Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường học Canada

Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trường trung học ở phía đông bắc tỉnh British Columbia, Canada. Cảnh sát cho biết nghi phạm được tin là đã tử vong.

Vụ việc xảy ra tại trường trung học Tumbler Ridge, buộc khu Peace River South phải lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ trường trung học và tiểu học trong khu vực.

Ông Larry Neufeld, nghị sĩ đại diện khu vực Peace River South, cho biết chính quyền đã huy động tối đa nguồn lực, bao gồm lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) và xe cấp cứu đến hiện trường. Ông cũng kêu gọi người dân không nên tự ý ra ngoài tìm kiếm người thân mà hãy trú ẩn tại nhà để lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

Tuy nhiên, ông Neufeld từ chối cung cấp thêm chi tiết, với lý do lo ngại việc công bố thông tin có thể ảnh hưởng đến an toàn của chiến dịch đang diễn ra.

“Chúng tôi hiểu rằng một số người đang ra ngoài tìm kiếm người thân. Tuy nhiên, xin hãy quay trở về nhà, ở yên tại chỗ và để các lực lượng chức năng làm công việc của họ và giúp cộng đồng này sớm được an toàn trở lại”, ông nói.

Theo dữ liệu từ chính quyền tỉnh, trường trung học Tumbler Ridge hiện có khoảng 175 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Chiến dịch an ninh vẫn đang được tiếp tục triển khai để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng.