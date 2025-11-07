Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Israel không kích Lebanon giữa lệnh ngừng bắn

  • Thứ sáu, 7/11/2025 07:31 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Ba thị trấn ở miền nam Lebanon bị không kích dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah đang có hiệu lực.

Israel khong kich Lebanon anh 1

Israel tiến hành không kích 3 thị trấn của Lebanon trong ngày 6/11. Ảnh: Reuters.

Theo The Guardian, ngày 6/11, quân đội Israel đã tiến hành loạt vụ không kích quy mô lớn ở miền nam Lebanon, với lý do “ngăn chặn Hezbollah tái vũ trang”.

Các máy bay chiến đấu của Israel đã ném bom xuống ba thị trấn Kfar Dounine, Tayr Debba và Zawtar al-Sharqiya của Lebanon sau khoảng một giờ phát đi cảnh báo sơ tán cho người dân địa phương. Loạt vụ không kích được cho là không gây ra thương vong.

Đây là những cuộc tấn công hiếm hoi xét về cường độ kể từ khi Israel và Hezbollah ký thỏa thuận ngừng bắn gần một năm trước, chấm dứt 13 tháng giao tranh liên tục giữa hai bên.

Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, Hezbollah phải giải giáp vũ khí, hai bên chấm dứt mọi hành động tấn công qua lại, đồng thời Israel phải rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon. Tuy nhiên, đến nay Israel vẫn duy trì 5 vị trí kiểm soát tại khu vực này.

Trước khi tiến hành không kích, người phát ngôn của quân đội Israel đã công bố bản đồ xác định vị trí các tòa nhà sắp bị tấn công, đồng thời yêu cầu người dân sơ tán nhanh khỏi khu vực bị tấn công tối thiểu 500 m. Phía Israel khẳng định các công trình bị tấn công là “một phần cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah”.

Israel thường xuyên tiến hành các vụ oanh tạc nhỏ lẻ ở Lebanon, nhưng loạt vụ không kích ngày 6/11 được đánh giá là bất thường do quy mô tấn công lớn và có thông báo sơ tán gửi đi.

Vài giờ trước vụ không kích, Hezbollah gửi thư ngỏ tới chính quyền Lebanon, nhấn mạnh lực lượng này vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn nhưng có quyền kháng cự hợp pháp trước sự chiếm đóng của Israel.

Kể từ sau khi thỏa thuận được ký vào tháng 12/2024, Hezbollah có ít nhất một lần nổ súng về phía binh sĩ Israel. Lực lượng Hezbollah tuyên bố ủng hộ quân đội Lebanon, song phản đối mọi cuộc đàm phán trực tiếp với Israel, đây là một đề xuất được Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đưa ra gần đây.

Trong khi đó, giới chức Israel cáo buộc Hezbollah đang tìm cách tái thiết năng lực quân sự. Người phát ngôn của Chính phủ Israel, bà Shosh Bedrosian, khẳng định trong ngày 6/11: “Israel sẽ bảo vệ toàn bộ biên giới của mình và kiên quyết yêu cầu thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Lebanon và Israel. Đồng thời, Israel không cho phép Hezbollah khôi phục năng lực quân sự”.

Chính phủ Lebanon cho biết họ đã giải giáp khoảng 85% kho vũ khí của Hezbollah ở khu vực miền nam nước này, đồng thời cam kết hoàn tất việc giải trừ vũ khí của Hezbollah trước cuối năm nay.

Israel yêu cầu Chính phủ Lebanon đẩy nhanh quá trình giải giáp vũ khí, nhưng nhà chức trách Beirut lo ngại động thái này sẽ châm ngòi cho những xung đột nội tại ở Lebanon.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

An Hòa

Israel không kích Lebanon Israel Pháp Trung Đông Israel Lebanon Hezbollah

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Israel lien tuc khong kich vao Lebanon hinh anh

Israel liên tục không kích vào Lebanon

06:30 17/10/2025 06:30 17/10/2025

0

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại dải Gaza tiếp tục duy trì hiệu lực, quân đội Israel đang chuyển trọng tâm tác chiến sang mặt trận Lebanon.

Gaza dung truoc nguy co bien thanh 'Lebanon 2.0'? hinh anh

Gaza đứng trước nguy cơ biến thành 'Lebanon 2.0'?

05:50 22/10/2025 05:50 22/10/2025

0

Những đợt tấn công gần như hàng ngày của Israel giờ đây trở thành điều bình thường mới ở Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah ký kết cách đây một năm.

Israel doa mo rong tan cong tai Lebanon hinh anh

Israel dọa mở rộng tấn công tại Lebanon

08:07 3/11/2025 08:07 3/11/2025

0

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cáo buộc chính quyền Beirut chậm trễ trong việc giải giáp lực lượng vũ trang thân Iran, một ngày sau vụ không kích khiến bốn người thiệt mạng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý