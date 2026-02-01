Iran đưa quân đội các nước EU vào danh sách khủng bố

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf ngày 1/2 tuyên bố Cộng hòa Hồi giáo Iran coi toàn bộ lực lượng quân đội của Liên minh châu Âu (EU) là các tổ chức khủng bố.

Quốc kỳ Iran tung bay trước trụ sở Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Vienna, Áo, ngày 1/3/2021. Ảnh: Reuters.

Ngày 1/2, ông Qalibaf phát biểu trước Quốc hội Iran: “Bằng việc tìm cách tấn công IRGC, lực lượng vốn là rào cản lớn nhất ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố sang châu Âu, các nước châu Âu thực chất đã tự làm hại mình. Một lần nữa, do mù quáng tuân theo Mỹ, châu Âu đã đi ngược lại lợi ích của chính họ”.

Ông Qalibaf đưa ra tuyên bố cùng nhiều nghị sĩ Quốc hội Iran, tất cả đều mặc quân phục IRGC để thể hiện sự ủng hộ đối với lực lượng này. Các nghị sĩ Iran còn hô vang những khẩu hiệu thể hiện sự phản đối đối với Mỹ và Israel.

IRGC là đơn vị kiểm soát kho tên lửa đạn đạo của Iran và nắm giữ lợi ích kinh tế lớn tại quốc gia này. IRGC chỉ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Theo AP, động thái mới nhất của Iran nhằm đáp trả việc EU liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách khủng bố trong ngày 29/1.

Theo Reuters, ông Qalibaf cho biết thêm rằng Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội sẽ xem xét khả năng trục xuất các tùy viên quân sự của các nước EU, đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao Iran để tiếp tục theo dõi và xử lý vấn đề.

Diễn biến mới nhất này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Cùng thời điểm, Tehran cũng lên kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật trong hai ngày 1 và 2/2 tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược, nơi khoảng 1/5 lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu đi qua.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump vạch ra hai “lằn ranh đỏ” có thể dẫn tới hành động quân sự đối với Iran, gồm việc trấn áp bạo lực đối với người biểu tình ôn hòa và tiến hành hành quyết đối với những người bị bắt trong chiến dịch trấn áp biểu tình.

Gần đây, ông Trump cũng liên tục đề cập tới chương trình hạt nhân của Iran, vấn đề từng được Washington và Tehran đàm phán nhiều vòng, trước khi Israel tiến hành cuộc tấn công kéo dài 12 ngày đối với Iran hồi tháng 6/2025.

Tại thời điểm đó, Mỹ đã không kích ba cơ sở hạt nhân của Iran. Theo AP, các hoạt động gần đây tại hai trong số ba cơ sở này cho thấy Tehran có khả năng đang tìm cách che khuất tầm quan sát của vệ tinh trong nỗ lực khôi phục những gì còn lại của các cơ sở này.

Tối 31/1, khi tiếp xúc với truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump từ chối cho biết ông đã đưa ra quyết định cuối cùng nào liên quan tới Iran hay chưa. Dù vậy, ông Trump nhấn mạnh cần có một thỏa thuận để ngăn quốc gia Trung Đông này sở hữu vũ khí hạt nhân. “Họ đang đối thoại với chúng tôi rồi”, ông Trump cho biết.

Trong khi đó, ông Ali Larijani, một quan chức an ninh cấp cao của Iran, viết trên mạng xã hội X tối 31/1 rằng “các sắp xếp mang tính cấu trúc cho hoạt động đàm phán đang có tiến triển”. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu công khai nào cho thấy Iran và Mỹ đang tiến hành đối thoại trực tiếp.