Iran bắt tàu chở dầu nước ngoài

|
Tàu hàng Talara di chuyển trên biển hồi tháng 8/2023. Ảnh: Shipspotting.com
Thông báo ngắn gọn công bố trưa nay của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận một tàu chở dầu nước ngoài đã bị bắt giữ tại khu vực eo biển Hormouz ngày 14/11, do vi phạm quy định chở hàng hóa chưa được cấp phép. Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan vụ việc không được đề cập.
Trước đó, các nguồn tin phương Tây cho biết, tàu chở dầu Talara, mang cờ quần đảo Marshall và thuộc sở hữu của Hãng vận tải biển Columbia có trụ sở tại đảo Cyprus, đã bị hải quân Iran bắt giữ tại khu vực eo biển Hormouz, khi đang thực hiện hải trình từ cảng Ajman của Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE), đến Singapore.
Công ty an ninh hàng hải tư nhân Ambrey của Anh khẳng định có 3 con tàu nhỏ của Iran đã áp sát tàu Talara, khi vụ bắt giữ diễn ra.
Trong khi đó, hãng tin AP của Mỹ cho biết máy bay không người lái MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ, đã bay nhiều giờ gần khu vực xảy ra vụ việc.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi căng thẳng bùng phát tại khu vực Vùng Vịnh hồi tháng 6 năm nay do tác động từ cuộc chiến ác liệt kéo dài 12 ngày đêm giữa Israel và Iran, giới chức Iran xác nhận bắt giữ tàu chở dầu nước ngoài tại khu vực eo biển Hormouz, tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới.
Giai đoạn trước đó, Tehan nhiều lần thông báo đã bắt giữ các tàu nước ngoài tại vùng biển khu vực với cáo buộc buôn lậu hoặc xâm phạm bất hợp pháp lãnh hải Iran. Quốc gia Hồi giáo cũng nhiều lần đe dọa sẽ phong tỏa eo biển Hormouz, trong trường lợi ích quốc gia của Iran bị xâm hại.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...