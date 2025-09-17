James Maddison châm chọc Man United

Tiền vệ James Maddison của Tottenham Hotspur gây chú ý khi có lời châm biếm Manchester United trong bối cảnh Spurs giành chiến thắng tại lượt trận đầu tiên Champions League rạng sáng 17/9.

Maddison nhắc lại trận thua của Man United trước Tottenham ở Europa League.

Trên đường đến sân nhà của Tottenham để cổ vũ đồng đội, Maddison có lời “đá xéo” tới streamer Angry Ringe - một CĐV “Quỷ đỏ”. Anh nói: “Tôi phải đi rồi, phải đến dự trận Champions League, giải đấu mà chúng tôi giành quyền tham dự sau khi đánh bại các bạn”.

Câu nói của tiền vệ này gợi lại thất bại của thầy trò Ruben Amorim trước Spurs ở chung kết Europa League 2024/25. Đội bóng Bắc London kết thúc thời gian dài không có danh hiệu lớn, vừa có vé trở lại Champions League.

Với Manchester United, họ có mùa giải đáng thất vọng, và người hâm mộ vẫn chưa thấy được dấu hiệu CLB sẽ trở lại mạnh mẽ. Trong khi Tottenham chỉ để thua 1 trận từ đầu mùa tới giờ, “Quỷ đỏ” thắng 1, hoà 1, thua 2 và xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Về phía Maddison, anh vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng chéo trước. Dự kiến đến đầu năm 2026, cầu thủ 28 tuổi mới có thể trở lại.

Đội bóng của anh, Tottenham, có phong độ ấn tượng sau 5 trận đầu mùa giải 2025/26. Họ chỉ để lọt lưới 1 bàn, ghi 9 bàn và thắng Manchester City ở vòng 2 Ngoại Hạng Anh. Ở Champions League, Spurs đánh bại Villarreal nhờ bàn phản lưới nhà của thủ thành Luiz Junior.

Với chức vô địch Europa League mùa trước và những tín hiệu lạc quan, người hâm mộ của “Gà trống” có quyền hy vọng vào một mùa giải tiếp tục có danh hiệu và thuyết phục của đội bóng này.