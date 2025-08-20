Ronaldo ‘thắng’ Messi ở Hong Kong

Cristiano Ronaldo đã 40 tuổi, nhưng ánh hào quang của anh vẫn chưa hề phai nhạt.

Ở Hong Kong, trong trận tranh Siêu Cúp Saudi giữa Al Nassr và Al Ittihad hôm 19/8, CR7 không cần ghi bàn nhưng vẫn trở thành tâm điểm. Anh chơi trọn vẹn bằng tinh thần chiến đấu, khát khao và một đường kiến tạo quyết định để giúp Joao Felix ấn định chiến thắng 2-1.

Nhưng điều quan trọng hơn cả, Ronaldo giành chiến thắng trong một cuộc đối đầu khác - cuộc chiến về hình ảnh và tình cảm công chúng, nơi Lionel Messi từng vấp ngã cay đắng một năm trước.

Ronaldo bước ra như một vị cứu tinh

Không phải ngẫu nhiên mà Hong Kong lại dồn sự chú ý lớn đến thế cho sự xuất hiện của Ronaldo. Bóng đá châu Á nói chung và đặc biệt là khu vực Trung Quốc - Hong Kong luôn có niềm khao khát được nhìn thấy những siêu sao hàng đầu bằng xương bằng thịt.

Người hâm mộ không chỉ xem bóng đá như môn thể thao, mà còn là sự kiện văn hóa. Trong bối cảnh ấy, Ronaldo hiện diện như một biểu tượng sống, mang đến thứ cảm xúc nguyên thủy: reo hò mỗi khi anh chạm bóng, phấn khích khi anh thực hiện một cú sút, và vỡ òa khi anh kiến tạo bàn thắng.

Hình ảnh các CĐV bất chấp an ninh để lao xuống sân, hay cắm trại trước khách sạn của CR7, thậm chí thuê phòng chỉ để mong nhìn thấy anh, phản ánh sự cuồng nhiệt mà ít cầu thủ nào còn duy trì được ở tuổi 40. Ronaldo biến trận đấu không chỉ là một màn so tài thể thao, mà là một buổi trình diễn mang tính biểu tượng.

Ronaldo có màn trình diễn ấn tượng trong trận bán kết Siêu cúp Saudi ở Hong Kong hôm 19/8.

Đặt Ronaldo cạnh Messi, sự tương phản càng rõ rệt. Năm 2024, khi Inter Miami tới Hong Kong, Messi được kỳ vọng là “ngôi sao số một” trong sự kiện. Hàng chục nghìn khán giả mua vé với giá cao, chờ đợi để tận mắt chứng kiến nhà vô địch World Cup 2022. Thế nhưng, Messi lại ngồi dự bị suốt trận, viện lý do chấn thương. Cái cớ ấy, đúng hay sai, không quan trọng bằng cảm xúc mà khán giả nhận lại: sự hụt hẫng, giận dữ, thậm chí bị lừa dối.

Sự việc leo thang thành khủng hoảng. Truyền thông Hong Kong và Trung Quốc chỉ trích, khán giả đòi hoàn tiền, còn một số chính trị gia xem đó như hành vi “xúc phạm”. Khi Messi sau đó ra sân ở Nhật Bản, chỉ vài ngày sau trận Hong Kong, hình ảnh của anh càng bị tổn hại nghiêm trọng.

Chính quyền Trung Quốc thậm chí hủy hai trận giao hữu của tuyển Argentina, coi đây như lời đáp trả. Một sự cố thể thao bỗng biến thành sự kiện ngoại giao, cho thấy bóng đá có thể chạm tới cả tầng ý nghĩa chính trị – xã hội.

Ronaldo có lẽ cũng hiểu rõ những gì đã xảy ra với Messi. Và anh chọn cách khác: ra sân, cống hiến, tạo ra khoảnh khắc. Không cần một cú hat-trick để làm thỏa mãn người hâm mộ, chỉ cần nỗ lực và sự hiện diện đúng lúc, đúng chỗ. Đường kiến tạo cho Joao Felix không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là thông điệp: “Tôi ở đây để chơi bóng, để cho các bạn thấy thứ các bạn đã chờ đợi”.

Ở khía cạnh thương mại, đó là một cú “ghi bàn” hoàn hảo. Khi CR7 cháy hết mình, hình ảnh thương hiệu Ronaldo tiếp tục được nâng tầm tại châu Á - thị trường khổng lồ vốn rất nhạy cảm với cảm xúc và trải nghiệm thực tế. Người hâm mộ không chỉ mua vé, họ mua cả niềm tin rằng thần tượng sẽ không bỏ rơi mình. Và Ronaldo đã giữ trọn vẹn niềm tin ấy.

Messi vs Ronaldo: Cuộc so kè chưa có hồi kết

Trong hơn 15 năm, Messi và Ronaldo so tài trên mọi mặt trận: từ số bàn thắng, Quả bóng Vàng, đến các danh hiệu tập thể. Messi có thể đã vượt lên với chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina, còn Ronaldo chưa bao giờ chạm tay vào cúp vàng thế giới. Nhưng ở Hong Kong, cán cân lại nghiêng về phía CR7.

Messi từng khiến fan Hong Kong phẫn nộ năm ngoái.

Messi rời Hong Kong trong tiếng la ó, còn Ronaldo ra về trong tiếng hô vang cuồng nhiệt. Messi trở thành biểu tượng của sự thất vọng, còn Ronaldo là minh chứng cho khái niệm “biết chiều lòng khán giả”. Và trong cuộc chiến hình ảnh toàn cầu, đôi khi việc chinh phục trái tim người hâm mộ quan trọng không kém - thậm chí còn hơn - những danh hiệu trên sân cỏ.

Bóng đá hiện đại không chỉ còn là trận đấu 90 phút. Nó là sân khấu toàn cầu, nơi mỗi hành động của siêu sao đều có thể lan tỏa thành câu chuyện lớn. Ronaldo hiểu rõ điều đó. Bằng sự tận tâm, anh đã biến một trận Siêu Cúp Saudi xa xôi thành tâm điểm truyền thông quốc tế.

Khi rời sân, Ronaldo không chỉ thắng Al Ittihad. Anh còn “thắng” Messi trong cuộc đua âm thầm về hình ảnh, “thắng” trong mắt hàng vạn khán giả Hong Kong, và quan trọng hơn, “thắng” trong việc duy trì vị thế biểu tượng toàn cầu ngay cả ở những năm tháng cuối sự nghiệp.

Có lẽ, như chính Ronaldo từng thổ lộ, điều này “ý nghĩa hơn bất kỳ danh hiệu nào”.