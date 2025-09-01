Houthi tấn công tàu Israel trên Biển Đỏ

Tiếp tục cuộc đối đầu quân sự trực diện ác liệt chưa từng có với Israel, hôm nay (1/9) lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng một quả tên lửa tấn công tàu hàng của Israel trên Biển Đỏ.

Houthi tấn công tàu trên Biển Đỏ. Ảnh minh họa: Reuters

Cuộc tập kích được tiến hành chỉ ít ngày sau đòn không kích dữ dội của không quân Israel vào thủ đô Sanaa của Yemen khiến nhiều thủ lĩnh cấp cao Houthi thiệt mạng.

Thông báo công bố sáng nay của lực lượng Houthi khẳng định quả tên lửa của nhóm này đã đánh trúng tàu chở dầu mang tên Scarlet Ray của Israel trên Biển Đỏ.

Tuy nhiên, Cơ quan điều hành hoạt động hàng hải của Vương quốc Anh cho biết quả tên lửa của Houthi đã bắn trượt tàu Scarlet Ray và toàn bộ thủy thủ trên tàu không bị ảnh hưởng.

Giới chức Israel chưa đưa ra phản ứng với cuộc tấn công, trong khi truyền thông nước này đưa tin vắn tắt về vụ việc.

Cuộc tập kích tàu hàng của Israel trên Biển Đỏ được Houthi tiến hành 2 ngày sau khi nhóm này phóng một tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Yemen nhằm vào Israel.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 72 của Houthi về phía lãnh thổ Israel, kể từ khi quân đội Israel mở lại chiến dịch quân sự tại dải Gaza ngày 18/3.

Trước 2 cuộc tập kích tên lửa mới nhất của Houthi, không quân Israel đã oanh tạc thủ đô Sanaa của Yemen khiến nhiều quan chức cấp cao hàng đầu của Houthi thiệt mạng, trong đó có Thủ tướng Chính phủ tự phong.

Dư luận khu vực lo ngại cuộc đối đầu quân sự Israel – Houthi sẽ còn tiếp tục leo thang, trong bối cảnh Israel chưa có ý định hạ nhiệt hay dừng cuộc chiến tại dải Gaza.

Trong nhiều tuyên bố khác nhau trong gần 2 năm qua, Houthi nhất quán khẳng định sẽ chỉ dừng các cuộc tấn công chống Israel, khi lực lượng chiếm đóng chấm dứt cuộc chiến chống người Palestine ở dải Gaza.