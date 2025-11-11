Joao Felix vượt mặt Ronaldo

Từng bị xem là “ngôi sao lạc lối” của bóng đá châu Âu, Felix đang khiến tất cả phải nhìn lại khi tìm lại phong độ đỉnh cao tại Saudi Pro League.

Felix tỏa sáng ở Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Felix góp 1 bàn trong trận thắng 3-1 của Al Nassr Neom tại vòng 8 Saudi Pro League (SPL) hôm 8/11. Pha lập công này giúp anh có 10 bàn sau 8 trận, dẫn đầu danh sách vua phá lưới SPL và vượt qua cả Cristiano Ronaldo lẫn Joshua King (cùng 9 bàn).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Jesus, Felix được trao vai trò trung tâm trên hàng công Al Nassr và nhanh chóng chứng minh giá trị bằng phong độ chói sáng. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi rời Benfica, Felix vượt mốc 10 bàn thắng trong một mùa giải – dấu hiệu cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của cầu thủ từng giành danh hiệu "Golden Boy" năm 2019.

Quyết định rời châu Âu ở tuổi 26 của Felix từng khiến nhiều người hoài nghi, nhất là khi tiền đạo này vừa trải qua những giai đoạn khó khăn ở Atlético Madrid, Barcelona, Chelsea và AC Milan. Tuy nhiên, lựa chọn đến Saudi Arabia để trở thành đồng đội với Ronaldo đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của anh.

Hiện tại, Felix đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup 2026. Với màn trình diễn rực rỡ ở Al Nassr, Felix sẽ là một trong những quân bài quan trọng của HLV Roberto Martinez.

