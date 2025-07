Jack Grealish hiện tại

Ngôi sao của Man City đang tận hưởng những ngày nghỉ hè trước khi bước vào mùa giải 2025/26. Trên trang cá nhân, Grealish đăng tải nhiều khoảnh khắc đáng yêu, trong đó có cảnh anh bơi cùng con gái và tạo dáng thân mật bên Sasha.

Sasha gây chú ý với chiếc váy maxi màu vàng rực rỡ, trong khi Grealish diện sơ mi trắng mở cúc kết hợp cùng quần xanh, trông cực kỳ thư giãn và sành điệu.

Không chỉ có khoảnh khắc gia đình, Grealish còn xuất hiện tại concert tái hợp của ban nhạc Oasis ở Heaton Park, cùng các con của Liam và Noel Gallagher – những huyền thoại âm nhạc Manchester. Một bức ảnh chụp anh ôm Sasha trong không khí âm nhạc khiến fan "tan chảy".

Tiền vệ 29 tuổi viết chú thích cho bài đăng: "Một kỳ nghỉ tuyệt vời và rất cần thiết bên những người tuyệt vời. Đã nạp lại năng lượng và sẵn sàng trở lại".

Grealish cũng không quên duy trì thể trạng trong thời gian nghỉ. Một bức ảnh cho thấy anh tập luyện cùng cựu tiền đạo Robbie Keane, qua đó thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc cho mùa giải mới, và cả cơ hội trở lại tuyển Anh dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, tương lai của Grealish tại Etihad vẫn là dấu hỏi lớn. Dù là bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng, anh hiện tập riêng, tách biệt khỏi đội một. Điều này làm dấy lên tin đồn rằng Man City sẵn sàng để cầu thủ ra đi trong mùa hè năm nay.

Grealish đang được liên hệ cho mượn tới West Ham và Everton. Ngoài ra, Napoli và Bayer Leverkusen cũng bày tỏ sự quan tâm. Man City được cho là sẵn sàng bán đứt nếu nhận được khoảng 40 triệu bảng.

Thế nhưng Grealish còn hợp đồng với Man City tới năm 2027 và chưa từ bỏ hy vọng trụ lại để chiến đấu cho vị trí của mình. Mùa trước, anh chỉ ra sân 20 lần tại Premier League, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần – thành tích khiến nhiều người thất vọng.

Giữa lúc tương lai chưa rõ ràng, những hình ảnh đời thường bên gia đình cho thấy Grealish vẫn giữ tinh thần thoải mái. Nhưng giờ là lúc anh cần chứng minh giá trị thực sự, dù là ở Etihad, hay một bến đỗ mới.

