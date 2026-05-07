Iran: Ông Trump đã ‘thất bại toàn diện’

Phó Tư lệnh Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Mohammad Akbarzadeh, vừa lên tiếng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phá sản trong mọi mục tiêu.

Các mục tiêu này bao gồm âm mưu thay đổi chế độ, thu giữ uranium và kiểm soát eo biển Hormuz, théo báo Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại thành phố cảng chiến lược Bandar Abbas, ông Akbarzadeh đã đưa ra những đánh giá về các hành động quân sự và ngoại giao của Washington. Nhấn mạnh về sự thất bại của Mỹ, vị quan chức này tuyên bố: “Ông Trump đã bị đánh bại trên mọi mặt trận, từ ý đồ thay đổi thể chế chính trị tại Iran, đánh cắp uranium cho đến tham vọng độc chiếm eo biển Hormuz”.

Theo ông Akbarzadeh, dù chính quyền Trump đã dồn toàn lực nhằm làm tê liệt lực lượng hải quân và không quân của Iran, nhưng mọi nỗ lực này đều không mang lại kết quả.

Đáng chú ý, vị Phó Tư lệnh này còn tiết lộ một chiến dịch quân sự của Mỹ tại tỉnh Isfahan nhằm “đánh cắp uranium” đã bị đập tan. Bên cạnh đó, ông khẳng định các kế hoạch áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải và mở cửa cưỡng chế eo biển Hormuz của Mỹ đều đã kết thúc trong thất bại.

Kết thúc bài phát biểu, ông Akbarzadeh tuyên bố Hải quân Vệ binh Cách mạng đã chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản đối phó với mọi cuộc tập kích. Ông cảnh báo rằng Tehran đang nắm giữ những "quân bài dự phòng" có thể gây kinh ngạc cho đối phương.

Song song với việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle từ Đông Địa Trung Hải tiến về khu vực Biển Đỏ và Vịnh Aden, Paris cũng hối thúc Mỹ và Iran xem xét các giải pháp hạ nhiệt, trong bối cảnh cuộc chiến phong tỏa giữa hai bên đang giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế toàn cầu.

“Pháp kiên định với cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền của mọi quốc gia. Kể từ ngày 28/2, các lực lượng vũ trang Pháp đã duy trì tư thế phòng thủ, phối hợp chặt chẽ cùng Anh và các đối tác quốc tế trong một sáng kiến đa phương. Mục tiêu trọng tâm là khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz trên cơ sở hợp tác với các quốc gia ven biển”, tuyên bố khẳng định.

Những đợt giao tranh mới bùng phát vào thứ Hai vừa qua càng cho thấy tính chất khốc liệt của cuộc đối đầu. Mỹ và Iran đang sa vào một cuộc chiến giành quyền kiểm soát tuyến đường thủy huyết mạch - huyết mạch chính của năng lượng và thương mại toàn cầu. Các cuộc đụng độ không chỉ đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 4 tuần qua, mà còn khiến các lệnh phong tỏa hàng hải từ cả hai phía trở nên nghẹt thở hơn.

Con trai ‘linh hồn đàm phán’ của Hamas trọng thương sau không kích của Israel

Ngày 6/5, quân đội Israel đã tiến hành đợt không kích mới nhắm vào Dải Gaza, khiến con trai một nhà đàm phán cấp cao của Hamas trọng thương. Các nguồn tin y tế và phía Hamas xác nhận đợt tập kích này cũng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5 người khác, theo Reuters.

Nạn nhân là Azzam Al-Hayya, con trai của ông Khalil Al-Hayya - thủ lĩnh lưu vong của Hamas tại Gaza và là nhân vật chủ chốt trong các vòng đàm phán gián tiếp với Israel. Azzam bị trúng đạn trong một cuộc tập kích tại thành phố Gaza. Đáng chú ý, gia đình ông Khalil Al-Hayya đã chịu nhiều mất mát đau thương trước đó: hai người con trai tử nạn trong các cuộc giao tranh năm 2008 và 2014, người con thứ ba thiệt mạng trong vụ ám sát ban lãnh đạo Hamas tại Doha năm ngoái.

"Việc nhắm bắn Azzam Al-Hayya là đỉnh điểm của sự băng hoại đạo đức", Taher Al-Nono, trợ lý của ông Hayya, phẫn nộ chỉ trích trên mạng xã hội. Ông khẳng định: "Súng đạn chỉ càng khiến các nhà đàm phán của chúng tôi thêm sắt đá trong việc bảo vệ quyền lợi và ý chí tự do của nhân dân".

Phía quân đội Israel hiện vẫn giữ im lặng trước sự việc này. Tuy nhiên, cùng ngày, y tế địa phương xác nhận 4 người Palestine khác đã thiệt mạng trong các đợt không kích riêng biệt, trong đó có một đại tá cảnh sát tại Khan Younis bị nhắm mục tiêu khi đang di chuyển trên xe.

Tiến trình đàm phán bên bờ vực đổ vỡ

Làn sóng bạo lực mới bùng phát đúng thời điểm các phe phái Palestine đang có mặt tại Cairo để thảo luận với Đặc phái viên hòa bình Nickolay Mladenov. Mục tiêu là thúc đẩy kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump bước sang giai đoạn hai.

Dù kế hoạch của ông Trump đã được các bên chấp thuận sơ bộ vào tháng 10 năm ngoái, với lộ trình Israel rút quân và Hamas hạ vũ khí để đổi lấy việc tái thiết, nhưng thực tế đang diễn ra hoàn toàn trái ngược. Vấn đề "giải giáp vũ khí" của Hamas hiện là nút thắt khó gỡ nhất, đe dọa trực tiếp đến lệnh ngừng bắn mong manh vốn đã chấm dứt hai năm chiến tranh tổng lực.

Đại diện Hamas khẳng định với Reuters rằng họ sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc thảo luận thực chất nào về giai đoạn hai nếu Israel không hoàn tất các cam kết cốt lõi của giai đoạn một.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký kết, máu vẫn tiếp tục đổ tại Gaza với ít nhất 830 người Palestine thiệt mạng. Trong khi đó, Israel cáo buộc các tay súng cũng đã sát hại 4 binh sĩ của họ trong cùng giai đoạn. Tính từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023, số người thiệt mạng tại Gaza đã vượt ngưỡng 72.500 người, đa số là dân thường.

Tổng thống Trump ra tối hậu thư với Iran

Ngày 6/5, Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư, buộc Iran phải chấp nhận các điều khoản thỏa thuận để chấm dứt xung đột. Ông cảnh báo nếu Tehran từ chối, Washington sẽ dội các đợt oanh kích với cường độ 'dữ dội hơn' vào quốc gia này.

Trong bài đăng buổi sáng, ông Trump viết: "Nếu Iran đồng ý thực hiện thỏa thuận - dù đây có thể là một giả định lớn - chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi (Epic Fury) sẽ kết thúc và lệnh phong tỏa sẽ được gỡ bỏ để eo biển Hormuz MỞ CỬA CHO TẤT CẢ, bao gồm cả Iran”.

"Nếu họ từ chối, việc ném bom sẽ tái diễn với cường độ và mức độ tàn khốc hơn trước", ông Trump cảnh báo.

Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự ngạc nhiên khi giá dầu không leo thang dữ dội như dự đoán do tác động từ cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, ông khẳng định ngay cả trong kịch bản giá dầu chạm ngưỡng 200 USD /thùng, cuộc xung đột này vẫn là một sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng, theo The Wall Street Journal.

“Tôi từng dự báo giá dầu sẽ vọt lên mức 200 USD , thậm chí là 250 USD ”, ông Trump chia sẻ với báo giới tại Phòng Bầu dục. “Cả các bạn và tôi đều bất ngờ trước thực tế hiện nay. Nhưng tôi nhấn mạnh, kể cả khi giá dầu có lên tới 200 USD đi chăng nữa, những gì chúng ta nhận lại vẫn hoàn toàn xứng đáng”.

Cuộc xung đột đã gây xáo trộn nghiêm trọng ngành công nghiệp năng lượng toàn cầu và đẩy chi phí nhiên liệu tăng phi mã. Giá dầu thô Brent - thước đo chuẩn của thị trường thế giới - đã nhảy vọt từ mức 75 USD /thùng trước chiến tranh lên hơn 100 USD /thùng, và duy trì ở ngưỡng 101 USD trong phiên giao dịch thứ Tư.

Tại Mỹ, hiệp hội AAA cho biết giá xăng đã vượt mốc 4,50 USD /gallon vào cùng ngày, xác lập mức đỉnh mới kể từ tháng 7/2022.

Lục quân Mỹ tham vọng chế tạo tên lửa đánh chặn giá rẻ dưới 250.000 USD

Lục quân Mỹ đang lên kế hoạch phát triển một loại tên lửa đánh chặn mới với chi phí mục tiêu dưới 250.000 USD . Con số này chỉ là một phần nhỏ so với mức giá hàng triệu USD của các quả tên lửa Patriot vốn đang được tiêu thụ với số lượng lớn trong cuộc chiến với Iran.

“Chúng tôi muốn thử sức phát triển một loại tên lửa đánh chặn hoàn toàn mới từ con số không. Quân đội sẽ nắm giữ bản quyền sở hữu trí tuệ (IP) và sau đó thuê các đối tác gia công sản xuất”, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll chia sẻ với báo giới tại Lầu Năm Góc vào thứ Tư.

Theo ông Driscoll, mục tiêu của dự án là huy động sự hỗ trợ từ các viện nghiên cứu và trường đại học để phát triển từng bộ phận riêng biệt của tên lửa, chẳng hạn như bộ dò mục tiêu - một loại cảm biến chuyên dụng giúp dẫn đường tên lửa - và hệ thống đẩy.

Lục quân dự kiến sẽ chính thức khởi động dự án trong vài tuần tới và đặt mục tiêu trình diễn công nghệ trong vòng một năm. Phía quân đội sẽ thực hiện mua hoặc thuê lại bản quyền sở hữu trí tuệ của các phát minh này.

Theo báo cáo trước đó của The Wall Street Journal, quân đội Mỹ đã tiêu tốn khoảng 1.500 đến 2.000 tên lửa đánh chặn các loại như Patriot, THAAD và Standard Missile kể từ khi cuộc chiến tại Iran nổ ra vào cuối tháng Hai. Theo tài liệu ngân sách của Lục quân, một quả tên lửa đánh chặn Patriot Pac-3 có giá lên tới khoảng 4,4 triệu USD .

Israel tập kích chỉ huy cao cấp của Hezbollah

Tối thứ Tư, Israel đã tiến hành cuộc không kích nhắm vào một chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Đây là lần đầu tiên quân đội Israel tấn công vào thủ đô Beirut kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực.

Trong một tuyên bố chính thức, Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận mục tiêu của cuộc tập kích là người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Radwan tinh nhuệ. Một nguồn tin từ Israel tiết lộ với CNN rằng chiến dịch này đã được phối hợp và thông báo trước với phía Mỹ.

Mặc dù ông Netanyahu không nêu đích danh đối tượng bị nhắm tới, nhưng ông khẳng định các tay súng thuộc lực lượng Radwan dưới quyền chỉ huy của nhân vật này là thủ phạm thực hiện các vụ tấn công vào các cộng đồng dân cư và binh sĩ Israel.

Bản tuyên bố chung của Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz không khẳng định chắc chắn liệu mục tiêu đã bị tiêu diệt hay chưa. Tuy nhiên, một quan chức Israel chia sẻ với CNN rằng Tel Aviv tin rằng phó chỉ huy của lực lượng Radwan cũng đã bị thương trong trận oanh kích này.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian bắt đầu, Israel chưa từng tấn công vào thủ đô Beirut mà chỉ tập trung hỏa lực vào khu vực miền Nam Lebanon - một động thái mà quân đội Israel quả quyết là được phép theo các điều khoản của thỏa thuận.

Mở đầu cuộc họp nội các ngày thứ Tư, ông Netanyahu cho biết ông dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump vào tối cùng ngày.

Vụ tập kích diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang nỗ lực dàn xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Tuy nhiên, ông Aoun khẳng định một cuộc gặp như vậy chỉ có thể diễn ra nếu Israel chấm dứt các hành động tấn công vào lãnh thổ Lebanon.

Iran bác bỏ sắp ký thỏa thuận với Mỹ

Ông Ebrahim Rezaei, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, mới đây đã bác bỏ các thông tin từ tờ Axios. Ông nhận định những báo cáo về việc đôi bên sắp đạt được thỏa thuận thực chất "giống một danh sách mong muốn đơn phương của Mỹ hơn là tình hình thực tế".

Ông Rezaei đồng thời đưa ra cảnh báo: Tehran sẽ đáp trả quyết liệt nếu Washington và các đồng minh tiếp tục phong tỏa eo biển.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cho biết hôm 6/5: "Kế hoạch và đề xuất của Mỹ vẫn đang được Iran xem xét. Sau khi hoàn tất các quan điểm của mình, Iran sẽ chuyển giao cho phía Pakistan".

Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo về giai đoạn đầy gian khó phía trước

Ông Mohammad Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran đồng thời là thành viên chủ chốt trong các vòng đàm phán với Mỹ tại Pakistan, vừa đưa ra lời cảnh báo về lộ trình đầy chông gai phía trước.Thông điệp này được truyền thông nhà nước đăng tải gửi tới toàn thể người dân, Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf nhận định Washington đang "đánh phá khối đại đoàn kết dân tộc nhằm ép Tehran phải đầu hàng".

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan trước kịch bản bị tấn công quân sự, đặc biệt là các âm mưu khủng bố".

Phát biểu của ông Ghalibaf được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ gia tăng cường độ ném bom nếu đôi bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng.Trọng tâm thông điệp của ông Ghalibaf xoay quanh chính sách "thắt lưng buộc bụng" để đối phó với ý đồ bóp nghẹt nền kinh tế của Mỹ. Ông kêu gọi người dân thực hành tiết kiệm triệt để, ví sự cần kiệm chính là "thứ tên lửa lợi hại mà mỗi người dân có thể bắn thẳng vào tim kẻ thù".

Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh bác bỏ cáo buộc ‘vô căn cứ’ của Iran nhắm vào UAE

Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) vừa lên tiếng khẳng định những cáo buộc của Iran đối với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là hoàn toàn sai lệch và vô căn cứ. Đồng thời, liên minh này cũng tái khẳng định tinh thần đoàn kết chặt chẽ với quốc gia thành viên UAE.

GCC - liên minh chính trị và kinh tế gồm 6 quốc gia Trung Đông - nhận định rằng những tuyên bố từ phía Tehran thực chất là sự tiếp nối của đường lối leo thang xung đột.

Trước đó, vào đầu tuần này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã cáo buộc UAE hỗ trợ và hợp tác với "các thế lực xâm lược" chống lại Iran. Ông Baghaei cho rằng quốc gia Vùng Vịnh này đã "gây ra nhiều rắc rối", không chỉ đối với Iran mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh khu vực và sự đoàn kết giữa các nước láng giềng.

Quân đội Mỹ nổ súng vô hiệu hóa tàu dầu Iran trên Vịnh Oman

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 6/5 thông báo lực lượng nước này vừa chặn đứng một tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman. Một tiêm kích của Mỹ đã nã đạn trực diện vào hệ thống lái của con tàu khi phương tiện này phớt lờ cảnh báo và cố tình hướng về cảng biển của Iran.

Theo CENTCOM, tàu dầu M/T Hasna bị phát hiện khi đang di chuyển trong vùng biển quốc tế nhằm tìm cách "phá vòng vây" để vào cảng Iran. Phía Mỹ khẳng định đã phát đi nhiều thông điệp cảnh cáo, yêu cầu con tàu tuân thủ lệnh phong tỏa đang thực thi trong khu vực nhưng không có kết quả.

“Sau khi thủy thủ đoàn tàu Hasna phớt lờ các cảnh báo liên tiếp, lực lượng Mỹ đã bắn hỏng bánh lái của tàu bằng pháo 20mm từ tiêm kích F/A-18 Super Hornet, xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72)”, CENTCOM cho biết trên mạng xã hội X. Hiện tàu Hasna đã tê liệt và không thể tiếp tục hành trình về phía Iran.

Vụ đụng độ diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran liên tục đấu hỏa lực những ngày qua, đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh. Dù giới chức Washington khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực, nhưng Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tiết lộ Iran đã có hơn 10 đợt tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi thỏa thuận bắt đầu.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump tuyên bố dù các nỗ lực ngoại giao đang có tín hiệu tích cực, ông vẫn quyết giữ lập trường cứng rắn và duy trì lệnh phong tỏa tổng lực đối với các cảng biển của Iran.

Ông Trump: Đàm phán với Iran tiến triển tốt, không gây sức ép về thời gian

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có những cuộc thảo luận "rất tích cực" trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không đặt ra bất kỳ "hạn chót" nào cho việc Tehran phản hồi đề xuất chấm dứt chiến tranh của Washington.

"Mọi thứ đang đi đúng hướng," ông Trump chia sẻ với báo giới tại Phòng Bầu dục vào thứ Tư. "Chúng ta đang làm tốt và phải đạt được những mục tiêu đã đề ra. Nếu không, Mỹ sẽ buộc phải có những bước đi quyết liệt hơn. Nhưng phải nói rằng, phía Iran cũng đang rất mong muốn một thỏa thuận."

Ông nói thêm: "Khả năng đôi bên tiến tới ký kết là rất cao".

Khi bị truy vấn về thời hạn cụ thể để Iran đưa ra câu trả lời cho đề xuất mới nhất, ông Trump ám chỉ một khung thời gian linh hoạt: "Không bao giờ có hạn chót cả; chuyện gì đến sẽ đến thôi. Thỏa thuận sẽ được thực thi, nhưng tôi nhắc lại là không có bất cứ áp lực nào về thời gian".

Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng một lần nữa khẳng định phía Iran đã chấp thuận yêu cầu cốt lõi là không sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Iran không thể và sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ đã đồng ý với điều đó cùng một số điều khoản khác", Tổng thống Trump tuyên bố. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào xác nhận các cam kết này từ phía Tehran.

Iran tuyên bố chỉ ký thỏa thuận công bằng và toàn diện với Mỹ

Ngày 6/5, phát biểu sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định Tehran sẽ không nhượng bộ về quyền lợi cốt lõi. Ông nhấn mạnh Iran chỉ chấp nhận một thỏa thuận “công bằng và toàn diện” để chấm dứt xung đột hiện nay với Washington.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những tín hiệu xuống thang bất ngờ. Trên mạng xã hội, ông Trump thông báo tạm dừng Chiến dịch Tự do" - hoạt động hộ tống tàu bè tại eo biển Hormuz - với lý do tiến trình đàm phán đã đạt được "những bước tiến vượt bậc".

Ông Trump cho biết việc tạm dừng này nhằm tạo không gian để các bên hoàn thiện và ký kết thỏa thuận cuối cùng, dù khẳng định lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn đang được duy trì nghiêm ngặt.

Mặc dù ông chủ Nhà Trắng tỏ ra lạc quan, phía Mỹ hiện vẫn chưa công bố chi tiết các điều khoản cụ thể hay thời hạn tạm dừng chiến dịch quân sự.

Thủ tướng Netanyahu thảo luận với Mỹ về tiến trình đàm phán Iran

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có các cuộc làm việc với giới chức chính quyền Trump. Mục tiêu của cuộc thảo luận nhằm nắm bắt sát sao những diễn biến mới nhất trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Chia sẻ với CNN, nguồn tin này cho biết ông Netanyahu đang tìm kiếm những thông tin cập nhật nhất để hiểu rõ các điều khoản đang được đưa lên bàn cân. Phía Israel hiện đặc biệt quan ngại về kịch bản Mỹ có thể đưa ra những nhượng bộ vào phút chót nhằm sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Tehran.

Dù danh tính các quan chức Mỹ tham gia hội đàm chưa được tiết lộ, phía CNN đã liên hệ với Nhà Trắng để làm rõ thông tin. Trước đó, một quan chức Mỹ xác nhận với CNN rằng Thủ tướng Netanyahu thường xuyên duy trì kênh liên lạc với Washington để theo dõi sát sao tiến độ đàm phán giữa hai bên.

Cũng theo nguồn tin trên, Tel Aviv đặc biệt lo ngại trước khả năng các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran bị dỡ bỏ. Israel đang ráo riết vận động nhằm siết chặt các hạn chế đối với mạng lưới ủy nhiệm và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Đồng thời, Israel muốn đảm bảo rằng mọi thỏa thuận đạt được sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền tự do hành động của quân đội nước này trước các mối đe dọa trong khu vực.

