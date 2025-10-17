Israel liên tục không kích vào Lebanon

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại dải Gaza tiếp tục duy trì hiệu lực, quân đội Israel đang chuyển trọng tâm tác chiến sang mặt trận Lebanon.

Máy bay chiến đấu của không quân Israel. Ảnh: Reuters

Không ngoài nhận định của giới phân tích, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại dải Gaza tiếp tục duy trì hiệu lực, quân đội Israel đang chuyển trọng tâm tác chiến sang mặt trận Lebanon, bằng việc mở thêm nhiều cuộc không kích vào các cơ sở của Phong trào Hezbollah.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 16/10 xác nhận không quân nước này đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các mục tiêu của Phong trào Hezbollah ở khu vực phía Đông và miền Nam Lebanon.

Đợt tập kích mới nhất được tiến hành tối qua, mục tiêu là các cơ sở của Hezbollah gần làng Mazraat Sinay, phía Nam Lebanon. IDF cho biết trong số các địa điểm bị đánh phá có một mỏ đá được Hezbollah sử dụng để sản xuất xi-măng phục vụ việc tái xây dựng các công trình đã bị quân đội Israel phá hủy trong cuộc chiến ở Lebanon hồi năm ngoái.

Trước đó, hồi chiều 16/10, không quân Israel cũng oanh tạc các cơ sở dưới lòng đất của Hezbollah ở khu vực thung lũng Beqaa thuộc miền Đông và phía Nam Lebanon.

IDF khẳng định các mục tiêu bị tập kích là các kho chứa vũ khí, cáo buộc Hezbollah tiếp tục nỗ lực tái xây dựng hạ tầng trên khắp Lebanon, vi phạm lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực giữa Israel và Lebanon.

Chính phủ Lebanon cũng như lực lượng Hezbollah chưa đưa ra phản ứng với các cuộc không kích mới nhất của Israel vào Lebanon ngày 16/10.

Trong khi đó, truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Phong trào Hamas ở dải Gaza, quân đội Israel dường như đang chuyển trọng tâm tác chiến sang các mặt trận khác trong khu vực, đứng đầu là chiến trường Lebanon.

Thời gian qua, giới chức Israel liên tục hối thúc Chính phủ Lebanon tiến hành giải giáp vũ khí của lực lượng Hezbollah, coi đó là điều kiện tiên quyết để Israel rút quân ra khỏi các khu vực chiếm đóng ở miền Nam Lebanon hồi năm ngoái.