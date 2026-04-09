Iran yêu cầu thu phí tàu qua Hormuz bằng bitcoin trong lúc ngừng bắn

  • Thứ năm, 9/4/2026 06:55 (GMT+7)
Iran áp dụng cơ chế thu phí đối với tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz bằng tiền điện tử nhằm duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này trong thời gian ngừng bắn.

Ông Hamid Hosseini, người phát ngôn Liên minh các nhà xuất khẩu dầu, khí đốt và sản phẩm hóa dầu Iran, nói với Financial Times hôm 8/4 rằng Tehran muốn thu phí đối với mọi tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz và tiến hành đánh giá từng tàu.

"Iran cần giám sát những phương tiện ra vào eo biển để bảo đảm khoảng thời gian hai tuần (ngừng bắn) này không bị lợi dụng cho việc vận chuyển vũ khí", ông Hosseini nói. "Mọi tàu đều có thể đi qua nhưng quy trình sẽ mất thời gian đối với từng trường hợp và Iran không vội vàng".

Các điều kiện lưu thông qua Eo biển Hormuz do Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran quyết định. Phát biểu của ông Hosseini cho thấy Iran có thể yêu cầu các tàu đi theo tuyến phía bắc gần bờ biển nước này, làm dấy lên lo ngại về việc các tàu liên quan đến phương Tây hoặc các quốc gia Vùng Vịnh có sẵn sàng chấp nhận rủi ro hay không.

Iran được cho là đã phát đi thông báo rằng mọi tàu cố gắng qua Eo biển Hormuz mà không có sự chấp thuận đều "sẽ bị phá hủy". Ảnh: Reuters.

Theo ông Hosseini, mỗi tàu chở dầu phải gửi email khai báo hàng hóa tới cơ quan chức năng Iran, sau đó sẽ được thông báo mức phí cần thanh toán bằng tiền điện tử.

Ông Hosseini cho biết mức phí dự kiến là 1 USD cho mỗi thùng dầu, trong khi các tàu rỗng có thể đi qua miễn phí.

"Sau khi nhận được email và hoàn tất đánh giá, Iran sẽ cho tàu một ít thời gian để thanh toán bằng Bitcoin, nhằm bảo đảm giao dịch không thể bị truy vết hoặc tịch thu do các lệnh trừng phạt", ông nói.

Trong ngày 8/4, các tàu chở dầu hoạt động tại Vùng Vịnh đã nhận được thông báo qua vô tuyến cảnh báo rằng họ có thể trở thành mục tiêu tấn công quân sự nếu không được phía Iran cho phép trước.

"Các tàu cố gắng đi qua mà không có sự chấp thuận sẽ bị phá hủy", thông báo phát bằng tiếng Anh nêu rõ, theo một bản ghi âm được chia sẻ với Financial Times.

Tương lai của việc lưu thông qua Eo biển Hormuz hiện là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong các cuộc đàm phán nhằm chuyển đổi lệnh ngừng bắn tạm thời thành một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Mong muốn duy trì đòn bẩy kiểm soát tuyến hàng hải trọng yếu của Iran đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các đồng minh của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào việc "Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý mở cửa HOÀN TOÀN, NGAY LẬP TỨC và AN TOÀN Eo biển Hormuz", theo một bài đăng trên mạng xã hội của ông.

Một tuyên bố từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng nêu 10 điểm làm cơ sở đàm phán với Mỹ, trong đó bao gồm một "quy trình mới về lưu thông an toàn" qua Eo biển Hormuz, được phối hợp với lực lượng vũ trang Iran.

Iran đóng eo biển Hormuz vì Mỹ - Israel vi phạm lệnh ngừng bắn

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump và Tehran đạt được thỏa thuận ngừng bắn 14 ngày, trạng thái hòa hoãn tại Vùng Vịnh đã trở nên lung lay bởi các đợt không kích mới nhắm vào hạ tầng năng lượng huyết mạch.

2 giờ trước

Thế giới mất gì khi eo biển Hormuz bị thu phí?

Cả Mỹ và Iran hiện đều đề cập đến việc áp phí đối với các tàu thuyền sử dụng tuyến hàng hải đi qua eo biển Hormuz. Động thái trên không chỉ làm gia tăng chi phí vận tải hàng hải đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

11 giờ trước

Tương lai của 'yết hầu' Hormuz ra sao sau lệnh ngừng bắn?

Cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz đã bước vào giai đoạn then chốt. Tương lai của eo biển sẽ ra sao là câu hỏi đang được nhiều bên phân tích.

17 giờ trước

'Iran se ngu ngoc neu de dam phan do vo vi Lebanon' hinh anh

'Iran sẽ ngu ngốc nếu để đàm phán đổ vỡ vì Lebanon'

12 phút trước 06:51 9/4/2026

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã đưa ra cảnh báo đanh thép đối với Iran, cho rằng quốc gia này sẽ phạm sai lầm nếu để các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon làm hỏng lệnh ngừng bắn vừa đạt được với Washington.

Xuat hien loi thoat moi khoi yet hau Hormuz hinh anh

Xuất hiện lối thoát mới khỏi yết hầu Hormuz

34 phút trước 06:29 9/4/2026

Tương lai thương mại toàn cầu đứng trước bước ngoặt khi nhiều quốc gia tìm lối thoát khỏi sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz, thông qua tuyến đường ống và hành lang vận tải mới.

