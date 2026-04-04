Iran cho phép tàu chở 'hàng thiết yếu' qua eo biển Hormuz

  Thứ bảy, 4/4/2026 21:38 (GMT+7)
  • 21:38 4/4/2026

Theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim, chính quyền Iran thông báo sẽ cho phép các tàu chở “hàng thiết yếu” được đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vốn đang chịu tình trạng ách tắc nghiêm trọng do xung đột khu vực.

Các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Mặc dù đã thông báo về việc cho phép các tàu chở "hàng thiết yếu" được đi qua eo biển Hormuz, Iran vẫn chưa nêu rõ chi tiết về các loại hàng hóa được xem là “hàng thiết yếu” và không rõ liệu Iran có tiếp tục duy trì phong tỏa đối với các tàu nước ngoài mà họ coi là từ “các quốc gia thù địch” hay không.

Trong một văn bản được gửi tới lãnh đạo Tổ chức Cảng vụ và Hàng hải Iran, ông Houman Fathi - Phó chánh văn phòng phụ trách phát triển thương mại - nêu rõ: “Các tàu chở hàng thiết yếu, đặc biệt là các mặt hàng cơ bản và vật tư phục vụ chăn nuôi sẽ được phép đi qua Eo biển Hormuz”.

Ông Fathi cho biết quy định này áp dụng đối với các tàu hướng tới cảng của Iran hoặc đang hoạt động trong khu vực, theo ghi nhận của Tasnim.

“Các cơ quan chức năng liên quan được chỉ đạo thực hiện các biện pháp cần thiết, phù hợp với các giao thức đã ban hành, để tạo thuận lợi cho việc di chuyển của những tàu này”, ông Fathi nói thêm.

Theo nhà phát ngôn Ghazali, một danh sách tàu dự kiến đi qua tuyến đường biển chiến lược này “sẽ được gửi đi để phối hợp”.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải trọng yếu nối Vinh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Arab, đóng vai trò quyết định trong lưu thông dầu mỏ toàn cầu. Việc Tehran tuyên bố cho phép một số tàu chở hàng “thiết yếu” đi qua được xem là bước điều chỉnh trong chính sách kiểm soát biển, giữa lúc Iran vẫn đang duy trì căng thẳng với nhiều quốc gia liên quan tới xung đột hiện nay.

Iran nhắm bắn chiến đấu cơ Mỹ gần eo biển Hormuz Truyền thông nhà nước Iran cho biết hệ thống phòng không đã khai hỏa vào một máy bay A-10 bị coi là “đối phương” tại vùng biển phía nam gần eo biển Hormuz. Cùng ngày, New York Times đưa tin thêm một chiến đấu cơ Mỹ gặp nạn ở khu vực Vịnh, phi công duy nhất đã được giải cứu.

Iran kiếm bộn tiền giữa chiến sự với Mỹ

Dù xung đột leo thang làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu, dòng tiền dầu mỏ của Iran vẫn tăng mạnh nhờ mạng lưới bán hàng, vận tải và thanh toán phức tạp.

46:2762 hôm qua

2 giây sinh tử của phi công Mỹ trên tiêm kích bị Iran bắn hạ

Nếu máy bay F-15E gặp nạn, toàn bộ quá trình phóng ghế thoát hiểm tự động - từ lúc kéo cần điều khiển đến khi lơ lửng trên không - chỉ mất khoảng 2 giây.

48:2858 hôm qua

'Cơn sang chấn' của Tổng thống Trump

Nếu Iran bắt được phi công Mỹ đang mất tích sau khi bị bắn rơi, cuộc xung đột tại Trung Đông đứng trước nguy cơ leo thang.

13:53 4/4/2026

https://vov.vn/the-gioi/iran-cho-phep-tau-cho-hang-thiet-yeu-qua-eo-bien-hormuz-post1281296.vov

Giang Bùi/VOV.VN

Iran Pháp tàu eo biển Hormuz hàng thiết yếu

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

My mat may bay hon 100 trieu USD khi giai cuu phi cong o Iran hinh anh

Mỹ mất máy bay hơn 100 triệu USD khi giải cứu phi công ở Iran

13:21 6/4/2026

Truyền thông Mỹ cho biết Washington đã mất ít nhất hai máy bay quân sự trị giá hơn 100 triệu USD/chiếc trong chiến dịch giải cứu phi công mắc kẹt ở Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã bắn hạ các mục tiêu “xâm nhập”.

Israel uoc tinh Iran van con hon 1.000 ten lua hinh anh

Israel ước tính Iran vẫn còn hơn 1.000 tên lửa

11:39 6/4/2026

Israel đánh giá Iran vẫn còn hơn 1.000 tên lửa có khả năng vươn tới lãnh thổ nước này, trong khi kho vũ khí của Hezbollah tại Lebanon vẫn còn khoảng 10.000 rocket tầm ngắn, truyền thông Israel đưa tin.

