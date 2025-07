Fan MU tát Grealish lĩnh án cấm đến sân 3 năm

Alfie Holt, 20 tuổi, đã thừa nhận trước tòa án Manchester rằng anh ta tát Grealish khi ngôi sao tuyển Anh bước vào đường hầm sân Old Trafford.

Theo lời khai, Holt cho rằng Grealish mắng mình là "thằng lùn xấu xí", khiến anh ta nổi điên và ra tay. Tại phiên xét xử, Holt nhận mức phạt 120 bảng, cộng chi phí và phụ phí tổng cộng 153 bảng - số tiền mà bố mẹ anh sẽ trả thay. Ngoài ra, CĐV này còn bị cấm bén mảng tới các SVĐ ở Anh trong 3 năm.

Sự việc xảy ra khi trận derby kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Công tố viên cho biết Holt đứng sát đường biên, liên tục chửi bới cầu thủ Man City. Khi Grealish rời sân, anh tiến lại gần khán đài để nghe rõ fan nói gì nhưng sau đó bị Holt bất ngờ tát vào mặt. May mắn Grealish không bị thương. Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh va chạm cũng được trình chiếu tại tòa.

Khai với cảnh sát, Holt thừa nhận uống rượu trước trận, cùng bố vào sân và buông lời xúc phạm nhiều cầu thủ Man City, trong đó có Phil Foden. Tuy nhiên, tất cả đều phớt lờ ngoại trừ Grealish. Holt khẳng định chính ngôi sao tuyển Anh mới là người châm ngòi cuộc khẩu chiến.

Luật sư bào chữa cho biết Holt chưa từng có tiền án, là hội viên MU suốt 12 năm qua nhưng vé mùa giờ cũng bị thu hồi. Phía bào chữa cho rằng Grealish không nhất thiết phải quay lại đối chất với fan, song khẳng định đây chỉ là hành vi bột phát và Holt nhận sai hoàn toàn.

Đáng chú ý, trong cùng trận đấu, Foden cũng trở thành nạn nhân khi một nhóm CĐV MU liên tục hát nhục mạ mẹ anh. HLV Pep Guardiola sau trận lên án những tiếng hát tục tĩu này là mất tư cách và kêu gọi người hâm mộ cần tôn trọng gia đình các cầu thủ.

