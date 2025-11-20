Italy xác định đối thủ ở play-off World Cup 2026

Tối 20/11, lễ bốc thăm vòng play-off World Cup 2026 tạo ra nhiều cặp đấu hấp dẫn.

Italy đã vắng mặt ở 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Ở khu vực châu Âu, vòng play-off áp dụng thể thức loại trực tiếp một trận với 16 đội chia thành 4 nhánh. Mỗi nhánh sẽ có 2 trận bán kết và chung kết để chọn ra 4 tấm vé cuối cùng.

Trong vai trò khách mời, hai cựu danh thủ Marco Materazzi, Martin Dahlin đã bốc thăm ra các cặp đấu hấp dẫn. Tuyển Italy được xếp ở nhánh A và sẽ chạm trán Bắc Ireland ở bán kết 1. Cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa xứ Wales và Bosnia. Nếu vào chung kết, Italy sẽ phải chơi trên sân khách trước đội thắng ở cặp còn lại.

Ở nhánh B, Ukraine sẽ đối đầu Thụy Điển, từ đó chọn ra cái tên vào chơi trận chung kết với đội thắng ở cặp bán kết giữa Ba Lan và Albania.

Tại nhánh C, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania đối đầu ở bán kết 1. Cặp còn lại là màn đọ sức giữa Slovakia và Kosovo.

Đan Mạch, một trong những đội tuyển mất vé dự thẳng World Cup cay đắng, sẽ phải vượt qua Bắc Macedonia ở bán kết nhánh D, trước khi nghĩ đến trận chung kết gặp CH Czech hoặc CH Ireland.

Kết quả bốc thăm vòng loại 2, World Cup 2026, khu vực châu Âu.

Italy vắng mặt ở 2 kỳ World Cup gần nhất và không được phép mắc thêm sai lầm ở vòng đấu sắp tới. Người hâm mộ xứ sở mỳ ống vẫn chưa thể quên cơn ác mộng diễn ra cách đây gần 4 năm, khi đoàn quân của HLV Roberto Mancini để thua Bắc Macedonia 0-1 ở bán kết play-off.

Các cặp đấu tại vòng liên lục địa được xác định ngay ở đầu buổi lễ bốc thăm. New Caledonia và Jamaica sẽ đối đầu, đội thắng vào chơi trận chung kết với CH Congo. Ở nhánh còn lại, Bolivia và Suriname quyết đấu để chọn ra đội chơi trận quyết định với Iraq.

Do CH Congo và Iraq ở nhóm hạt giống số một nên được vào thẳng chung kết. 2 đội chiến thắng cuối cùng sẽ giành vé đến Bắc, Trung Mỹ vào năm sau.

Sau khi đả bại 2 thế lực của bóng đá châu Phi là Cameroon và Nigeria, CH Congo chỉ còn cách tấm vé World Cup đầu tiên trong lịch sử đúng một trận đấu. Trong khi đó, Iraq cũng đang khao khát giải cơn khát World Cup kéo dài từ năm 1986 đến nay.

Kết quả bốc thăm vòng liên lục địa World Cup 2026.

Vòng play-off khu vực châu Âu và Liên lục địa sẽ khởi tranh vào tháng 3 năm sau. Lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra sớm hơn, tại Washington D.C., Mỹ, ngày 5/12/2025.