Israel tập kích Hamas ngay giữa thủ đô Qatar

Israel đã phát động một cuộc tấn công vào ban lãnh đạo Hamas ở Qatar vào hôm 9/9.

[3/5]Khói bốc lên sau khi nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở Doha, Qatar. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Israel xác nhận với Reuters rằng Israel đã thực hiện cuộc tấn công vào các nhà lãnh đạo Hamas tại Qatar.

Đài truyền hình Al Jazeera của Qatar, dẫn nguồn tin từ Hamas, cho biết vụ tấn công nhằm vào các nhà đàm phán liên quan tới ngừng bắn của Hamas tại Gaza.

Một quan chức cấp cao của Israel cho biết trong số những người bị nhắm mục tiêu có nhà đàm phán chính của Hamas là Khalil Al-Hayya.

"Chúng tôi đang chờ đợi kết quả của cuộc tấn công", vị quan chức này cho biết.

Theo CNN, đây dường như là cuộc tấn công quân sự đầu tiên của Israel nhằm vào Hamas tại quốc gia vùng Vịnh trên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari lên án cuộc tấn công của Israel là "hèn nhát" và "vi phạm trắng trợn các luật và chuẩn mực quốc tế".

“Trong khi lên án mạnh mẽ vụ tấn công này, Nhà nước Qatar nhấn mạnh rằng sẽ không dung thứ cho hành vi liều lĩnh và vô trách nhiệm này của Israel”, Al Ansari phát biểu trên X.

Các nhân chứng tại Doha cho biết đã nghe nhiều tiếng nổ và nhìn thấy khói bốc lên từ khu Katara của thủ đô, gần khu vực dân cư sinh sống.

Ngay sau vụ nổ, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) ra tuyên bố cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào "lãnh đạo cấp cao" của Hamas bằng "cuộc tấn công chính xác" trong chiến dịch phối hợp với cơ quan an ninh Shin Bet. Tuyên bố không nêu rõ địa điểm thực hiện chiến dịch, nhưng cho biết nó nằm ngoài Gaza.

IDF cho biết các thành viên Hamas bị nhắm tới đã "chỉ đạo hoạt động của tổ chức này nhiều năm, trực tiếp chịu trách nhiệm về vụ thảm sát ngày 7/10/2023".