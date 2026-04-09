Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Iran kiếm hàng trăm tỷ USD khi thu phí tàu dầu qua Hormuz

  • Thứ năm, 9/4/2026 06:55 (GMT+7)
Iran áp dụng cơ chế thu phí đối với tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz bằng tiền điện tử nhằm duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này trong thời gian ngừng bắn.

Ông Hamid Hosseini, người phát ngôn Liên minh các nhà xuất khẩu dầu, khí đốt và sản phẩm hóa dầu Iran, nói với Financial Times hôm 8/4 rằng Tehran muốn thu phí đối với mọi tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz và tiến hành đánh giá từng tàu.

"Iran cần giám sát những phương tiện ra vào eo biển để bảo đảm khoảng thời gian hai tuần (ngừng bắn) này không bị lợi dụng cho việc vận chuyển vũ khí", ông Hosseini nói. "Mọi tàu đều có thể đi qua nhưng quy trình sẽ mất thời gian đối với từng trường hợp và Iran không vội vàng".

Các điều kiện lưu thông qua Eo biển Hormuz do Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran quyết định. Phát biểu của ông Hosseini cho thấy Iran có thể yêu cầu các tàu đi theo tuyến phía bắc gần bờ biển nước này, làm dấy lên lo ngại về việc các tàu liên quan đến phương Tây hoặc các quốc gia Vùng Vịnh có sẵn sàng chấp nhận rủi ro hay không.

Iran được cho là đã phát đi thông báo rằng mọi tàu cố gắng qua Eo biển Hormuz mà không có sự chấp thuận đều "sẽ bị phá hủy". Ảnh: Reuters.

Theo ông Hosseini, mỗi tàu chở dầu phải gửi email khai báo hàng hóa tới cơ quan chức năng Iran, sau đó sẽ được thông báo mức phí cần thanh toán bằng tiền điện tử.

Ông Hosseini cho biết mức phí dự kiến là 1 USD cho mỗi thùng dầu, trong khi các tàu rỗng có thể đi qua miễn phí.

"Sau khi nhận được email và hoàn tất đánh giá, Iran sẽ cho tàu một ít thời gian để thanh toán bằng Bitcoin, nhằm bảo đảm giao dịch không thể bị truy vết hoặc tịch thu do các lệnh trừng phạt", ông nói.

Theo nhận định từ tờ Telegraph, việc thiết lập hệ thống thu phí này có thể mang lại cho Iran nguồn thu hàng trăm tỷ USD, tạo ra những biến động sâu sắc đối với cục diện Trung Đông và dòng chảy thương mại hàng hải quốc tế.

Nhà bình luận Hugo Dixon của Reuters ước tính Tehran có khả năng thu về 500 tỷ USD trong vòng 5 năm tới. Nguồn lực tài chính khổng lồ này được dự báo sẽ trở thành đòn bẩy giúp Iran khôi phục nền kinh tế đang bị tàn phá và phục vụ mục tiêu tái thiết, hiện đại hóa lực lượng quân sự.

Trong ngày 8/4, các tàu chở dầu hoạt động tại Vùng Vịnh đã nhận được thông báo qua vô tuyến cảnh báo rằng họ có thể trở thành mục tiêu tấn công quân sự nếu không được phía Iran cho phép trước.

"Các tàu cố gắng đi qua mà không có sự chấp thuận sẽ bị phá hủy", thông báo phát bằng tiếng Anh nêu rõ, theo một bản ghi âm được chia sẻ với Financial Times.

Tương lai của việc lưu thông qua Eo biển Hormuz hiện là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong các cuộc đàm phán nhằm chuyển đổi lệnh ngừng bắn tạm thời thành một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Mong muốn duy trì đòn bẩy kiểm soát tuyến hàng hải trọng yếu của Iran đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các đồng minh của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào việc "Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý mở cửa HOÀN TOÀN, NGAY LẬP TỨC và AN TOÀN Eo biển Hormuz", theo một bài đăng trên mạng xã hội của ông.

Một tuyên bố từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng nêu 10 điểm làm cơ sở đàm phán với Mỹ, trong đó bao gồm một "quy trình mới về lưu thông an toàn" qua Eo biển Hormuz, được phối hợp với lực lượng vũ trang Iran.

Iran công bố lộ trình tránh thủy lôi cho tàu qua eo biển Hormuz

Quyết định này được đưa ra dựa trên các đánh giá về an toàn hàng hải, cụ thể là nguy cơ va chạm với thủy lôi tại các tuyến đường thủy chính của eo biển.

6 giờ trước

Thế giới mất gì khi eo biển Hormuz bị thu phí?

Cả Mỹ và Iran hiện đều đề cập đến việc áp phí đối với các tàu thuyền sử dụng tuyến hàng hải đi qua eo biển Hormuz. Động thái trên không chỉ làm gia tăng chi phí vận tải hàng hải đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

16 giờ trước

Tương lai của 'yết hầu' Hormuz ra sao sau lệnh ngừng bắn?

Cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz đã bước vào giai đoạn then chốt. Tương lai của eo biển sẽ ra sao là câu hỏi đang được nhiều bên phân tích.

22 giờ trước

Đại Hoàng

Eo biển Hormuz Donald Trump Bitcoin Mỹ Tiền mã hóa ngừng bắn Iran Washington Mỹ

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Đòn siết 'con tin vạn tỷ' của ông Trump

0

Không chỉ là đòn quân sự, vụ không kích 50 mục tiêu trên đảo Kharg là tối hậu thư của ông Trump: Tehran phải nhượng bộ hoặc chứng kiến huyết mạch kinh tế biến thành đống đổ nát, buộc Iran phải nhượng bộ trên bàn đàm phán.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý