Jennifer Lopez đã thay đổi

Jennifer Lopez tiết lộ cuộc sống hoàn thành thay đổi sau cuộc ly hôn với Ben Affleck. Hiện tại, cô tập trung vào công việc và rao bán căn biệt thự từng chung sống với chồng cũ.

Theo People, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ về bản thân sau vấp ngã hôn nhân. Trên sóng CBS News Sunday Morning, Jennifer Lopez cho rằng toàn bộ trải nghiệm từ việc ly hôn Ben Affleck là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với cô. "Bởi vì chuyện đó đã thay đổi tôi, giúp tôi trưởng thành theo cách tôi cần", Jennifer Lopez nói.

Được biết, Ben Affleck là giám đốc sản xuất cho Kiss of the Spider Woman - bộ phim nhạc kịch mới mà Jennifer Lopez đảm nhận vai chính. Hồi tháng 1, tác phẩm có màn ra mắt tại Liên hoan phim Sundance, cùng tháng hai người hoàn tất thủ tục ly hôn .

"Đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn. Mỗi khoảnh khắc trên phim trường, mỗi khoảnh khắc tôi đảm nhận vai diễn này, tôi đều rất hạnh phúc, nhưng rồi khi trở về nhà, mọi thứ trở nên tồi tệ. Và tôi tự hỏi bản thân làm sao để dung hòa chuyện này", cô kể.

Ben Affleck và Jennifer Lopez ly hôn sau hai năm chung sống. Ảnh: Backgrid.

Hồi tháng 8, một nguồn tin chia sẻ với People rằng Jennifer Lopez nhanh chóng ổn định cuộc sống và tập trung vào việc quảng bá dự án nhạc kịch đầu tiên trong sự nghiệp: "Đây là bộ phim cô ấy đã quay năm ngoái tại New York khi cả hai trải qua giai đoạn khó khăn. Giờ đây, cô ấy rất hạnh phúc và biết ơn cuộc sống này".

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng đính hôn năm vào 2002 trước khi chia tay hồi tháng 1/2004. Giữa năm 2021, cặp sao tái hợp sau khi giọng ca On The Floor hủy hôn cựu danh thủ bóng chày Alex Rodriguez. Đầu tháng 4/2022, Ben Affleck cầu hôn Jennifer Lopez và tổ chức đám cưới vài tháng sau.

Ngày 20/8/2024, Jennifer Lopez đệ đơn ly hôn lên Tòa án cấp cao Quận Los Angeles đúng vào kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Hiện tại, cả hai còn chật vật trong việc rao bán căn biệt thự trị giá 68 triệu USD rộng hơn 3.500 m2 tại Beverly Hills, California.