Iran bắt tàu chở dầu nước ngoài

  • Chủ nhật, 16/11/2025 07:14 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Iran chính thức xác xác việc bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài tại khu vực eo biển Hormouz ngày 14/11, với cáo buộc vi phạm quy định chở hàng.

Tàu hàng Talara di chuyển trên biển hồi tháng 8/2023. Ảnh:  Shipspotting.com

Thông báo ngắn gọn công bố trưa nay của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận một tàu chở dầu nước ngoài đã bị bắt giữ tại khu vực eo biển Hormouz ngày 14/11, do vi phạm quy định chở hàng hóa chưa được cấp phép. Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan vụ việc không được đề cập.

Trước đó, các nguồn tin phương Tây cho biết, tàu chở dầu Talara, mang cờ quần đảo Marshall và thuộc sở hữu của Hãng vận tải biển Columbia có trụ sở tại đảo Cyprus, đã bị hải quân Iran bắt giữ tại khu vực eo biển Hormouz, khi đang thực hiện hải trình từ cảng Ajman của Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE), đến Singapore.

Công ty an ninh hàng hải tư nhân Ambrey của Anh khẳng định có 3 con tàu nhỏ của Iran đã áp sát tàu Talara, khi vụ bắt giữ diễn ra.

Trong khi đó, hãng tin AP của Mỹ cho biết máy bay không người lái MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ, đã bay nhiều giờ gần khu vực xảy ra vụ việc.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi căng thẳng bùng phát tại khu vực Vùng Vịnh hồi tháng 6 năm nay do tác động từ cuộc chiến ác liệt kéo dài 12 ngày đêm giữa Israel và Iran, giới chức Iran xác nhận bắt giữ tàu chở dầu nước ngoài tại khu vực eo biển Hormouz, tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Giai đoạn trước đó, Tehan nhiều lần thông báo đã bắt giữ các tàu nước ngoài tại vùng biển khu vực với cáo buộc buôn lậu hoặc xâm phạm bất hợp pháp lãnh hải Iran. Quốc gia Hồi giáo cũng nhiều lần đe dọa sẽ phong tỏa eo biển Hormouz, trong trường lợi ích quốc gia của Iran bị xâm hại.

Vấn đề Trung Đông

