sắp tới của Cena với thế giới đô vật.

John Cena, anh 1

John Cena đăng ảnh Messi lên Instagram.

Đáng chú ý, hình ảnh Messi được chọn lại đến từ những ngày cuối cùng của anh tại Barca, càng làm nổi bật sự tương đồng với những bước cuối trong sự nghiệp WWE của John Cena.

Nếu ngẫm kỹ, lựa chọn Messi hoàn toàn có chủ đích. Cả hai đều là biểu tượng toàn cầu của môn thể thao mình theo đuổi, đều gắn liền với sự xuất sắc và đều đang bước vào buổi hoàng hôn của sự nghiệp. Với Cena, “10” của Messi là cách ngắn gọn để nói rằng: quá trình đếm ngược đã bắt đầu.

Theo truyền thông, Cena lần gần nhất xuất hiện là tại show SmackDown ngày 22/8 ở Dublin, Ireland. Giờ đây, mọi dấu hiệu đều cho thấy anh đã sẵn sàng cho những ngày cuối cùng trong sự nghiệp tại WWE.

