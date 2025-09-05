Jennie bị thay thế

Các thương hiệu từng mời Jennie làm gương mặt đại diện mới đây chuyển sang hợp tác với Karina (aespa) và Felix (Stray Kids).

Gần đây, Jennie của BlackPink đã bị các thần tượng Kpop khác thay thế vị trí gương mặt đại diện cho một số thương hiệu lớn. Có vẻ hợp đồng của cô với các thương hiệu này đã kết thúc. Một bài đăng gần đây trên Pann về vấn đề này đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi. Bài đăng lan truyền với hơn 78.000 lượt xem và thu hút nhiều phản ứng khác nhau từ cư dân mạng Hàn Quốc.

Theo bài đăng, người mẫu của Gentle Monster đã chuyển từ Jennie sang Karina của aespa. Chanel Beauty cũng có thể sớm chọn Karina làm đại sứ thương hiệu mới. Lý do là Chanel Beauty đã gửi hoa cho Karina, còn Chanel tài trợ trang phục cho nữ ca sĩ này trong concert gần đây của aespa. Trước đó, Chanel có thời gian gắn bó lâu với Jennie.

Jennie chia tay nhiều thương hiệu thời trang. Ảnh: Jennierubyjane.

Trong khi đó, vị trí đại diện cho Tamburins và Hera của Jennie đã được thay thế bởi Felix (thành viên nhóm nhạc Stray Kids). Trong khi một số người hâm mộ coi thay đổi kể trên là phát triển tự nhiên và chiến lược của các thương hiệu, nhiều người khác lại bày tỏ sự thất vọng khi Jennie mất đi nhiều hợp đồng quảng cáo nổi tiếng.

Khán giả đưa ra nhiều luồng ý kiến khác nhau về vấn đề này: "Chẳng có gì buồn cười hơn việc nói cô ấy bị 'cắt' hợp đồng. Chỉ là hợp đồng đã hết hạn, nên họ chia tay nhau. Việc gia hạn hợp đồng dài hạn thực ra là trường hợp rất hiếm gặp", "Chẳng phải là do giá trị của Jennie tăng cao sao. Cô ấy nổi như một siêu sao, nên giờ họ phải điều chỉnh chi phí cho phù hợp. Chi phí làm đại diện của cô ấy rất lớn", "Nghe fan Jennie bảo sau khi hết hợp đồng với Hera, cô ấy sẽ hợp tác với Chanel Beauty. Nhưng Karina lại được chọn cơ mà. Jennie mất cả Hera lẫn Chanel Beauty, fan cô ấy chắc đang suy sụp lắm".