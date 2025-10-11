Iraola - người pha chế thứ bóng đá bốc lửa ở Premier League

Bournemouth - đội bóng từng chỉ mơ trụ hạng - nay sánh vai trong nhóm dự Champions League, với khởi đầu tốt nhất lịch sử Premier League.

Andoni Iraola đang giúp Bournemouth bay cao.

Công thức của Coca-Cola được xem là bí mật thương mại được canh giữ nghiêm ngặt nhất thế giới. Nhưng ở miền nam nước Anh, một “phiên bản bóng đá” của bí mật ấy đang được Andoni Iraola pha chế - thứ thức uống mang tên “Cherry Coke”, biểu tượng cho phong cách rực lửa, liều lĩnh và tràn đầy năng lượng mà Bournemouth đang thăng hoa cùng ông thầy người xứ Basque.

Từ bán ngôi sao đến cất cánh lịch sử

Mùa hè 2025, Bournemouth khiến cả Premier League sững sờ khi thu về 238 triệu euro nhờ bán loạt trụ cột: Zabarnyi (63 triệu), Huijsen (62,5), Kerkez (46,9) và Ouattara (42,8). Tưởng chừng “The Cherries” sẽ sụp đổ, nhưng dưới bàn tay của Iraola, họ lại bay cao ngoạn mục - đứng thứ tư sau bảy vòng, chỉ kém Arsenal hai điểm, và đang có khởi đầu tốt nhất lịch sử CLB.

“Huijsen, Zabarnyi, Kerkez... họ đều đến khi mới 18-19 tuổi. CLB đầu tư vào họ, và chỉ sau 1-2-3 mùa, các cầu thủ này vươn tới tầm các đội lớn. Điều đó cho thấy công tác tuyển trạch của chúng tôi đang đi đúng hướng”, Iraola chia sẻ trên DAZN. “Chúng tôi tin có thể tiếp tục làm được, dù biết cạnh tranh ngày càng khốc liệt”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn giữ sự tỉnh táo quen thuộc: “Chúng tôi mới chỉ chơi bảy trận. Sau kỳ nghỉ sẽ là Palace, Man City và Aston Villa. 14 điểm là con số tốt, có lẽ hơn cả mong đợi - nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.”

Theo thống kê, Bournemouth hiện tăng 9 điểm so với cùng kỳ mùa trước, nhiều nhất giải. Bất chấp sự thay máu nhân sự, triết lý bóng đá của Iraola vẫn nguyên vẹn. Bournemouth vẫn trung thành với lối chơi “rock & roll” - tốc độ, pressing và cường độ không ngừng nghỉ.

Bournemouth đã bán Huijsen cho Real Madrid trong hè 2025.

Theo DAZN, “The Cherries” là đội có nhiều pha đoạt bóng nhất (367), nhiều pha pressing tầm cao nhất (56) và thủng lưới ít nhất (3 bàn) sau bảy vòng Premier League. “Đó là điều chúng tôi không được phép đánh mất. Nó là bản sắc của đội bóng. Đôi khi chúng tôi phải trả giá, nhưng không thể ngừng mạo hiểm”, Iraola nhấn mạnh.

Bournemouth cũng là đội có số pha chạy tốc độ cao (trên 22 km/h) nhiều thứ hai trong 22 giải hàng đầu châu Âu, và sở hữu chỉ số pressing PPDA thấp nhất giải (9,7) - nghĩa là họ cho phép đối thủ thực hiện ít đường chuyền nhất trước khi giành lại bóng. Mùa trước, chỉ số này là 9,9, và Bournemouth khi đó cũng lập kỷ lục phòng ngự của CLB với chỉ 46 bàn thua.

Cường độ, trực diện và hiệu quả

Một nghiên cứu của Total Football Analysis chỉ rõ: “Bournemouth là một trong những đội đáng xem nhất Premier League. Họ dẫn đầu số pha đoạt bóng tạo cơ hội dứt điểm (68), và ghi nhiều bàn nhất từ pressing cao (10 bàn)”.

Iraola giải thích chiến lược của mình không dựa vào sự may mắn: “Chúng tôi ưu tiên những trận có nhịp độ cao, nhiều tình huống 1-đối-1, nhiều không gian. Khi trận đấu mở, khả năng của chúng tôi được phát huy tối đa. Ở những trận chặt chẽ, nơi chỉ một cơ hội nhỏ định đoạt, chúng tôi chưa mạnh bằng các đội khác”.

Đó là lý do Bournemouth luôn chủ động chơi nhanh, dồn dập - sẵn sàng đổi rủi ro lấy lợi thế, giống như ly “Cherry Coke” mà Iraola pha chế: mạnh, ngọt, bốc lửa nhưng dễ gây nghiện. Tiền đạo Justin Kluivert, một trong những học trò trung thành nhất, nói về thầy mình với sự ngưỡng mộ: “Nếu nhìn vào những cầu thủ đã ra đi và cách đội bóng đang chơi lúc này, thật khó tin. Tôi luôn nói: HLV là người lái xe buýt, và ông ấy đang đưa chúng tôi đi trên một hành trình tuyệt vời”.

Bournemouth đang thăng hoa với dàn cầu thủ không quá nổi tiếng.

Không khó hiểu khi Bournemouth đang nỗ lực gia hạn hợp đồng với Iraola, vốn sẽ hết hạn vào tháng 6 năm sau. Dù vậy, Manchester United và Tottenham đã bắt đầu để mắt tới nhà cầm quân 43 tuổi này.

Cựu tiền vệ Chelsea Steve Sidwell bình luận: “Iraola là phát hiện lớn của Premier League. Việc ông ấy thay thế Gary O’Neil từng gây tranh cãi, nhưng cách ông dẫn dắt Bournemouth - tấn công rực lửa, phòng ngự chắc chắn, không viện cớ - thật đáng ngưỡng mộ. CLB phải giữ ông ấy bằng mọi giá”.

Ở sân Vitality, Andoni Iraola không chỉ mang đến chiến thắng, mà còn mang lại một triết lý sống: dám mạo hiểm, dám khác biệt, dám chơi hết mình vì bản sắc. “Công thức Cherry Coke” ấy - thứ pha trộn giữa kỷ luật Basque, tốc độ Premier League và tinh thần phiêu lưu - đang khiến Bournemouth trở thành ly cocktail mát lạnh, bùng nổ và gây nghiện nhất của bóng đá Anh mùa này.