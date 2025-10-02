Israel bị tố 'bắt cóc' đoàn tàu viện trợ quốc tế tới Gaza

Hơn 40 tàu chở thuốc men và lương thực cho Gaza, trong đó có Greta Thunberg và hàng trăm nhà hoạt động quốc tế đã bị Israel khống chế khi chỉ còn cách bờ biển chưa đầy 70 hải lý.

Tối 1/10, lực lượng Israel đã lên nhiều con tàu chở nhà hoạt động quốc tế cùng hàng cứu trợ nhân đạo đang trên đường tới Gaza, buộc các tàu cập cảng Israel. Động thái này đã chặn đứng một trong những biểu tượng nổi bật nhất phản đối lệnh phong tỏa mà Israel áp đặt lên dải đất ven biển.

Một đoạn video do Bộ Ngoại giao Israel công bố, được Reuters xác minh, cho thấy nhà hoạt động môi trường Thụy Điển Greta Thunberg - hành khách nổi bật nhất - ngồi trên boong tàu, xung quanh là binh sĩ Israel.

“Một số tàu thuộc đoàn Hamas-Sumud đã bị chặn an toàn và hành khách đang được đưa về cảng Israel. Greta và các bạn đều an toàn, khỏe mạnh”, Bộ Ngoại giao Israel viết trên mạng X.

Đoàn tàu Global Sumud Flotilla gồm hơn 40 tàu dân sự chở khoảng 500 nghị sĩ, luật sư và nhà hoạt động quốc tế, mang thuốc men và lương thực cứu trợ cho Gaza.

Trên kênh Telegram, một số người trên tàu đã đăng video tự nhận mình “bị bắt cóc” và “bị đưa về Israel trái ý muốn”, đồng thời nhấn mạnh đây là sứ mệnh nhân đạo bất bạo động.

Hành trình băng qua Địa Trung Hải của đoàn tàu thu hút sự chú ý lớn. Các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Italy đều triển khai tàu hoặc máy bay không người lái để sẵn sàng hỗ trợ công dân nếu cần, bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại từ Israel yêu cầu đoàn tàu quay đầu.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ gọi vụ tấn công này là “hành động khủng bố” đe dọa tính mạng dân thường, trong khi tại Italy, nhiều cuộc biểu tình tự phát đã nổ ra để phản đối.

Đây là nỗ lực mới nhất nhằm phá vỡ phong tỏa biển của Israel áp đặt lên Gaza - vùng lãnh thổ đã bị chiến tranh tàn phá suốt gần hai năm qua. Ban tổ chức gọi vụ đột kích là “tội ác chiến tranh”, cáo buộc quân đội Israel sử dụng vòi rồng và các biện pháp cưỡng chế khác, song không gây thương vong.

“Các tàu đã bị chặn trái phép trong vùng biển quốc tế và bị binh sĩ Israel lên tàu”, thông cáo nêu rõ, đồng thời tố cáo hải quân Israel từng tìm cách đánh chìm con tàu Maria Cristina.

Trong khi đó, Ankara cho biết đang xúc tiến yêu cầu Israel thả người Thổ và các công dân quốc tế trên tàu. Tây Ban Nha kêu gọi Israel đảm bảo an toàn, quyền lợi của các nhà hoạt động. Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Simon Harris bày tỏ lo ngại: “Đây là một sứ mệnh hòa bình nhằm soi rọi thảm họa nhân đạo khủng khiếp”.

Theo ban tổ chức, đoàn tàu bị chặn khi cách Gaza khoảng 70 hải lý. Họ cho biết liên lạc đã bị gây nhiễu, kể cả tín hiệu camera trực tiếp từ các tàu. Các tàu mang tên Spectre, Alma, Sirius cùng nhiều tàu khác đã bị Israel khống chế, tình trạng của những người trên tàu hiện chưa rõ ràng.

Tính đến sáng 2/10, dữ liệu theo dõi cho thấy ít nhất 13 tàu đã bị chặn, nhưng khoảng 30 tàu khác vẫn tiếp tục tiến về Gaza, cách đích 46 hải lý. Israel trước đó cảnh báo đoàn tàu đang tiến vào “khu vực chiến sự” và vi phạm phong tỏa hợp pháp, đồng thời đề nghị chuyển hàng viện trợ qua các kênh an toàn khác.