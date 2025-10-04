Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Hamas đồng chuyển giao quyền quản lý Gaza

  • Thứ bảy, 4/10/2025 08:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phong trào Hamas tại Dải Gaza vừa đưa ra phản hồi tích cực đối với kế hoạch hòa bình Gaza 20 điểm của Tổng thống Trump, trong đó đồng ý với một số điểm quan trọng như việc thả con tin và chuyển giao quyền quản lý Gaza.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố của Hamas, nhóm này sẵn sàng thả tất cả con tin, bao gồm cả người còn sống và thi thể của những người đã thiệt mạng, theo công thức trao đổi được đề xuất. Hamas cũng bày tỏ sự đồng thuận về việc chuyển giao quyền quản lý Gaza cho một nhóm các nhà kỹ trị Palestine độc lập, với điều kiện được sự ủng hộ từ các quốc gia Arập-Hồi giáo.

Phản hồi này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đặt thời hạn chót là 18h ngày 5/10 (giờ Washington) để Hamas nhất trí với đề xuất của ông về tương lai của Gaza.

Theo báo The National của UAE, phản hồi chi tiết của Hamas được chuyển cho các nhà hòa giải bao gồm yêu cầu làm rõ một số điểm trong kế hoạch. Hamas cho biết họ không thể trao trả toàn bộ con tin trong vòng 72 giờ do mất liên lạc với một số đặc vụ và khó khăn trong việc tìm kiếm thi thể trong các đường hầm bị phá hủy. Trong số 48 con tin, ước tính có 20 người vẫn còn sống.

Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump bao gồm các điểm chính như ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi con tin, rút quân Israel khỏi Gaza, giải giáp Hamas và thành lập chính phủ chuyển tiếp dưới sự giám sát quốc tế. Mặc dù Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức, ông Trump đã yêu cầu Israel ngừng ném bom Gaza sau tuyên bố của Hamas về việc thả con tin.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://baotintuc.vn/the-gioi/phong-trao-hamas-dong-chuyen-giao-quyen-quan-ly-gaza-20251004071132600.htm

TTXVN

Gaza Donald Trump Israel Palestine Hamas Mỹ Trung Đông Hamas Gaza Kế hoạch hòa bình Chuyển giao Gaza Thả con tin Xung đột Gaza Donald Trump

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Ong Trump lai gay tranh cai voi video AI hinh anh

Ông Trump lại gây tranh cãi với video AI

26 phút trước 09:21 4/10/2025

0

Ông Trump tiếp tục khuấy động dư luận với video AI trêu chọc đối thủ là lãnh đạo Dân chủ Hakeem Jeffries, đồng thời khéo léo nhắc tới khả năng tranh cử năm 2028.

Trung Quoc tranh thu tan dung 'mon qua tu Trump' hinh anh

Trung Quốc tranh thủ tận dụng 'món quà từ Trump'

1 giờ trước 08:47 4/10/2025

0

Chính phủ lẫn các trường đại học Trung Quốc đang nhanh chóng chiêu mộ nhiều chuyên gia hàng đầu về khoa học - công nghệ giữa lúc Nhà Trắng thay đổi chính sách trong lĩnh vực học thuật.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý