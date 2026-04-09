Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Mobile

iPhone lại lên đỉnh

  • Thứ năm, 9/4/2026 16:06 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Smartphone bán chạy nhất toàn cầu quý IV/2025 thuộc về iPhone 17 Pro Max, trong khi Galaxy S25 chỉ xếp thứ 10.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu Counterpoint Research, iPhone 17 là dòng smartphone dẫn đầu thị trường quý IV/2025. Apple chiếm các vị trí cao nhất trong top 10 model bán chạy toàn cầu.

Dựa trên thống kê, 3 mẫu smartphone đứng đầu doanh số quý IV/2025 lần lượt gồm iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 và iPhone 17 Pro. Mẫu iPhone 16 xếp thứ 4, trong khi model giá rẻ iPhone 16e đứng thứ 8.

Nhìn chung, Apple chiếm một nửa trong top 10 smartphone bán chạy toàn cầu cuối năm ngoái. Đáng chú ý khi iPhone Air không có mặt trong danh sách, cho thấy người dùng tập trung vào dòng Pro và mẫu tiêu chuẩn.

Theo Counterpoint Research, các nâng cấp ở mẫu iPhone 17 như màn hình 120 Hz, dung lượng lưu trữ và RAM cao hơn giúp thiết bị được chú ý hơn hẳn so với bản tiền nhiệm.

Sức hút của iPhone 17 Pro Max đóng vai trò quyết định khi model này chiếm 5% tổng doanh số. Trong khi đó, iPhone 16 có 3 quý liên tiếp giữ vị trí đầu bảng. Đây cũng là model duy nhất lọt top 10 doanh số toàn cầu cả năm 2025.

Samsung chiếm 4 vị trí trong top 10, đa số thuộc dòng giá rẻ với Galaxy A56 (thứ 5), Galaxy A36 (thứ 6), Galaxy A07 (thứ 7).

"Sự hiện diện rộng rãi, giá cả phải chăng nhưng mang đến nhiều giá trị tiếp tục thúc đẩy doanh số dòng Galaxy A", báo cáo cho biết.

doanh so iPhone 17, gia ban iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, thi phan iPhone 17, gia ban Galaxy S25 anh 1

Top 10 smartphone bán chạy toàn cầu quý IV/2025. Ảnh: Counterpoint Research.

Với phân khúc cao cấp, Samsung ghi nhận một model lọt top là Galaxy S25 (thứ 10). Lý do khiến sản phẩm được ưa chuộng đến từ các nâng cấp về AI, chương trình khuyến mãi liên tục trong nửa cuối năm.

Xiaomi có một đại diện trong top 10 với mẫu Redmi A5 (thứ 9). Doanh số sản phẩm ghi nhận tăng trưởng tại các thị trường mới nổi như Mỹ Latin, Trung Đông và châu Phi.

"Top 10 smartphone đóng góp 23% tổng doanh số toàn cầu trong quý IV/2025", báo cáo từ Counterpoint Research cho biết.

Trong cả năm 2025, Apple duy trì sự ổn định khi liên tục có 3 mẫu smartphone dẫn đầu doanh số. Trong khi đó, Samsung và Xiaomi thường xuyên cạnh tranh ở các vị trí thấp hơn. Ngoại lệ diễn ra vào quý III/2025 khi Xiaomi không có thiết bị lọt top 10.

Phúc Thịnh

    Lý do iPhone xuất hiện trong sứ mệnh Artemis II

    Phi hành đoàn Artemis II mang iPhone 17 Pro Max lên vũ trụ sau nhiều tháng kiểm tra an toàn, đánh dấu lần đầu tiên smartphone được NASA phê duyệt sử dụng trong không gian.

    Cha đẻ Bitcoin đích thực lộ diện?

    Sau hơn một năm điều tra, phân tích hàng nghìn email và ba phương pháp so sánh văn phong, nhà mật mã học Adam Back nổi lên là ứng viên số một cho danh tính Satoshi Nakamoto.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý