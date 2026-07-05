Ít ai biết: Lợi ích bất ngờ cho sức khỏe của mạch nha

Mạch nha không chỉ tạo vị ngọt tự nhiên mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch, hệ tiêu hóa và tinh thần.

Một số nghiên cứu cho thấy, sử dụng mạch nha thay thế một phần đường tinh luyện có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, hệ tiêu hóa và tinh thần.

Mạch nha là gì?

Mạch nha được sản xuất từ các loại ngũ cốc như lúa mạch sau khi ngâm cho nảy mầm rồi sấy khô. Quá trình này tạo ra các enzyme giúp chuyển hóa tinh bột thành đường và protein thành axit amin, vì vậy mạch nha được sử dụng rộng rãi trong sản xuất bia, đồ uống lên men và nhiều loại thực phẩm.

Với vị ngọt dịu, béo nhẹ và hương caramel đặc trưng, mạch nha còn là nguyên liệu phổ biến trong sữa mạch nha, sữa lắc, giấm mạch nha và các sản phẩm ngũ cốc.

Tác dụng của mạch nha đối với sức khỏe

Bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu

Mạch nha chứa nhiều vitamin, khoáng chất, axit amin và vitamin nhóm B, góp phần hỗ trợ sức khỏe xương và quá trình chuyển hóa. Một số nghiên cứu cũng cho thấy quá trình ủ mạch nha giúp tăng hàm lượng protein, chất xơ và cải thiện giá trị dinh dưỡng của ngũ cốc.

Mạch nha không chỉ tạo vị ngọt tự nhiên mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Không chỉ giàu dinh dưỡng, mạch nha còn được đánh giá có lợi cho hệ tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy, chiết xuất mạch nha có thể thúc đẩy sự phát triển của các lợi khuẩn probiotic trong đường ruột, góp phần duy trì sự cân bằng hệ vi sinh. Hệ vi sinh khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng đối với nhiều chức năng của cơ thể như tăng cường miễn dịch, hỗ trợ hấp thu dưỡng chất, điều hòa cholesterol và bảo vệ sức khỏe đường ruột.

Có thể giúp cải thiện cholesterol

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy mạch nha có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách cải thiện cholesterol, giảm mỡ bụng, BMI và vòng eo. Tuy nhiên, cần thêm các nghiên cứu trên người để xác nhận những lợi ích này.

Hỗ trợ cải thiện tâm trạng

Một trong những lợi ích đáng chú ý của mạch nha là khả năng tác động tích cực đến tâm trạng nhờ hợp chất hordenine có trong lúa mạch.

Theo nghiên cứu công bố năm 2017, hordenine có thể kích hoạt một số thụ thể dopamine trong não - chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác hưng phấn và vui vẻ. Đây được cho là một trong những yếu tố tạo nên tác dụng cải thiện tâm trạng của các sản phẩm từ mạch nha.

Tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất

Quá trình ủ mạch nha giúp giảm các chất kháng dinh dưỡng như tannin và phytate, từ đó cải thiện khả năng tiêu hóa protein và tăng hấp thu vitamin, khoáng chất. Nhờ giá trị dinh dưỡng cao, mạch nha được sử dụng rộng rãi trong chế biến thực phẩm và có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi dùng với lượng hợp lý.