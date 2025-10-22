Joao Felix - 'Quái thú' thức giấc giữa sa mạc Saudi

Sau nhiều năm loay hoay tìm lại chính mình, Joao Felix đang sống những ngày rực rỡ nhất sự nghiệp tại Al Nassr.

Joao Felix đang bùng nổ ở Saudi Arabia.

“Cậu bé vàng” năm nào giờ trở đang trên đường trở thành biểu tượng mới của bóng đá Saudi Arabia - nơi anh bùng nổ với 12 bàn sau 11 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia.

Chỉ mất chưa đầy hai tháng, Felix viết lại chương mới trong hành trình tưởng chừng lạc hướng của mình. Từ Barcelona và Atletico Madrid, nơi anh từng được kỳ vọng là truyền nhân của những huyền thoại, Felix nay tái sinh trong màu áo Al Nassr - đội bóng của những ngôi sao và tham vọng không giới hạn.

Gia nhập CLB thủ đô Riyadh giữa những hoài nghi, cầu thủ người Bồ Đào Nha nhanh chóng chứng minh giá trị bằng phong độ chói sáng: 12 bàn thắng sau 11 trận cho cả CLB và tuyển quốc gia. Cuối tuần qua, cú hat-trick vào lưới Al Fateh là minh chứng rõ ràng nhất cho “phiên bản mới” của Felix - tự tin, quyết đoán và hiệu quả tàn khốc trước khung thành.

Dưới bàn tay HLV Jorge Jesus, Al Nassr sở hữu hàng công khiến cả châu Á phải ngước nhìn. Trong bộ tứ tấn công gồm Kingsley Coman, Sadio Mane, Cristiano Ronaldo và Felix, ngôi sao 26 tuổi trở thành mắt xích mang đến sự linh hoạt và sáng tạo nhất.

Anh không chỉ ghi bàn mà còn mở ra khoảng trống, tạo cơ hội và kết nối những ngôi sao lớn khác. Cách cựu sao Atletico di chuyển, xử lý trong phạm vi hẹp và chọn thời điểm dứt điểm cho thấy bản năng của một nghệ sĩ bóng đá thực thụ - người từng được châu Âu ca ngợi nhưng chỉ đến Trung Đông mới thật sự được tự do thể hiện.

Felix đang hồi sinh sự nghiệp.

Sự thăng hoa của Felix song hành với phong độ ấn tượng của Al Nassr: toàn thắng 5 trận đầu mùa, vững vàng trên ngôi đầu bảng và vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Al Ittihad với chiến thắng 2-0.

Còn ở cấp độ đội tuyển, HLV Roberto Martinez đang sở hữu một “Felix phiên bản hoàn hảo” - đầy cảm hứng và tự tin. Trong màu áo Bồ Đào Nha, anh cùng Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes và dàn sao trẻ đang biến đội nhà thành ứng viên nặng ký cho World Cup năm tới. Sau chiến thắng trước Tây Ban Nha tại Nations League, họ chỉ cần một điểm trong hai lượt cuối tháng 11 để giành vé trực tiếp tới vòng chung kết World Cup.

Từ “Cậu bé vàng” bị quên lãng ở châu Âu đến “quái thú” đang khuấy đảo bóng đá Saudi, Felix đang chứng minh rằng tài năng không mất đi - chỉ cần một môi trường đúng để nở rộ.

Ở tuổi 26, anh không còn là chàng trai mộng mơ năm nào mà là một ngôi sao trưởng thành, mang theo khát vọng làm chủ vận mệnh. Và khi Félix mỉm cười trở lại, cả Al Nassr lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha đều có quyền mơ về những đỉnh cao mới.