Iran nối lại hoạt động tên lửa trong thời gian ngừng bắn với Mỹ?

Ảnh vệ tinh chụp trong thời gian ngừng bắn cho thấy Iran đang khẩn trương dọn dẹp, thông lại các cửa hầm bị đánh sập, làm dấy lên nghi vấn Tehran đang khôi phục hoạt động tại các căn cứ tên lửa ngầm.

Hình ảnh vệ tinh chụp một căn cứ tên lửa gần Khomeyn, Iran ngày 10/4 cho thấy máy xúc và các xe tải chở vật liệu tại gần lối vào đường hầm. Ảnh: CNN.

Ảnh vệ tinh thương mại chụp ngày 10/4 và được CNN phân tích hôm 14/4 cho thấy Iran đang đẩy nhanh hoạt động dọn dẹp các lối vào bị phá hủy của những căn cứ tên lửa ngầm trong thời gian ngừng bắn với Mỹ.

Hình ảnh ghi nhận máy xúc liên tục thu dọn các mảnh vỡ chặn cửa hầm, đưa lên xe tải để vận chuyển đi, cho thấy nỗ lực khơi thông các tuyến tiếp cận bị đánh sập trước đó.

Một cuộc điều tra trước đó chỉ ra rằng Mỹ và Israel đã chủ đích tấn công các lối vào căn cứ nhằm vô hiệu hóa khả năng cơ động của bệ phóng - ngăn chúng rời khỏi hầm để khai hỏa hoặc quay về nạp đạn.

Theo đánh giá của tình báo Mỹ, sau một tháng giao tranh, khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, nhiều bệ phóng đã bị chôn vùi dưới lòng đất do các đòn tấn công vào hệ thống đường hầm.

Ông Sam Lair, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, nhận định việc Tehran khẩn trương khôi phục các lối vào thuộc mạng lưới “thành phố tên lửa” là kịch bản có thể dự đoán.

“Ngừng bắn đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận đối phương sẽ từng bước tái thiết năng lực quân sự mà bạn vừa nỗ lực phá hủy”, ông nói. Theo chuyên gia này, đây là một phần trong chiến lược duy trì năng lực tác chiến của Iran: chịu đựng đòn tấn công ban đầu, bảo toàn lực lượng và sẵn sàng phản công.

Trước đó, Wall Street Journal cũng dẫn nguồn quan chức Mỹ am hiểu tình báo cho biết Iran vẫn sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo, có thể tái triển khai khi các bệ phóng bị chôn vùi được khôi phục.

Dù khoảng một nửa số bệ phóng đã bị phá hủy, hư hại hoặc mắc kẹt dưới đống đổ nát, báo cáo cho rằng nhiều hệ thống vẫn có khả năng được sửa chữa và đưa trở lại hoạt động từ các căn cứ ngầm.

Máy xúc và xe tải mở lối vào căn cứ tên lửa ngầm ở phía nam Tabriz trong ảnh vệ tinh chụp ngày 10/4. Ảnh: CNN.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth từng mô tả chương trình tên lửa Iran là “bị bào mòn và tàn phá”, song phía Israel lưu ý Tehran vẫn nắm giữ hơn 1.000 tên lửa tầm trung - tương đương gần một nửa kho dự trữ trước xung đột.

"Các quan chức Israel nói rằng Iran còn hơn 1.000 trong tổng số 2.500 tên lửa tầm trung mà nước này ước tính sở hữu vào thời điểm chiến sự bùng phát. Phần còn lại đã được khai hỏa hoặc bị phá hủy", báo cáo của Wall Street Journals cho biết.

Phần năng lực còn lại này được giới đầu tư coi là rủi ro đáng kể đối với hạ tầng năng lượng khu vực, khi ngay cả một lực lượng suy yếu vẫn đủ sức đe dọa vận tải hàng hải tại Vịnh Ba Tư hoặc các cơ sở của Mỹ.

Một số quan chức Mỹ lo ngại Iran có thể tận dụng lệnh ngừng bắn để tái thiết kho tên lửa. Trong khi đó, các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đánh giá rằng, ngay cả khi suy giảm, Iran vẫn là một “tác nhân then chốt” đối với an ninh tại Vùng Vịnh.