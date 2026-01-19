Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Israel nhận thêm lô tiêm kích F-35 từ Mỹ

  Thứ hai, 19/1/2026 07:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Truyền thông Israel hôm qua cho biết, không quân nước này vừa nhận thêm lô tiêm kích F-35 hiện đại mới từ Mỹ.

Máy bay F-35 Lightning II của tập đoàn Lockheed Martin. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa IsraelIran, với nhiều đồn đoán về nguy cơ có thể bùng phát một cuộc xung đột vũ trang mới giữa hai bên trong thời gian tới.

Theo báo chí Israel, 3 chiếc tiêm kích F-35I xuất phát từ Mỹ, đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Nevatim ở phía Nam Israel ngày 18/1. Số tiêm kích mới này là một phần trong thương vụ mua 50 chiếc F-35 tàng hình hiện đại mà Israel đã đạt được với Mỹ từ nhiều năm trước. Đến nay, tổng cộng đã có 48 chiếc được Mỹ bàn giao cho Israel.

Ngoài ra, năm 2024, Israel cũng đã đạt được thỏa thuận mua thêm 25 chiếc F-35 từ nhà thầu Lockheed Martin của Mỹ. Việc bàn giao lô tiêm kích mới dự kiến bắt đầu từ năm 2028.

Israel là quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ và duy nhất tại Trung Đông cho đến thời điểm này, được cung cấp dùng máy bay chiến đấu hiện đại thế hệ thứ 5 của Mỹ là tiêm kích tàng hình F-35.

Quân đội Israel hôm qua khẳng định, việc nhận thêm các chiến đấu cơ mới không liên quan đến căng thẳng hiện nay giữa nước này và Iran.

Sau cuộc chiến khốc liệt 12 ngày đêm giữa Israel và Iran hồi tháng 6/2025, liên tiếp xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng Israel sẽ tiếp tục tấn công vào Iran trong năm 2026. Báo chí Mỹ tháng 11/2025 dẫn lời một số quan chức Vùng Vịnh thậm chí nhận định một cuộc chiến mới giữa Israel và Iran là không thể tránh khỏi.

Tại Israel, kết quả thăm dò dư luận do Viện Dân chủ Israel công bố cuối năm ngoái cũng cho thấy, gần 70% người dân nước này tin rằng, một cuộc đối đầu quân sự mới giữa Israel và Iran sẽ nổ ra trong thời gian tới.

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

