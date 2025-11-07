Israel không kích Lebanon giữa lệnh ngừng bắn

Ba thị trấn ở miền nam Lebanon bị không kích dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah đang có hiệu lực.

Israel tiến hành không kích 3 thị trấn của Lebanon trong ngày 6/11. Ảnh: Reuters.

Theo The Guardian, ngày 6/11, quân đội Israel đã tiến hành loạt vụ không kích quy mô lớn ở miền nam Lebanon, với lý do “ngăn chặn Hezbollah tái vũ trang”.

Các máy bay chiến đấu của Israel đã ném bom xuống ba thị trấn Kfar Dounine, Tayr Debba và Zawtar al-Sharqiya của Lebanon sau khoảng một giờ phát đi cảnh báo sơ tán cho người dân địa phương. Loạt vụ không kích được cho là không gây ra thương vong.

Đây là những cuộc tấn công hiếm hoi xét về cường độ kể từ khi Israel và Hezbollah ký thỏa thuận ngừng bắn gần một năm trước, chấm dứt 13 tháng giao tranh liên tục giữa hai bên.

Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, Hezbollah phải giải giáp vũ khí, hai bên chấm dứt mọi hành động tấn công qua lại, đồng thời Israel phải rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon. Tuy nhiên, đến nay Israel vẫn duy trì 5 vị trí kiểm soát tại khu vực này.

Trước khi tiến hành không kích, người phát ngôn của quân đội Israel đã công bố bản đồ xác định vị trí các tòa nhà sắp bị tấn công, đồng thời yêu cầu người dân sơ tán nhanh khỏi khu vực bị tấn công tối thiểu 500 m. Phía Israel khẳng định các công trình bị tấn công là “một phần cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah”.

Israel thường xuyên tiến hành các vụ oanh tạc nhỏ lẻ ở Lebanon, nhưng loạt vụ không kích ngày 6/11 được đánh giá là bất thường do quy mô tấn công lớn và có thông báo sơ tán gửi đi.

Vài giờ trước vụ không kích, Hezbollah gửi thư ngỏ tới chính quyền Lebanon, nhấn mạnh lực lượng này vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn nhưng có quyền kháng cự hợp pháp trước sự chiếm đóng của Israel.

Kể từ sau khi thỏa thuận được ký vào tháng 12/2024, Hezbollah có ít nhất một lần nổ súng về phía binh sĩ Israel. Lực lượng Hezbollah tuyên bố ủng hộ quân đội Lebanon, song phản đối mọi cuộc đàm phán trực tiếp với Israel, đây là một đề xuất được Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đưa ra gần đây.

Trong khi đó, giới chức Israel cáo buộc Hezbollah đang tìm cách tái thiết năng lực quân sự. Người phát ngôn của Chính phủ Israel, bà Shosh Bedrosian, khẳng định trong ngày 6/11: “Israel sẽ bảo vệ toàn bộ biên giới của mình và kiên quyết yêu cầu thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Lebanon và Israel. Đồng thời, Israel không cho phép Hezbollah khôi phục năng lực quân sự”.

Chính phủ Lebanon cho biết họ đã giải giáp khoảng 85% kho vũ khí của Hezbollah ở khu vực miền nam nước này, đồng thời cam kết hoàn tất việc giải trừ vũ khí của Hezbollah trước cuối năm nay.

Israel yêu cầu Chính phủ Lebanon đẩy nhanh quá trình giải giáp vũ khí, nhưng nhà chức trách Beirut lo ngại động thái này sẽ châm ngòi cho những xung đột nội tại ở Lebanon.