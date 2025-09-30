Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Iran cảnh báo về cuộc chiến với Mỹ

  • Thứ ba, 30/9/2025 09:39 (GMT+7)
Tehran vừa phát đi cảnh báo cứng rắn, khẳng định Mỹ sẽ phải đối mặt với “chiến tranh toàn diện” nếu tiếp tục gia tăng sức ép, đẩy căng thẳng hai bên lên đỉnh điểm.

Thượng tướng Mohsen Rezaei, cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Ảnh: Asharq Al Awsat.

Ngày 29/9, Iran khẳng định chỉ một đòn tấn công của Israel cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện, kéo theo sự tham gia trực tiếp của Mỹ, Newsweek đưa tin.

Động thái này làm dấy lên lo ngại Trung Đông sẽ bùng nổ một mặt trận lớn mới, chỉ vài tháng sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6.

“Ngay khi Israel khởi động chiến tranh, chúng tôi sẽ bước vào chiến tranh với Mỹ”, Thượng tướng Mohsen Rezaei, cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tuyên bố trên truyền hình quốc gia, ám chỉ Tehran sẵn sàng đáp trả không chỉ Israel mà cả các đồng minh của Tel Aviv.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép, đồng thời Liên Hợp Quốc đã tái áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Một cuộc đối đầu trực diện giữa Iran và Israel, nhiều khả năng lôi kéo Mỹ tham chiến, sẽ đẩy căng thẳng khu vực vốn đã bất ổn lên mức nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh toàn cầu và thị trường năng lượng. Cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 đã cho thấy xung đột tại Trung Đông có thể leo thang nhanh đến mức nào.

Các cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6 chứng minh Washington sẵn sàng can thiệp trực tiếp, đồng nghĩa bất kỳ động thái quân sự nào của Israel đều có thể kéo Mỹ nhập cuộc.

Cảnh báo từ Tehran vì thế thu hẹp đáng kể không gian cho giải pháp ngoại giao, đồng thời phát đi tín hiệu Iran sẵn sàng mở rộng phạm vi đáp trả ra ngoài biên giới.

Phát biểu trên truyền hình, Tướng Rezaei nhấn mạnh Tehran không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào bị coi là “câu giờ” hoặc đem lại lợi thế cho Israel.

“Đàm phán không thể diễn ra dưới bất kỳ hình thức nào nếu kèm theo đe dọa quân sự. Nếu điều đó xảy ra, Iran sẽ trả đũa, không chỉ Israel mà cả mục tiêu của Mỹ trong khu vực”, ông khẳng định.

Trang tin Ynet (Israel) cùng ngày đưa tin Tel Aviv đã nâng mức cảnh giác sau khi Liên Hợp Quốc tái áp đặt lệnh trừng phạt Iran theo cơ chế “snapback”. Giới chức Israel lo ngại sức ép mới có thể thúc đẩy Tehran tăng tốc chương trình hạt nhân, buộc nước này tính đến các đòn tấn công phủ đầu.

Các biện pháp trừng phạt khôi phục lệnh cấm vận vũ khí, hạn chế làm giàu uranium, cấm phát triển tên lửa đạn đạo, phong tỏa tài sản và cấm đi lại.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Chúng ta phải duy trì áp lực ngoại giao và kinh tế để Iran hiểu rằng thế giới sẽ không dung thứ cho việc tái khởi động chương trình chế tạo bom hạt nhân nhằm hủy diệt đất nước tôi và nước Mỹ”.

Với những tuyên bố cứng rắn từ cả Tehran lẫn Tel Aviv, bầu không khí khu vực trở nên đặc biệt căng thẳng. Giới ngoại giao, tình báo và các đối tác khu vực sẽ theo dõi sát mọi động thái, từ tập trận, triển khai lực lượng cho đến thay đổi lập trường chính trị.

Nguy cơ một hành động bị hiểu lầm có thể biến thành ngòi nổ chiến tranh toàn diện đang hiện hữu. Những ngày tới sẽ là phép thử xem liệu kênh ngoại giao ngầm hay sức ép quốc tế có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng, hay Trung Đông sẽ lại bước vào vòng xoáy xung đột mới.

Lệnh trừng phạt Iran có hiệu lực từ hôm nay

Vào lúc 7h sáng 28/9 (theo giờ Việt Nam), các lệnh trừng phạt Iran của Liên Hợp Quốc, được áp đặt trong các nghị quyết từ năm 2006 đến 2010, chính thức được khôi phục.

Iran thay máu phi đội bằng tiêm kích Nga, gửi cảnh báo tới Israel

Tiêm kích MiG-29 của Nga đã hạ cánh xuống Iran, giúp củng cố sức mạnh cho lực lượng không quân già cỗi của nước này trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

15:25 26/9/2025

Sợ Israel tấn công, Iran khẩn trương tái thiết cơ sở tên lửa

Dù bị Israel đánh sập nhiều cơ sở tên lửa, Iran đã bắt đầu tái thiết với tốc độ chóng mặt, với mục tiêu là khôi phục sản lượng hơn 200 tên lửa/tháng như trước cuộc tấn công của Tehran hồi tháng 6.

05:44 26/9/2025

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

xung đột Israel Iran xung đột Iran Mỹ xung đột Trung Đông Israel Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Trung Đông Iran Mỹ Iran Israel Liên Hợp Quốc chiến tranh toàn diện cơ sở hạt nhân

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Thu tuong Israel xin loi Qatar hinh anh

Thủ tướng Israel xin lỗi Qatar

2 giờ trước 08:08 30/9/2025

0

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/9 đã lên tiếng xin lỗi Qatar về vụ không kích gần đây nhằm vào thủ đô Doha.

