Iran dọa nâng mức làm giàu uranium lên 90%

Tehran ngày 12/5 cảnh báo rằng có thể nâng mức làm giàu uranium lên ngưỡng 90% nếu Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công mới nhắm vào lãnh thổ nước này.

Ông Ebrahim Rezaei, Người phát ngôn Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, khẳng định trên mạng xã hội X: "Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này tại Quốc hội".

Hiện Iran đã làm giàu uranium ở mức 60% và cảnh báo có thể nâng mức làm giàu uranium lên 90% nếu Mỹ - Israel tiếp tục tấn công nước này.

Theo hãng tin AA, tuyên bố của ông Rezaei được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang kể từ khi Mỹ và Israel không kích Iran vào ngày 28/2. Ngay sau đó, Tehran đã tấn công trả đũa Israel cùng các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz.

Trong khi đó, cùng ngày 12/5, Tổng thống Donald Trump bày tỏ tin tưởng tuyệt đối rằng Iran sẽ chấm dứt chương trình làm giàu uranium và từ bỏ ý định chế tạo vũ khí hạt nhân, bất chấp tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Tehran đang rơi vào bế tắc.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Sid và những người bạn vào buổi sáng” của đài WABC, ông Trump nhấn mạnh: "Họ chắc chắn 100% sẽ dừng lại". Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã trực tiếp làm việc với các quan chức Iran và khẳng định Mỹ sẽ thu hồi được "bụi hạt nhân" - thuật ngữ ông dùng để chỉ các nguyên liệu làm giàu của nước này.

Về tiến độ đạt được thỏa thuận, ông Trump khẳng định Mỹ không cần vội vã nhờ vào lợi thế từ lệnh phong tỏa hiện có.

Những phát biểu lạc quan này được đưa ra chỉ một ngày sau khi chính ông thừa nhận lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran đang phải "thở máy" do Tehran đưa ra bản đề xuất mà ông đánh giá là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Động thái này cho thấy ông Trump vẫn kiên định với hiệu quả của chiến lược gây áp lực tối đa nhằm buộc Iran phải nhượng bộ hoàn toàn về năng lực hạt nhân.