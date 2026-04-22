Tổng thống Mỹ thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn nhằm chờ đợi Iran đàm phán. Tuy nhiên, Tehran khẳng định động thái này là vô nghĩa chừng nào phía Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa cảng biển và bắt giữ tàu của nước này.

Tàu vũ trang Iran tấn công tàu container gần eo biển Hormuz

Sáng sớm nay (22/4), tàu vũ trang của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công một tàu container khi đang di chuyển gần eo biển Hormuz. Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công nhắm vào tàu thương mại tại khu vực này.

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) phía Iran không đưa ra bất kỳ cảnh báo vô tuyến nào trước khi khai hỏa vào con tàu. Vụ tấn công đã gây ra hư hại nặng nề cho khu vực buồng lái.

Thủy thủ đoàn được báo cáo là an toàn, không có hỏa hoạn hay tác động môi trường nào xảy ra. Báo cáo không cung cấp thêm thông tin chi tiết về con tàu.

Vụ tấn công mới nhất này diễn ra sau một vài sự cố khác trong những ngày gần đây. Thứ Bảy tuần trước, New Delhi cho biết hai tàu treo cờ Ấn Độ đã bị bắn khi đang di chuyển qua eo biển.

Lực lượng IRGC trước đó tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển cho đến khi lệnh phong tỏa của Mỹ được dỡ bỏ.

Ông Trump dọa ‘thổi bay Iran và các lãnh đạo’

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 21/4, Tổng thống Trump nêu rõ lập trường của chính quyền Mỹ: “Tôi đã chỉ thị cho quân đội tiếp tục lệnh phong tỏa và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Lệnh ngừng bắn sẽ được gia hạn cho đến khi phía Iran trình lên một đề xuất thống nhất và các cuộc thảo luận được kết thúc, bằng cách này hay cách khác”.

Động thái này cho thấy Washington sẽ không rút quân hay nới lỏng áp lực kinh tế cho đến khi đạt được mục tiêu đàm phán cuối cùng với Iran, theo RT.

Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng Washington sẽ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì “nếu chúng ta làm điều đó, sẽ không bao giờ có được một thỏa thuận với Iran, trừ khi chúng ta thổi bay phần còn lại của Tehran, bao gồm cả các nhà lãnh đạo của họ!”.

Theo kế hoạch ban đầu, Phó Tổng thống JD Vance cùng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Islamabad để tiến hành vòng đàm phán thứ hai. Tuy nhiên, chuyến đi đã bị tạm dừng sau khi giới chức Iran tuyên bố đàm phán là “vô nghĩa” nếu Washington vẫn duy trì các biện pháp áp lực mà họ gọi là “hành vi bắt nạt”.

Mỹ tận dụng ngừng bắn, âm thầm chuẩn bị đối đầu Iran Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải video với hình ảnh các chiến đấu cơ, tàu chiến và binh sĩ Mỹ đang hoạt động, trích dẫn phát biểu của Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper: “Chúng tôi đang tái vũ trang, nâng cấp năng lực và điều chỉnh chiến thuật, kỹ thuật cũng như quy trình tác chiến, ngay lúc này, trong thời gian ngừng bắn".

Iran cảnh báo phá hủy ngành dầu khí Vùng Vịnh

Ngày 21/4, Thiếu tướng Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), khẳng định các hành động leo thang của Mỹ là một "sai lầm" chiến lược.

Theo hãng tin Fars News, Iran tuyên bố sẽ hủy diệt các cơ sở dầu khí tại Vùng Vịnh nếu bất kỳ quốc gia nào cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc căn cứ quân sự để làm bàn đạp tấn công vào Iran.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia Vùng Vịnh bị cáo buộc đã cho phép đối thủ của Iran sử dụng lãnh thổ làm bàn đạp quân sự. Phía Iran khẳng định nếu tình trạng này tiếp diễn, các "huyết mạch kinh tế" trong khu vực sẽ đối mặt với rủi ro bị tiêu diệt hoàn toàn.

Danh sách mục tiêu của Iran hiện không còn giới hạn ở các cơ sở quân sự mà đã mở rộng sang mỏ dầu và nhà máy lọc dầu chiến lược trên khắp Trung Đông.

Ông Trump: Toàn bộ Hải quân Iran đang nằm dưới đáy biển

Tổng thống Mỹ đã đăng tải trên nền tảng Truth Social của mình để chỉ trích một bài xã luận trên tờ The Wall Street Journal, vốn cho rằng ban lãnh đạo Iran coi nhà lãnh đạo Mỹ là một "kẻ khờ".

Tổng thống Mỹ Trump luôn có các động thái gây chú ý. Ảnh: Reuters.

Ông Trump tuyên bố rằng Tehran đã "lợi dụng mọi Tổng thống" trong suốt 47 năm qua cho đến nay. "Tôi đã mang lại cho họ điều gì? Một quốc gia tan hoang!" Trump viết.

Ông đưa ra một danh sách dài các khẳng định, bao gồm việc "toàn bộ Hải quân Iran đang nằm dưới đáy biển, Không quân của họ đã biến mất, hệ thống Phòng không và Radar đã bị quét sạch".

Ông cho rằng "các Phòng thí nghiệm Hạt nhân và Khu vực Lưu trữ của họ đã bị XÓA SỔ".

Tổng thống Mỹ khẳng định Iran đang mất 500 triệu USD mỗi ngày do lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của nước này.

Xuyên suốt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28/2, ông Trump đã nhiều lần đưa ra các tuyên bố rằng quân đội Iran đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, các lực lượng Iran vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công và buộc phải đóng cửa eo biển Hormuz.

Lực lượng Mỹ đổ bộ lên tàu liên quan đến Iran

Ngày 21/4, Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ đã chặn và lên một tàu vận tải cho Iran. Phía Mỹ cáo buộc phương tiện này cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran.

Binh sĩ Mỹ đổ bộ và kiểm soát tàu chở dầu M/T Tifani vào hôm thứ Ba (21/4). Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết trong ngày 21/4, lực lượng Mỹ đã tiến hành kiểm tra và chặn bắt đối với tàu chở dầu M/T Tifani, tàu không mang quốc tịch và đang bị trừng phạt. Quá trình chặn bắt không xảy ra sự cố.

Sự việc diễn ra tại khu vực thuộc trách nhiệm của Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cơ quan này khẳng định hoạt động ngăn chặn này tiếp tục thực thi trên phạm vi toàn cầu nhằm ngăn chặn những tàu bị trừng phạt cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran.

Ngoại trưởng Iran: Lệnh phong tỏa của Mỹ là "hành động chiến tranh"

Ngày 21/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran cấu thành "hành động chiến tranh" và là hành vi vi phạm trực tiếp lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên nền tảng X, ông Araghchi khẳng định hành động tấn công tàu thương mại và bắt giữ thủy thủ đoàn của Iran là những bước leo thang vi phạm thỏa thuận ở mức độ nghiêm trọng hơn.

Ông Araghchi nhấn mạnh Iran sở hữu các phương thức để vô hiệu hóa lệnh hạn chế, đồng thời khẳng định năng lực bảo vệ lợi ích quốc gia và đối đầu với các hành vi áp bức.

Bên cạnh đó, theo đài IRIB, ông Alireza Arafi, thành viên Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời của Iran, cũng lên tiếng cảnh báo trong ngày 21/4 rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran trong khi các cuộc đàm phán vẫn chưa hoàn toàn khép lại sẽ tạo nên tiền lệ nguy hiểm trên phạm vi toàn cầu.

“Nếu trong cộng đồng quốc tế xuất hiện tiền lệ rằng một quốc gia có thể bị tấn công ngay giữa lúc đàm phán, sẽ không còn quốc gia nào có thể tự tin ngồi vào bàn thương lượng nữa”, ông Arafi nói.

Phát biểu này được ông Arafi đưa ra không lâu trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi Tehran đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách lâu dài. Trong quá trình đó, ông Trump cho biết việc phong tỏa các cảng của Iran vẫn sẽ tiếp tục.

Cảnh báo thảm họa sinh thái và áp lực kinh tế tại Vịnh Ba Tư

Hình ảnh vệ tinh Sentinel-2 vừa ghi nhận nhiều vết dầu loang lớn gần đảo Qeshm, Lavan (Iran) và ngoài khơi Kuwait, đe dọa nghiêm trọng hệ sinh thái Vịnh Ba Tư. Nguyên nhân bắt nguồn từ các cuộc tấn công quân sự vào tàu vận tải và cơ sở hạ tầng dầu khí trong tháng 2 và tháng 4/2026.

Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sạch của 100 triệu dân và phá hủy sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển.

Song song với thảm họa môi trường, áp lực kinh tế từ phía Mỹ đang gia tăng mạnh mẽ lên Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định kho chứa tại đảo Kharg sẽ đầy trong vài ngày tới do lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ.

Nếu không thể xuất khẩu, Iran buộc phải đóng cửa các giếng dầu, đánh trực tiếp vào ngành chiếm 80% doanh thu xuất khẩu quốc gia. Mỹ quyết tâm triệt hạ khả năng luân chuyển tài chính của Tehran, bất chấp việc Iran hiện vẫn còn khoảng 176 triệu thùng dầu thô đang lưu thông trên biển.

Các vết dầu loang trên Vịnh Ba Tư, gần đảo Qeshm, quanh đảo Lavan và ngoài khơi Kuwait. Ảnh: Sentinel-2/Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

Iran công bố video khẳng định tàu thuyền vẫn đi qua eo biển Hormuz Video được hãng thông tấn Fars của Iran đăng tải trên Telegram cho thấy các tàu thuyền di chuyển qua khu vực được cho là eo biển Hormuz, sau khi nhận được sự cho phép từ Tehran để đi vào Vịnh Ba Tư. CNN cho biết chưa thể xác minh độc lập các tuyên bố liên quan đến hành trình của những con tàu này.

Mỹ và châu Âu áp đặt vòng trừng phạt mới nhằm vào Iran

Chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai vòng trừng phạt mới nhằm vào Iran, trong bối cảnh vòng đàm phán tiếp theo vẫn chưa rõ ràng, lệnh ngừng bắn giữa hai bên cũng đã hết hiệu lực.

Theo tuyên bố từ Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào 14 cá nhân, công ty và máy bay tại Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE. Các cá nhân và tổ chức này bị cáo buộc liên quan đến việc mua sắm, vận chuyển vũ khí, linh kiện vũ khí, sản xuất UAV.

“Iran phải chịu trách nhiệm về việc thao túng thị trường năng lượng toàn cầu và nhắm mục tiêu bừa bãi vào dân thường bằng tên lửa và UAV”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố.

Thời gian qua, Tehran đã sử dụng UAV để tấn công các cơ sở hạ tầng của Mỹ và các nước láng giềng tại vùng Vịnh như một cách để theo đuổi chiến tranh phi đối xứng với Mỹ.

Bên cạnh đó, theo CNN, trong ngày 21/4, tại cuộc họp ở Luxembourg, Liên minh châu Âu cũng đã thống nhất mở rộng trừng phạt Iran vì hạn chế hàng hải tại eo biển Hormuz.

“Liên minh châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Iran, nhưng hôm nay chúng tôi đồng thuận mở rộng cơ chế trừng phạt để nhắm tới những cá nhân chịu trách nhiệm cho các hành vi vi phạm tự do hàng hải”, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas, cho biết.

Bà Kallas nhấn mạnh tự do hàng hải là “không thể thương lượng”: “Những thay đổi chóng mặt theo từng ngày về việc eo biển Hormuz mở hay đóng là hành động liều lĩnh. Hoạt động quá cảnh qua eo biển này phải được duy trì tự do và không bị tính phí”.

Ông Trump kêu gọi Iran thả 8 phụ nữ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kêu gọi Iran trả tự do cho 8 phụ nữ bị cáo buộc phạm tội chống lại nhà nước. Động thái này diễn ra sau khi ông dẫn lại thông tin nhóm phụ nữ trên sắp bị treo cổ do liên quan đến các cuộc biểu tình đầu năm.

Cơ quan tư pháp Iran lập tức bác bỏ, khẳng định ông Trump bị "tin giả" đánh lừa.

Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng chiến tranh với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Iran rằng thời gian để đạt được một thỏa thuận đang dần cạn kiệt. Ông không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn, mà mong muốn một thỏa thuận lớn chấm dứt xung đột vĩnh viễn. Ông cũng đồng thời ám chỉ rằng các lực lượng quân đội Mỹ đã "sẵn sàng hành động về mặt quân sự".

Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ lạc quan về thỏa thuận hòa bình giữa hai bên, bất chấp các hoạt động quân sự đang diễn ra của Mỹ, đặc biệt là nhằm vào các tàu của Iran.

Cố vấn Chủ tịch Quốc hội Iran: Ông Trump gia hạn ngừng bắn “vô nghĩa”

Theo CNN, ông Mahdi Mohammadi, cố vấn cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, cho rằng “bên thua cuộc không thể áp đặt điều kiện”, đồng thời gọi việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran tại eo biển Hormuz là một “cuộc bao vây”, “không khác gì ném bom”.

Ông Mohammadi đánh giá tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump là động thái “không có ý nghĩa”, Tehran nên đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Tuyên bố của ông Mohammadi cho thấy sự thiếu tin tưởng của một số quan chức Tehran đối với Washington. Ông Mohammadi còn cáo buộc ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn như một “chiêu câu giờ cho một cuộc tấn công bất ngờ”, đồng thời nhấn mạnh “đã đến lúc Iran phải chủ động”.

Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi nước này đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách lâu dài.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

“Dựa trên thực tế rằng chính phủ Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng, điều này cũng không bất ngờ. Và theo đề nghị của Thống chế Pakistan Asim Munir cùng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, chúng tôi đã được yêu cầu tạm hoãn tấn công vào Iran, cho đến khi các lãnh đạo và đại diện của họ có thể đưa ra đề xuất thống nhất”, ông Trump viết trên Truth Social.

Ông cho biết đã chỉ đạo quân đội Mỹ “tiếp tục phong tỏa, đồng thời trên mọi phương diện khác, cần duy trì trạng thái sẵn sàng”.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm rằng lệnh đình chiến đã hết hạn, “do đó lệnh sẽ được gia hạn cho đến khi đề xuất của phía Iran được trình lên, các cuộc thảo luận kết thúc, theo cách này hay cách khác”.

Phó Tổng thống Mỹ hoãn tới Pakistan

Chuyến đi dự kiến của Phó tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad (Pakistan) để dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đã bị hủy trong 21/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad trong vòng đàm phán đầu tiên. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Nhà Trắng đã tiết lộ thông tin với CNN, trong bối cảnh lộ trình tiếp theo vẫn còn nhiều bất định.

“Trong bối cảnh bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đang chờ đề xuất từ phía Iran, chuyến đi tới Pakistan sẽ không diễn ra trong ngày 21/4 như đã định. Mọi cập nhật tiếp theo về cuộc gặp trực tiếp sẽ được Nhà Trắng công bố sau”, quan chức Mỹ cho biết.

Trước đó, ông Vance được lên kế hoạch di chuyển cùng hai đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn cấp cao Jared Kushner, dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan đàm phán với các quan chức Iran.

Ông Trump: Quân đội Mỹ đã 'xóa sổ' năng lực hạt nhân của Iran

Trong tuyên bố mới nhất trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/4, Tổng thống Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ đã "xóa sổ hoàn toàn" các kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao của Tehran.

Ông nhấn mạnh mức độ hủy diệt lớn đến mức phía Iran "không thể tiếp cận hay đào chúng lên được".

Bên cạnh đó, ông Trump cũng chỉ trích gay gắt "truyền thông tin giả" vì đã phê phán Chiến dịch Midnight Hammer (Búa tạ Nửa đêm) - cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.

Sự vắng mặt tại Islamabad

Vòng đàm phán dự kiến tại Islamabad tuần này đang thiếu đi một thành phần cốt lõi trong "công thức hòa bình" của Tổng thống Trump. Đó là sự hiện diện trực tiếp của chính ông.

Theo CNN, việc ông không tham gia có thể xuất phát từ hai lý do chính. Các nhà đàm phán Iran có cấp bậc thấp hơn nhiều so với cấp nguyên thủ quốc gia. Các rủi ro tiềm ẩn tại địa điểm đàm phán.

Mặc dù vậy, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng sẽ xuất hiện vào phút chót. Ông khẳng định với giới báo chí tuần trước rằng bản thân "có thể đi" nếu một thỏa thuận chính thức được ký kết.

Mỹ và Iran đe dọa lẫn nhau

Trước đó, Mỹ và Iran đã đưa ra những tuyên bố đe dọa lẫn nhau trong bối cảnh căng thẳng leo thang trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần chính thức kết thúc.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố nước này "sẵn sàng lật các quân bài mới trên chiến trường". Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với "những vấn đề chưa từng thấy trước đây" nếu lệnh ngừng bắn kết thúc vào thứ Tư mà không đạt được thỏa thuận nào.

Cuộc khẩu chiến diễn ra khi vòng đàm phán hòa bình lần thứ hai tại Pakistan đang rơi vào bế tắc. Nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ việc Mỹ bắt giữ một tàu mang cờ Iran gần eo biển Hormuz hôm 20/4, khiến Tehran giận dữ và đẩy giá dầu toàn cầu tăng vọt.

Trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf bày tỏ sự phẫn nộ đối với Tổng thống Trump vì hành vi "áp đặt phong tỏa và vi phạm lệnh ngừng bắn": “Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới những lời đe dọa. Trong hai tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để triển khai các phương án tác chiến mới trên chiến trường".

Theo phân tích, Iran đang gửi đi một "thông điệp hỗn hợp": sẵn sàng đàm phán nhưng kiên quyết không chấp nhận các điều khoản áp đặt từ phía Mỹ. Các điểm bế tắc hiện nay bao gồm một loạt vấn đề:

Quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz.

Dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt kinh tế.

Bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo.

Vai trò và quan hệ của Iran trong khu vực. Pakistan chờ phản hồi từ Iran về đàm phán với Mỹ Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết Tehran hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc tham dự vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ tại Islamabad. Ông Tarar khẳng định Pakistan đang kiên trì theo đuổi "con đường ngoại giao và đối thoại", đồng thời nhấn mạnh quyết định của Iran mang tính "then chốt" trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần sắp hết hiệu lực. Dù chưa có xác nhận chính thức, giới quan sát nhận định Tehran vẫn đang nỗ lực duy trì các kênh liên lạc ngoại giao.