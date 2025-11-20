Tuyển Nhật Bản đặt mục tiêu vô địch World Cup

Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và HLV Hajime Moriyasu tái khẳng định mục tiêu vươn lên số một thế giới của bóng đá xứ sở mặt trời mọc.

Đội bóng Đông Á ngược dòng hạ Brazil 3-2 ở trận giao hữu hôm 14/10.

Theo Japan Times, kế hoạch 10 năm của JFA giai đoạn 2023-2032 ghi rõ tham vọng của nền bóng đá đó là hướng tới chức vô địch World Cup 2026 hoặc 2030. Nếu không, "Samurai xanh" cũng đặt mục tiêu vươn lên dẫn đầu BXH FIFA.

Thực tế, không phải đến gần đây, khi tuyển Nhật Bản thể hiện phong độ khủng khiếp ở các trận giao hữu hay hay vòng loại World Cup 2026, người ta mới nghe nói về việc "Samurai xanh" muốn vô địch thế giới.

Giấc mơ ấy được công khai từ sau khi Nhật Bản Doha gục ngã trên chấm luân lưu trước Croatia ở vòng 16 đội World Cup Qatar. Ban đầu, HLV Moriyasu vẫn giữ nguyên mục tiêu cũ mà Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đặt ra từ trước World Cup 2022, đó là lần đầu tiên lọt vào tứ kết.

Nhưng ngay trong buổi họp tổng kết sau trận Croatia, đội trưởng Wataru Endo cho rằng tại sao ĐTQG không đặt mục tiêu vô địch hay nhắm đến vị trí số 1 thế giới.

Trên chương trình đặc biệt của NHK, HLV Moriyasu thừa nhận ông và JFA bàn lại với nhau và bắt đầu thay đổi mục tiêu đề ra. Từ đó, mục tiêu chính thức của đội tuyển Nhật Bản không còn là vào tứ kết hay bán kết nữa mà là vô địch World Cup, trở thành đội số 1 thế giới.

Nhật Bản đủ sức vô địch thế giới?

Thời gian gần đây, Nhật Bản tiếp tục chơi ấn tượng, cho thấy tham vọng vô địch World Cup của họ không phải giấc mơ viển vông. Hồi tháng 10, Nhật Bản lần đầu thắng Brazil sau hơn 30 năm.

Dưới bàn tay của Hajime Moriyasu, “Samurai xanh” biết cách đánh bại những đối thủ mà trước đây họ chỉ dám mơ đối đầu. Từ World Cup 2022 đến nay, hành trình của Nhật Bản là chuỗi chiến thắng vang dội trước những cái tên khiến bất kỳ đội bóng nào cũng phải dè chừng: Uruguay, Đức, Tây Ban Nha và Brazil, bốn nhà cựu vô địch thế giới.

Đáng nói, nhiều chiến thắng trong số đó đến khi họ đang bị dẫn bàn, minh chứng cho bản lĩnh và niềm tin không bao giờ lung lay của người Nhật. Cựu tuyển thủ Nhật Bản, Keisuke Honda tin rằng đội tuyển quê hương đang tiến gần hơn bao giờ hết đến một kỳ World Cup mang tính đột phá.