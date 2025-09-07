Joao Felix bùng nổ

Tiền đạo Joao Felix tỏa sáng rực rỡ ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia từ đầu mùa 2025/26.

Felix liên tục ghi bàn.

Rạng sáng 7/9, Felix ghi cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Armenia tại vòng loại World Cup 2026. Đây là bàn thắng thứ 6 sau 5 trận gần nhất của Felix ở cấp CLB lẫn ĐTQG từ đầu mùa 2025/26.

Trước đó, Felix cũng lập hat-trick đầu tiên tại Al Nassr trong chiến thắng 5-0 trước Al Taawoun hôm 30/8. Ngoài ra, tiền đạo người Bồ Đào Nha còn có một pha lập công trong chiến thắng 2-1 của Al Nassr trước Al Ittihad tại bán kết Siêu cúp Saudi Arabia hôm 19/8.

Ở tuổi 25, Felix gây tranh cãi khi đồng ý sang Saudi Arabia thi đấu trong màu áo Al Nassr. Ngoài phí chuyển nhượng 44 triệu bảng, The Sun cho biết đội bóng Saudi Arabia đề nghị hợp đồng kéo dài 5 năm, kèm mức lương lên tới 22 triệu bảng mỗi năm (khoảng 420.000 bảng mỗi tuần) cho Felix.

Cho đến hiện tại, Felix khiến những người chỉ trích mình phải câm lặng bằng màn trình diễn thuyết phục trên sân cỏ. Hai HLV Roberto Martinez (Bồ Đào Nha) và Jorge Jesus (Al Nassr) hài lòng với sự chuyên nghiệp và sự quyết tâm của Felix trên sân tập lẫn khi thi đấu.

Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh Felix muốn cải thiện phong độ để tranh suất dự World Cup 2026.

