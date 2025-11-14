Israel tấn công Lebanon, nhằm vào kho chứa vũ khí

Nhiều vụ tấn công bằng pháo binh, không kích của Israel đã làm thiệt hại cơ sở hạ tầng và gián đoạn dòng chảy sông Litani, khiến tình hình Trung Đông càng thêm căng thẳng.

Pháo binh Israel tối 12/11 (giờ địa phương) đã tấn công Mais al-Jabal và khu vực Wadi al-Jamal, cho thấy mức độ hoạt động quân sự gia tăng dọc biên giới phía nam Lebanon đang leo thang.

Tờ L'Orient le Jour dẫn nguồn tin an ninh địa phương cho biết ít nhất 5 quả đạn pháo được bắn về phía tây Mais al-Jabal trong buổi tối cùng ngày, trước khi ghi nhận sự di chuyển của xe quân sự Israel từ vị trí Bayad Blida.

Chiều ngày 13/11, một máy bay không người lái của Israel đã nhắm mục tiêu vào một xe bán tải tại thị trấn Toul thuộc tỉnh Nabatieh, khiến ít nhất một người bị thương. Sau vụ tấn công, bom chưa nổ được phát hiện rải rác gần hiện trường, buộc lực lượng an ninh địa phương phong tỏa khu vực để rà phá và đảm bảo an toàn dân sự.

Khoảng 4h cùng ngày, một cuộc tấn công khác của Israel đã đánh trúng một nhà hàng tại Tayr Filsey, tỉnh Sour, nằm dọc bờ sông Litani. Dù không gây thương vong, đất đá từ vụ nổ đã đổ xuống lòng sông, làm tắc nghẽn dòng chảy tại nhiều vị trí. Cơ quan Quốc gia Sông Litani ngay lập tức kích hoạt kế hoạch khẩn cấp nhằm khai thông dòng nước và bảo vệ các khu dân cư lân cận trước nguy cơ ngập úng.

Chỉ vài giờ sau, chiến đấu cơ Israel tiếp tục không kích một ngôi nhà tại khu Khanouq, thuộc thị trấn Aitaroun của tỉnh Bint Jbeil, gần căn nhà từng bị tấn công hai ngày trước.

Phát ngôn viên tiếng Arab của quân đội Israel Avichay Adraee cho biết các đợt tấn công đều nhằm vào “kho vũ khí và cơ sở hạ tầng ngầm của Hezbollah”, đồng thời cáo buộc lực lượng này đang tìm cách tái thiết “các cơ sở khủng bố” tại Lebanon.

Theo phía Israel, những hoạt động mà họ mô tả là của Hezbollah bị xem là “vi phạm các thỏa thuận giữa Israel và Lebanon”. Tuy nhiên, người dân địa phương, Quân đội Lebanon và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNIFIL) nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này. Các bên cho rằng lập luận của Israel “thiếu cơ sở và được lặp lại thường xuyên”, đồng thời khẳng định không ghi nhận dấu hiệu bất thường nào như phía Israel nêu.

Ngoài các cuộc không kích, căng thẳng tiếp tục gia tăng khi binh sĩ Israel từ chốt Rweissat al-Alam nã súng máy về phía vùng ngoại vi Kfar Shuba trong ngày 13/11. Một máy bay không người lái của Israel còn được ghi nhận thả bom gây tiếng nổ xuống khu vực cảng Ras Naqoura, làm tăng thêm mức độ bất ổn an ninh tại biên giới.

Trong khi đó, Wadi al-Jamal tiếp tục trở thành mục tiêu pháo kích với ít nhất 11 quả đạn rơi gần thị trấn Houla. Các vụ tấn công liên tiếp trong hai ngày qua làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột leo thang, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng khu vực vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể.