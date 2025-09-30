Iran cảnh báo về cuộc chiến với Mỹ

Tehran vừa phát đi cảnh báo cứng rắn, khẳng định Mỹ sẽ phải đối mặt với “chiến tranh toàn diện” nếu tiếp tục gia tăng sức ép, đẩy căng thẳng hai bên lên đỉnh điểm.

Thượng tướng Mohsen Rezaei, cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Ảnh: Asharq Al Awsat.

Ngày 29/9, Iran khẳng định chỉ một đòn tấn công của Israel cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện, kéo theo sự tham gia trực tiếp của Mỹ, Newsweek đưa tin.

Động thái này làm dấy lên lo ngại Trung Đông sẽ bùng nổ một mặt trận lớn mới, chỉ vài tháng sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6.

“Ngay khi Israel khởi động chiến tranh, chúng tôi sẽ bước vào chiến tranh với Mỹ”, Thượng tướng Mohsen Rezaei, cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tuyên bố trên truyền hình quốc gia, ám chỉ Tehran sẵn sàng đáp trả không chỉ Israel mà cả các đồng minh của Tel Aviv.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép, đồng thời Liên Hợp Quốc đã tái áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Một cuộc đối đầu trực diện giữa Iran và Israel, nhiều khả năng lôi kéo Mỹ tham chiến, sẽ đẩy căng thẳng khu vực vốn đã bất ổn lên mức nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh toàn cầu và thị trường năng lượng. Cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 đã cho thấy xung đột tại Trung Đông có thể leo thang nhanh đến mức nào.

Các cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6 chứng minh Washington sẵn sàng can thiệp trực tiếp, đồng nghĩa bất kỳ động thái quân sự nào của Israel đều có thể kéo Mỹ nhập cuộc.

Cảnh báo từ Tehran vì thế thu hẹp đáng kể không gian cho giải pháp ngoại giao, đồng thời phát đi tín hiệu Iran sẵn sàng mở rộng phạm vi đáp trả ra ngoài biên giới.

Phát biểu trên truyền hình, Tướng Rezaei nhấn mạnh Tehran không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào bị coi là “câu giờ” hoặc đem lại lợi thế cho Israel.

“Đàm phán không thể diễn ra dưới bất kỳ hình thức nào nếu kèm theo đe dọa quân sự. Nếu điều đó xảy ra, Iran sẽ trả đũa, không chỉ Israel mà cả mục tiêu của Mỹ trong khu vực”, ông khẳng định.

Trang tin Ynet (Israel) cùng ngày đưa tin Tel Aviv đã nâng mức cảnh giác sau khi Liên Hợp Quốc tái áp đặt lệnh trừng phạt Iran theo cơ chế “snapback”. Giới chức Israel lo ngại sức ép mới có thể thúc đẩy Tehran tăng tốc chương trình hạt nhân, buộc nước này tính đến các đòn tấn công phủ đầu.

Các biện pháp trừng phạt khôi phục lệnh cấm vận vũ khí, hạn chế làm giàu uranium, cấm phát triển tên lửa đạn đạo, phong tỏa tài sản và cấm đi lại.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Chúng ta phải duy trì áp lực ngoại giao và kinh tế để Iran hiểu rằng thế giới sẽ không dung thứ cho việc tái khởi động chương trình chế tạo bom hạt nhân nhằm hủy diệt đất nước tôi và nước Mỹ”.

Với những tuyên bố cứng rắn từ cả Tehran lẫn Tel Aviv, bầu không khí khu vực trở nên đặc biệt căng thẳng. Giới ngoại giao, tình báo và các đối tác khu vực sẽ theo dõi sát mọi động thái, từ tập trận, triển khai lực lượng cho đến thay đổi lập trường chính trị.

Nguy cơ một hành động bị hiểu lầm có thể biến thành ngòi nổ chiến tranh toàn diện đang hiện hữu. Những ngày tới sẽ là phép thử xem liệu kênh ngoại giao ngầm hay sức ép quốc tế có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng, hay Trung Đông sẽ lại bước vào vòng xoáy xung đột mới.