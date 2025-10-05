Israel chấp thuận 'đường ranh giới rút quân ban đầu' ở Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/10 cho biết Israel đã chấp thuận “đường ranh giới rút quân ban đầu” ở Dải Gaza, vốn cũng đã được chia sẻ với phía Hamas.

Người dân Palestine sơ tán tránh xung đột khỏi khu vực al-Nuseirat, miền Trung Dải Gaza, ngày 25/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố “khi Hamas xác nhận”, lệnh ngừng bắn sẽ có hiện lực “ngay lập tức” và hoạt động trao đổi tù nhân - con tin sẽ bắt đầu, qua đó tạo tiền đề cho giai đoạn rút quân tiếp theo của Israel khỏi vùng lãnh thổ của Palestine.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận đã chỉ đạo các nhà đàm phán đến Ai Cập để thương lượng về thỏa thuận Gaza.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, ông Netanyahu thông báo: “Tôi đã chỉ đạo nhóm đàm phán đến Ai Cập để hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật. Mục đích là giới hạn tiến trình đàm phán trong vài ngày”.

Nhà lãnh đạo Israel cũng bày tỏ hy vọng tất cả các con tin đang bị giam giữ tại Gaza sẽ được trở về nhà trong những ngày tới, đồng thời tiết lộ “áp lực quân sự và ngoại giao” đã buộc Hamas phải chấp thuận trả tự do cho các con tin.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Netanyahu còn cam kết sẽ giải giáp Hamas “bằng biện pháp ngoại giao thông qua kế hoạch của ông Trump, hoặc bằng biện pháp quân sự do chúng ta (Israel) triển khai”.

Thông tin từ ông Netanyahu đã được Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định thông qua tuyên bố cho biết nước này sẽ tiếp đón các phái đoàn Israel và Hamas vào ngày 6/10 để đàm phán về “các điều kiện thực địa và chi tiết” cho thỏa thuận trao đổi “tất cả những người Israel bị giam giữ và tù nhân Palestine” theo đề xuất ngừng bắn gần đây của Mỹ dành cho Dải Gaza.

Bộ Ngoại giao Ai Cập bày tỏ hy vọng những cuộc đàm phán sẽ giúp “chấm dứt cuộc chiến và nỗi thống khổ của nhân dân Palestine, vốn đã kéo dài suốt 2 năm liên tiếp”.

Những cuộc đàm phán dự kiến là một phần trong những nỗ lực hiện nay do Ai Cập chủ trì, phối hợp với các bên trung gian hòa giải khác, nhằm chấm dứt cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza.

Trong một động thái đáng chú ý khác, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Jared Kushner - và Đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff đã lên đường đến Ai Cập trong ngày 4/10 để hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận trả tự do cho các con tin. Thông tin này được đưa ra sau khi ông chủ Nhà Trắng cảnh báo sẽ “không dung thứ” cho sự chậm trễ của Hamas trong việc thực thi kế hoạch hòa bình với Israel.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận ông Kushner và Đặc phái viên Witkoff đang trong hành trình đến Trung Đông để hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận giải thoát con tin và thảo luận về kế hoạch mà Tổng thống Mỹ thúc đẩy nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Con tin, vũ khí và bài toán rút quân

Theo kênh Al Arabiya của Saudi Arabia, phái đoàn Hamas cũng đến Cairo vào tối 4/10 và các cuộc thương lượng sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 5/10.

Các quan chức cảnh báo rằng thời gian để đạt thỏa thuận là rất hạn hẹp, do đó các bên đang gấp rút tiến hành đàm phán. Một quan chức cấp cao Israel nói trên kênh truyền hinh Channel 12 rằng: "Chúng ta đang bước vào một tuần đầy kịch tính". Tuy nhiên, kênh Channel 12 cho biết phía Israel hiểu rằng mốc thời gian này có thể được điều chỉnh tùy vào tình hình thực tế tại Gaza.

Một quan chức Hamas nói với hãng tin AFP rằng Ai Cập sẽ tổ chức một cuộc đối thoại nội bộ giữa các phe phái Palestine nhằm bàn về sự đoàn kết dân tộc và tương lai quản lý Dải Gaza.

Báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Arab tham gia hòa giải cho biết, phong trào Hamas đang bị chia rẽ về việc có nên chấp nhận kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Donald Trump để chấm dứt chiến sự và trả tự do cho các con tin còn lại hay không.

Nguyên nhân chính của bất đồng là vấn đề giải giáp và các điều kiện để thả con tin. Các nhân vật chính trị cấp cao như Khalil Al-Hayya được cho là ủng hộ thỏa thuận, trong khi các lãnh đạo tại Gaza lại tỏ ra hoài nghi.

Lãnh đạo Hamas, ông Izz al-Din al-Haddad, được cho là sẵn sàng thỏa hiệp bằng cách giao nộp các loại vũ khí tấn công như tên lửa cho Ai Cập và Liên hợp quốc, nhưng vẫn muốn giữ lại một số vũ khí như súng trường tấn công vì cho rằng đây là “vũ khí phòng thủ”.

T heo các nhà trung gian, việc thực thi giải giáp là không dễ dàng vì nhiều tay súng Hamas có thể sẽ từ chối giao nộp vũ khí. Trong khi đó, khả năng kiểm soát của ban lãnh đạo Hamas ngày càng suy giảm do thiếu nguồn tài chính và lực lượng mới được tuyển mộ không được đào tạo đầy đủ.

Hamas hiện hoạt động theo mô hình phân tán, các nhóm nhỏ hoạt động độc lập và không còn tuân theo mệnh lệnh thống nhất từ trung ương. Nhiều tay súng đã chuyển sang trung thành với các tổ chức khác như Thánh chiến Hồi giáo Palestine - nhóm vũ trang không ủng hộ kế hoạch của ông Trump.

Về phía Hamas, họ cho rằng thời hạn 72 giờ để trả tự do cho toàn bộ con tin là “thiếu thực tế”. Một số thành viên còn nhận định đề xuất của Mỹ chỉ là “một lệnh ngừng bắn 72 giờ” thay vì một hiệp định hòa bình thực sự. Hamas nhấn mạnh rằng việc trao trả con tin phải được thực hiện đồng thời với việc Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza.

Bất chấp những chia rẽ và nghi ngờ, một số chuyên gia cho rằng đây có thể là lần đầu tiên trong suốt cuộc chiến, Hamas nhận ra rằng họ đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn. Ông Amir Avivi, cựu quan chức quốc phòng Israel, nhận định: "Đây là lý do vì sao các cuộc đàm phán lần này trở nên nghiêm túc".