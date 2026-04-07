Chủ nhân hit "Mantra" đang liên tục lập những kỷ lục mới dành cho nữ nghệ sĩ solo K-pop, trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính Hot 100 của Billboard.

Theo Chosun, Jennie vừa chính thức được xướng tên trong phần credit của ca khúc Dracula (Remix) - sản phẩm của ban nhạc rock psychedelic Tame Impala, đạt hạng 24 trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard hôm 4/4. Nhờ đó, thành viên BlackPink đã có tổng cộng 7 ca khúc lọt vào Hot 100, lập kỷ lục nữ ca sĩ K-pop solo có nhiều bài hát vào bảng xếp hạng này nhất.

Jennie lập kỷ lục với 7 ca khúc lọt Hot 100 Billboard. Ảnh: IGNV.

Trước đó, người đẹp từng đưa nhiều ca khúc lên Hot 100 như One Of The Girls (hợp tác với The Weeknd và Lily-Rose Depp) đạt hạng 51, Mantra (98), Love Hangover (hợp tác với Dominic Fike, hạng 96), ExtraL (kết hợp cùng Doechii, hạng 75), Like Jennie (83) hay Handlebars (hợp tác với Dua Lipa, hạng 80). Đặc biệt, với Dracula (Remix), Jennie còn thiết lập luôn thứ hạng cao nhất của mình trên Hot 100 (hạng 24).

Ca khúc hợp tác giữa Jennie và Tame Impala phát hành ngày 6/2 và nhanh chóng gây sốt trên nhiều nền tảng. Xu hướng viral trên TikTok góp phần thúc đẩy độ phổ biến toàn cầu, trong khi lượt nghe trên Spotify cũng tăng đều. Vì vậy, nhiều dự đoán cho rằng thứ hạng của ca khúc sẽ còn tăng thêm trên bảng xếp hạng Hot 100 công bố ngày 11/4.

Bản gốc Dracula nằm trong album phòng thu thứ 5 mang tên Deadbeat của Tame Impala, phát hành ngày 26/9 năm ngoái. Với nền tảng disco kết hợp electropop, đây là ca khúc đầu tiên của Tame Impala lọt vào Hot 100 và cũng là sản phẩm thành công nhất của nhóm tính đến nay.