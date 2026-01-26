Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Iran không khoan nhượng với người cầm vũ khí biểu tình

  • Thứ hai, 26/1/2026 10:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các cuộc điều tra được tiến hành nghiêm túc, quá trình xét xử cũng như trừng phạt sẽ không có sự khoan nhượng với những người cầm vũ khí, thực hiện các hành vi phóng hỏa, phá hoại và gây thương vong.

Tình hình Iran tiếp tục diễn biến phức tạp khi chính quyền tuyên bố sẽ không khoan hồng với những đối tượng bị coi là đứng sau làn sóng biểu tình chống chính phủ, trong bối cảnh hàng trăm người đã bị bắt giữ và cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép đối với Tehran.

Ngày 25/1, Bộ trưởng Tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni Ejei tuyên bố những đối tượng bị cáo buộc đứng sau các hành vi bạo loạn, khủng bố và bạo lực sẽ phải chịu các hình phạt nghiêm khắc.

Theo cổng thông tin chính thức Mizan, người đứng đầu ngành tư pháp Iran nêu rõ các cuộc điều tra sẽ được tiến hành nghiêm túc và quá trình xét xử cũng như trừng phạt sẽ không có sự khoan nhượng đối với những người cầm vũ khí, thực hiện các hành vi phóng hỏa, phá hoại và gây thương vong.

Trong khi đó, theo hãng tin Tasnim, cảnh sát Iran cùng lực lượng tình báo đã bắt giữ hơn 200 người liên quan đến biểu tình tại nhiều địa phương.

Riêng tại thành phố Yazd, hơn 150 người bị bắt. Tại tỉnh Semnan, 19 người bị tạm giữ vì bị cáo buộc phá hoại cơ sở hạ tầng. Còn tại tỉnh Golestan, 40 đối tượng bị phát hiện mang theo vũ khí.

Các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025, xuất phát từ lo ngại lạm phát gia tăng do đồng rial mất giá, và tại nhiều nơi đã biến thành các vụ đụng độ với lực lượng an ninh.

Chính phủ Iran công bố số người thiệt mạng chính thức trong các cuộc biểu tình là 3.117 người, trong đó có 2.427 “liệt sỹ” - thuật ngữ dùng để chỉ lực lượng an ninh và thường dân bị thiệt mạng, tách biệt với những người bị coi là “kẻ bạo loạn” bị xúi giục.

Tuy nhiên, một số tổ chức nhân quyền cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhưng chưa có thông tin kiểm chứng do tình trạng gián đoạn mạng Internet kéo dài.

Căng thẳng cũng lan sang mặt trận quốc tế. Mỹ xác nhận điều động nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới Trung Đông và cảnh báo sẽ có biện pháp quân sự nếu Tehran tiếp tục mạnh tay với người biểu tình. Đáp lại, Iran tuyên bố sẽ “trả đũa” nếu bị tấn công.

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã triệu tập phiên họp khẩn về các hành động của chính quyền Iran, đồng thời quyết định mở rộng điều tra một số cáo buộc vi phạm quyền con người.

Lanh tu toi cao Iran Ali Khamenei rut vao noi an nau hinh anh

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei rút vào nơi ẩn náu

20 giờ trước 16:10 25/1/2026

0

Trang Iran International dẫn nguồn tin cho hay Đại giáo chủ Ali Khamenei đã rút vào ẩn náu trong một boongke tại Tehran, trong bối cảnh Iran chuẩn bị đối phó khả năng Mỹ gia tăng sức ép quân sự.

Iran canh bao tau san bay My hinh anh

Iran cảnh báo tàu sân bay Mỹ

5 giờ trước 07:45 26/1/2026

0

Iran dựng biển lớn tại trung tâm Tehran mô tả tàu sân bay Mỹ bị tấn công, phát đi cảnh báo “nếu gieo gió, ắt gặt bão” trong lúc chiến hạm Mỹ áp sát Trung Đông.

Tuong Iran tuyen bo san sang khai hoa hinh anh

Tướng Iran tuyên bố sẵn sàng khai hỏa

07:58 25/1/2026 07:58 25/1/2026

0

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran hôm nay cảnh báo lực lượng này đã sẵn sàng khai hỏa, đáp lại mọi cuộc tấn công của kẻ thù nhằm vào Iran.

