Jim Ratcliffe đang phá hoại MU?

Từ người hùng được kỳ vọng sẽ hồi sinh Manchester United, Sir Jim Ratcliffe giờ bị chỉ trích là kẻ đang phá hoại đội bóng.

Khi Sir Jim Ratcliffe tiếp quản mảng thể thao Manchester United, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt đưa "Quỷ đỏ" trở lại đỉnh cao. Sau năm đầu tiên, Ratcliffe đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội khi thực hiện hàng loạt biện pháp cắt giảm chi phí, khiến hàng trăm nhân viên mất việc, còn thành tích liên tục sa sút.

Jim Ratcliffe bị chỉ trích vì những chính sách cắt giảm tàn nhẫn.

Nước mắt và sự hụt hẫng

Học viện của Manchester United từng là nơi sản sinh ra những tài năng xuất sắc như Marcus Rashford, Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo. Tuy nhiên, mùa hè này, thay vì phấn khởi chào đón các tài năng trẻ, nhiều HLV tại Carrington bắt đầu rơi nước mắt.

Lý do? Ban lãnh đạo mới đưa học viện vào danh sách cắt giảm chi phí. Ngay trong ngày đầu tiên của mùa giải mới, các HLV nhận thông báo họ có thể bị sa thải, ngay trước mặt những đứa trẻ và phụ huynh.

Một phụ huynh chia sẻ với The Sun: "Thật vô lý. Giống như việc bạn háo hức chờ đợi ngày khai giảng rồi đột ngột thấy tất cả giáo viên bị sa thải ngay trước mặt học sinh".

Giám đốc Học viện Nick Cox gửi email giải thích đây là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu để tạo ra một tổ chức "tinh gọn và hiệu quả hơn". Nhưng đối với nhiều người, đây chỉ là một bước đi tàn nhẫn khác của Ratcliffe.

Không chỉ dừng lại ở học viện, Ratcliffe tiếp tục sa thải thêm 200 nhân viên trong tuần này, sau khi đã loại bỏ 250 người vào năm ngoái. Ngay cả Sir Alex Ferguson cũng bị cắt hợp đồng đại sứ toàn cầu với mức lương 2 triệu bảng mỗi năm.

Ngoài ra, hàng loạt chính sách cắt giảm khác được đưa ra gồm tăng giá vé xem trận đấu, hủy bỏ tiệc Giáng sinh, cắt bữa trưa miễn phí cho nhân viên trung tâm huấn luyện và thay bằng súp và trái cây miễn phí.

Dễ hiểu khi hình ảnh của Ratcliffe trong mắt CĐV MU dần sụp đổ. Một CĐV lâu năm chia sẻ: "Ông ấy xuất thân từ tầng lớp lao động, nhưng giờ lại quay lưng với chính những người đó. Ông ấy đang biến MU thành một doanh nghiệp hơn là đội bóng".

Những quyết định của Jim Ratcliffe chưa mang lại hiệu quả.

Sự hoài nghi

Không chỉ bị chỉ trích vì các quyết định tài chính, Ratcliffe còn gặp khó khăn trong khâu quản lý bóng đá. Sau khi chi 14 triệu bảng để sa thải Erik ten Hag và Dan Ashworth, ông tiếp tục đầu tư hàng triệu bảng để bổ nhiệm Ruben Amorim.

Nhưng trên sân cỏ, MU lại có thành tích thảm hại, chỉ thắng 5 trong 16 trận tại Premier League, hiện rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng. Dù chi 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2023, đội bóng thi đấu thiếu ổn định và không có dấu hiệu cải thiện.

Khi Ratcliffe đầu tư vào MU, ông được kỳ vọng giải cứu đội bóng khỏi gia đình Glazer, vốn khiến "Quỷ đỏ" gánh khoản nợ hơn 1 tỷ bảng. Nhưng giờ đây, nhiều CĐV cũng chỉ coi ông như một nhà kinh doanh khác, không quan tâm đến giá trị truyền thống của CLB.

Tại quê hương Failsworth, nơi Ratcliffe từng được tôn vinh như "người hùng địa phương", giờ ông lại bị quay lưng. Một người hâm mộ 70 tuổi bức xúc: "Thay vì cắt giảm lương cầu thủ, ông ấy sa thải những người làm công ăn lương thấp. Ông ấy đang phá hoại MU".

Sự hoài nghi về động cơ thực sự của Ratcliffe cũng gia tăng. Nhà báo John-Paul O’Neill, tác giả cuốn sách Red Rebels: The Glazers And The FC Revolution, chỉ trích gay gắt: "Ratcliffe dường như chỉ là con tốt thí của nhà Glazer. Ông ta cắt giảm chi phí để bảo vệ lợi ích của họ, chứ không phải vì CLB".

Sau một năm đầy biến động, tương lai của MU vẫn là dấu hỏi. Ratcliffe có thể tiếp tục cắt giảm chi phí, thay đổi nhân sự, nhưng nếu thành tích trên sân cỏ không được cải thiện, sự kiên nhẫn của CĐV sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

MU từng là đội bóng mang đậm tinh thần gia đình và truyền thống, nhưng dưới thời Ratcliffe, họ dần trở thành một doanh nghiệp tàn nhẫn.

