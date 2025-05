Jennifer Lopez hôn liên tiếp vũ công trên sân khấu

Tại AMAs 2025, Jennifer Lopez gây tranh cãi khi liên tục hôn các vũ công trên sân khấu. Màn trình diễn của cô nhanh chóng được bàn luận.

Tối 26/5, tại lễ trao giải American Music Awards (AMAs) 2025 diễn ra ở Las Vegas, Jennifer Lopez trở thành tâm điểm sau khi liên tục hôn các vũ công ngay trên sân khấu.

Theo People, khoảnh khắc này diễn ra trong lúc cô thể hiện liên khúc gồm 23 bản hit đình đám, trong đó có Dance again (2012), Birds of a feather (Billie Eilish), Not like us (Kendrick Lamar)... Jennifer Lopez xuất hiện với bộ jumpsuit ánh kim bó sát cơ thể, kết hợp cùng đội ngũ vũ công đông đảo.

Trong phần trình diễn kéo dài 6 phút, nữ ca sĩ đã lần lượt hôn một vũ công nam và một vũ công nữ ngay trên sân khấu, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đêm trao giải. Phần biểu diễn bùng nổ này nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả tại chỗ, song cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc Jennifer Lopez hôn nữ vũ công trên sân khấu. Ảnh: CBS.

Trên X, một người so sánh Jennifer Lopez với Madonna: “JLo lại giống Madonna khi hôn các cô gái trên sân khấu” (Madonna từng gây sốc khi hôn Britney Spears và Christina Aguilera tại lễ MTV Video Music Awards 2003). Một ý kiến khác thì bày tỏ sự ngạc nhiên: “Tiết mục mở màn của Jennifer Lopez là cái gì vậy? Quá lạ”.

Ngay sau tiết mục, nữ diễn viên hài Tiffany Haddish đã hài hước bình luận: “Chừa cho tôi một vũ công với, J.Lo! Cô đâu phải người độc thân duy nhất ở đây đâu”.

Đây là lần thứ hai Jennifer Lopez đảm nhận vai trò dẫn chương trình lễ trao giải American Music Awards (AMAs). Bên cạnh Jennifer, AMAs năm nay còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Janet Jackson, Alix Earle, Rod Stewart... Tuy nhiên, màn trình diễn của ca sĩ 55 tuổi hiện là một trong những tiết mục được chia sẻ nhiều nhất sau lễ trao giải.

Jennifer Lopez và Ben Affleck đã hoàn tất thủ tục ly hôn hồi tháng 1/2025 sau gần hai năm chung sống. Họ từng là một trong những cặp đôi nổi bật nhất Hollywood khi đính hôn vào năm 2002. Sau khi chia tay vào năm 2004 vì áp lực truyền thông, họ bất ngờ tái hợp năm 2021 và tổ chức đám cưới riêng tư tại Las Vegas vào tháng 7/2022. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn hai năm rồi đổ vỡ.

Jennifer Lopez (sinh năm 1969) là nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Mỹ, nổi bật ở cả lĩnh vực ca hát, điện ảnh và thời trang. Cô ghi dấu với loạt hit toàn cầu như On the floor, Let’s get loud và từng nhận nhiều đề cử danh giá với các vai diễn trong Selena, Hustlers. Ngoài nghệ thuật, Lopez còn là doanh nhân thành đạt với các thương hiệu thời trang và nước hoa mang tên mình.