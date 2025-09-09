Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Israel tập kích Hamas ngay giữa thủ đô Qatar

  • Thứ ba, 9/9/2025 21:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Israel đã phát động một cuộc tấn công vào ban lãnh đạo Hamas ở Qatar vào hôm 9/9.

[3/5]Khói bốc lên sau khi nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở Doha, Qatar. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Israel xác nhận với Reuters rằng Israel đã thực hiện cuộc tấn công vào các nhà lãnh đạo Hamas tại Qatar.

Đài truyền hình Al Jazeera của Qatar, dẫn nguồn tin từ Hamas, cho biết vụ tấn công nhằm vào các nhà đàm phán liên quan tới ngừng bắn của Hamas tại Gaza.

Một quan chức cấp cao của Israel cho biết trong số những người bị nhắm mục tiêu có nhà đàm phán chính của Hamas là Khalil Al-Hayya.

"Chúng tôi đang chờ đợi kết quả của cuộc tấn công", vị quan chức này cho biết.

Theo CNN, đây dường như là cuộc tấn công quân sự đầu tiên của Israel nhằm vào Hamas tại quốc gia vùng Vịnh trên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari lên án cuộc tấn công của Israel là "hèn nhát" và "vi phạm trắng trợn các luật và chuẩn mực quốc tế".

“Trong khi lên án mạnh mẽ vụ tấn công này, Nhà nước Qatar nhấn mạnh rằng sẽ không dung thứ cho hành vi liều lĩnh và vô trách nhiệm này của Israel”, Al Ansari phát biểu trên X.

Các nhân chứng tại Doha cho biết đã nghe nhiều tiếng nổ và nhìn thấy khói bốc lên từ khu Katara của thủ đô, gần khu vực dân cư sinh sống.

Ngay sau vụ nổ, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) ra tuyên bố cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào "lãnh đạo cấp cao" của Hamas bằng "cuộc tấn công chính xác" trong chiến dịch phối hợp với cơ quan an ninh Shin Bet. Tuyên bố không nêu rõ địa điểm thực hiện chiến dịch, nhưng cho biết nó nằm ngoài Gaza.

IDF cho biết các thành viên Hamas bị nhắm tới đã "chỉ đạo hoạt động của tổ chức này nhiều năm, trực tiếp chịu trách nhiệm về vụ thảm sát ngày 7/10/2023".

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Cách Israel truy dấu lãnh đạo Iran trong cuộc chiến 12 ngày

Israel đã theo dõi di chuyển của các nhân vật chủ chốt Iran và tiến hành ám sát trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 năm nay bằng cách lần theo tín hiệu điện thoại di động của lực lượng vệ sĩ bảo vệ họ.

08:33 1/9/2025

Houthi tấn công tàu Israel trên Biển Đỏ

Tiếp tục cuộc đối đầu quân sự trực diện ác liệt chưa từng có với Israel, hôm nay (1/9) lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng một quả tên lửa tấn công tàu hàng của Israel trên Biển Đỏ.

19:28 1/9/2025

Minh An

Israel tấn công hamas Israel Hamas Trung Đông Israel hamas quatar doha

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý