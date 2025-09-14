Điều Apple thừa nhận khi ra mắt iPhone Air

Bán iPhone Air cùng ốp lưng và dây đeo, Apple dường như thừa nhận người dùng không còn sử dụng smartphone theo cách thông thường.

Mặt lưng của iPhone Air. Ảnh: Gizmodo.

“Đây là thứ chúng tôi mơ ước từ lâu: tạo ra chiếc iPhone mỏng đến khó tin”, Molly Anderson, Phó chủ tịch Thiết kế Công nghiệp tại Apple chia sẻ về iPhone Air, thiết bị vừa ra mắt trong sự kiện ngày 9/9.

Với độ dày 5,6 mm, iPhone Air trở thành smartphone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple. Trong cuộc phỏng vấn với WSJ, các lãnh đạo Táo khuyết chia sẻ về ý tưởng phát triển và những người có thể mua iPhone siêu mỏng.

Ai sẽ chọn iPhone Air?

Suốt cuộc phỏng vấn, đại diện Apple nhiều lần nhấn mạnh độ mỏng nhẹ của iPhone Air. Alan Dye, Phó Chủ tịch Thiết kế Giao diện Người dùng, nhấn mạnh đây là bước tiến mới nhằm “hướng đến thiết kế chỉ một khối kính mà Steve Jobs từng nhắc đến”.

“Cảm giác như điện thoại sẽ bay mỗi khi bạn cầm trên tay”, CEO Tim Cook nói thêm.

Theo WSJ, Apple có một số điều chỉnh trong thiết kế nhằm đảm bảo kích thước của iPhone Air không ảnh hưởng hiệu năng. Dù vậy khi mỏng hơn 36% so với iPhone 17 Pro, không thể so sánh thời lượng pin hay chất lượng camera giữa 2 thiết bị.

Apple đặt niềm tin vào hướng đi mới của iPhone Air, chú trọng cảm giác cầm nắm thay vì chức năng. Công ty muốn người dùng mua sản phẩm với suy nghĩ “đây là thiết bị thời trang nhất thị trường”.

Đánh đổi tính năng với thiết kế chắc chắn khiến người dùng băn khoăn khi chọn iPhone Air. Dù vậy, Anderson thừa nhận bản thân bà muốn “làm khó người dùng một chút” trong năm nay, thay vì chỉ đơn thuần nâng cấp thế hệ cũ.

“Tôi thích lựa chọn này trở nên khó khăn”, Anderson cho biết. Bà cũng so sánh iPhone Air với iPhone 17 Pro, thiết bị phù hợp hơn cho nhiếp ảnh gia, nhà làm phim và sáng tạo nội dung. Để truyền tải thông điệp ấy, iPhone 17 Pro bổ sung màu cam vũ trụ.

Độ mỏng của iPhone Air. Ảnh: CNN.

Khách mời tại sự kiện cũng có quan điểm rõ ràng. “iPhone Air thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi muốn chuyển sang bởi chúng thật ngầu”, Lev Tanju, đồng sáng lập thương hiệu giày trượt Palace ở London (Anh), cho biết.

Tanju là chân dung khách hàng mà Apple kỳ vọng lựa chọn iPhone Air. WSJ mô tả người này đeo Apple Watch cùng lắc tay Chrome Hearts, thương hiệu được các ngôi sao nhạc rock và giám đốc sáng tạo ưa chuộng.

Dù iPhone 17 Pro có vẻ hợp lý hơn, Tanju vẫn cân nhắc iPhone Air do tính chất công việc gắn liền ván trượt, thời trang và xây dựng hình ảnh. Sức hút của iPhone Air khiến anh chấp nhận “nhìn gần hơn một chút” khi cần phóng to ảnh.

Deyan Sudjic, Giám đốc danh dự Bảo tàng Thiết kế London, nói thêm về áp lực đổi mới hàng năm của Apple.

“Được kỳ vọng làm mới chiếc smartphone đầu tiên, vốn đã rất ấn tượng, đúng là nhiệm vụ bất khả thi”, Sudjic nhấn mạnh. Ông cho rằng iPhone Air cố gắng khơi dậy tính đổi mới trong những hoàn cảnh khác biệt, đặc biệt khi “phù thủy thiết kế” Jony Ive đang hợp tác phát triển thiết bị AI mới cùng OpenAI.

Không chỉ là điện thoại

Trong cuộc phỏng vấn, Anderson đề cập ý tưởng điện thoại giờ đây không chỉ để sử dụng, mà còn như món phụ kiện thời trang đeo trên người. Với tinh thần ấy, Apple ra mắt loạt ốp viền và dây đeo cho iPhone Air.

Stylist Gabriella Karefa-Johnson bày tỏ ngạc nhiên khi xu hướng mỏng manh trong ngành thời trang đang len lỏi vào lĩnh vực công nghệ.

“Khi túi xách đang thu nhỏ nhưng điện thoại ngày càng lớn, nó khiến tôi gặp khó khăn khi sắp xếp. Tuy điện thoại đang dùng không trục trặc gì, có lẽ tôi sẽ mua iPhone Air”, Karefa-Johnson chia sẻ với WSJ.

Anderson và Dye đều đề cập xu hướng người dùng trẻ đeo iPhone theo những cách thú vị, nhiều hãng phụ kiện cũng bán dây đeo điện thoại.

Apple còn bán ốp viền và dây đeo, biến iPhone Air trở thành món phụ kiện thời trang. Ảnh: Apple.

Đó không phải xu hướng mới. Dù vậy, bán ốp lưng cùng dây đeo cho thấy Apple đang cởi mở với việc mọi người không còn dùng iPhone theo cách thông thường.

“Khi thứ gì đó trở thành một phần của bạn, nó cần phản ánh phong cách ấy. Chúng tôi muốn kể rằng tính cá nhân của sản phẩm cao đến mức chúng cần thể hiện phong cách của bạn. Bạn là người phù hợp nhất để quyết định điều đó”, CEO Tim Cook nhấn mạnh.

Trả lời WSJ, Lena Dunham cho biết luôn xem điện thoại như thiết bị thể hiện sở thích khi thay ốp lưng theo tâm trạng, trang trí để trở thành món phụ kiện thể hiện bản thân.

Vẫn có nhược điểm

Khác với iPhone 17 Pro chứa nhiều chi tiết trên mặt lưng, iPhone Air được thiết kế bóng bẩy hơn. Theo Anderson, điều đó làm tăng hiệu ứng mỏng, đồng thời mang đến cảm giác đặc biệt.

“Vẻ ngoài bóng bẩy như vậy gợi lên cảm giác khác về bản chất điện thoại, cách mọi người sử dụng và đeo nó”, Anderson nhấn mạnh.

Theo WSJ, hơn một tỷ người dùng Apple sẽ cân nhắc việc nâng cấp iPhone Air khi thiết bị lên kệ vào ngày 19/9, đặc biệt khi phải đánh đổi giữa tính năng và thiết kế.

“Mọi người sẽ thực sự gặp khó. Bạn biết đấy, iPhone 17 Pro cũng đẹp và tuyệt vời. Tuy vậy, tôi cho rằng sự nhẹ nhàng, phong cách, không quá nặng khi mang theo người sẽ tạo ra trải nghiệm khác biệt”, Anderson nói thêm.

Thiết kế của iPhone Air (trái) và iPhone 17 Pro. Ảnh: Tom's Guide.

Sudjic thừa nhận iPhone Air trông khá đẹp khi diện cùng suit bó sát kiểu Italy, song độ mỏng vẫn có nhược điểm.

“Bạn sẽ tự hỏi liệu độ mỏng này có nhất thiết cần đến không. Mỗi khi lên máy bay, không ai muốn loay hoay tìm điện thoại khi nó rơi vào ray trượt ghế ngồi”, Sudjic nói thêm.

Hầu hết khách mời sự kiện cho biết sẽ dùng cả iPhone Pro lẫn iPhone Air. Theo Cook, việc sử dụng máy nào còn “tùy thuộc vào cảm giác”. Ông sẽ chọn iPhone Air khi “muốn bay bổng trên không trung”.

Tất nhiên, mỗi người có phong cách riêng. Dunham vẫn ưu tiên smartphone chắc chắn và camera tốt nhất có thể. Dựa trên sắc cam trong album Life of a Showgirl của Taylor Swift, bà khẳng định sẽ “để mắt đến màu cam” của iPhone 17 Pro.

