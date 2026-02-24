Israel tiếp tục cảnh báo Iran, Mỹ điều thêm lực lượng đến Trung Đông

Tối 23/2, Thủ tướng Israel một lần nữa cảnh báo rằng quốc gia Hồi giáo không nên phạm phải sai lầm nguy hiểm là tấn công Israel. Trong khi Mỹ điều thêm lực lượng đến Trung Đông.

Cảnh báo Iran không nên mắc sai lầm, được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra trong cuộc tranh luận tại Quốc hội Israel hôm 23/2.

Ông Netanyahu khẳng định Israel chưa bao giờ mạnh như lúc này. Quan hệ giữa cá nhân ông Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như giữa quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cũng chưa bao giờ tốt đẹp và khăng khít như hiện nay. Nếu giới lãnh đạo Iran quyết định tấn công Israel, đó chắc chắn sẽ là sai lầm nghiêm trọng nhất trong lịch sử của Iran. Bởi lẽ, Israel sẽ giáng trả với sức mạnh mà Iran không thể mường tượng được.

Cảnh báo của Thủ tướng Israel đưa ra trong bối cảnh Mỹ liên tiếp triển khai chiến hạm và tiêm kích đến Trung Đông, sẵn sàng cho cuộc tấn công quân sự chống Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Đáp lại, Iran tuyên bố sẽ giáng trả thảm khốc với mọi hành vi gây hấn, bao gồm tập kích tên lửa đạn đạo nhấn chìm Israel - đồng minh quan trọng nhất của Mỹ tại Trung Đông.

Liên quan đến hoạt động triển khai lực lượng Mỹ đến Trung Đông, truyền thông Israel tối 23/2 đưa tin một số máy bay tiếp dầu và máy bay vận tải của Mỹ, đã được nhìn thấy hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion ở miền Trung Israel hôm 22/2. Tuy nhiên, chưa rõ số phi cơ này sẽ lưu lại tại sân bay dân sự lớn nhất Israel trong bao lâu. Trước đó, số liệu do Liên minh Truy vết Máy bay Quân sự công bố cho biết, kể từ giữa tháng 1/2026 đến nay, ít nhất 85 máy bay tiếp dầu và hơn 170 chuyến bay vận tải, đã bay tới khu vực Trung Đông.

Tuần trước, một số báo cáo khẳng định quy mô lực lượng Mỹ triển khai đến Trung Đông là lớn nhất kể từ năm 2003, thời điểm Mỹ phát động cuộc chiến xâm lược vào Iraq và dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cầm quyền tại quốc gia láng giềng của Iran.

Iran nêu trở ngại lớn nhất đối với hòa bình Trung Đông

Phát biểu tại phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị Liên hợp quốc ngày 23/2, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nhấn mạnh: “Kho vũ khí hạt nhân của Israel là trở ngại chính trên con đường hướng tới việc thiết lập một khu vực Trung Đông không có vũ khí hạt nhân”.

Theo ông Kazem Gharibabadi, việc một số quốc gia tiếp tục dựa vào vũ khí hạt nhân trong chiến lược an ninh của mình là điều hoàn toàn đi ngược lại các nghĩa vụ quốc tế mà họ đã cam kết. Ông cho rằng cách tiếp cận này làm suy yếu các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh bền vững trong khu vực. Thứ trưởng Ngoại giao Iran một lần nữa khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran mang bản chất hoàn toàn hòa bình.

“Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và cũng không tìm cách phát triển loại vũ khí này”, ông nhấn mạnh. Theo ông, chương trình hạt nhân của Iran được triển khai trên cơ sở các cam kết pháp lý quốc tế, đồng thời phù hợp với những nguyên tắc đạo đức của đất nước, vốn phản đối việc sử dụng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ông Kazem Gharibabadi khẳng định Iran sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác nhằm tăng cường cấu trúc giải trừ quân bị quốc tế, cũng như thúc đẩy tiến trình hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Liên quan tới các cuộc đối thoại, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi cho biết Iran và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 26/2.