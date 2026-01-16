iPhone giá rẻ có đáng chờ đợi?

Theo nguồn tin rò rỉ, iPhone 17e sẽ có nâng cấp đáng chú ý ở Dynamic Island và nâng cấp phần cứng.

iPhone 17e sẽ sở hữu Dynamic Island, nhưng màn hình chỉ có tần số quét 60 Hz. Ảnh: MacRumors.

Theo Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), mẫu iPhone giá rẻ tiếp theo, dự kiến mang tên iPhone 17e dường như sẽ không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình, ngoại trừ một nâng cấp đáng chú ý ở phần khuyết màn hình.

Cụ thể, mẫu iPhone 17e sẽ có thay đổi quan trọng về thiết kế, chuyển từ màn hình với phần khuyết "tai thỏ" sang Dynamic Island. Tuy nhiên, phần lớn thông số không thay đổi khi máy vẫn sử dụng màn hình OLED 6,1 inch với tần số quét 60 Hz, camera trước 12 MP, có Face ID và camera sau 48 MP.

Nếu thông tin lần này chính xác, iPhone 17e sẽ trở thành mẫu máy đầu tiên trong dòng giá rẻ sở hữu Dynamic Island và thiết kế mới, giúp Apple mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng phổ thông. Trong khi đó, công ty vẫn giữ được sự phân cấp rõ rệt với các phiên bản Pro cao cấp.

Mặc dù vậy, việc một chiếc smartphone ở phân khúc tầm trung ở năm 2026 vẫn dùng màn hình 60 Hz có thể là một "điểm trừ" lớn đối với những người dùng đã quen với sự mượt mà của các dòng máy đời cao.

Dù màn hình không thay đổi nhiều, phần cứng của của iPhone 17e hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi đáng kể. Máy dự kiến sử dụng vi xử lý Apple A19 – con chip cũng xuất hiện trên dòng iPhone 17 tiêu chuẩn.

Theo dữ liệu từ Geekbench 6, chip trên iPhone 17 đạt khoảng 37.014 điểm. Trong khi đó, con chip trên iPhone 16e chỉ đạt khoảng 22.478 điểm.

Về lý thuyết, đây là một sự cải thiện hiệu suất lớn. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định do màn hình thiếu ProMotion với tần số quét 120 Hz, trải nghiệm vuốt chạm hàng ngày trên iPhone 17e có thể sẽ không mang lại cảm giác mượt mà như những con số thống kê.

Về thời điểm trình làng, Apple được dự kiến sẽ công bố iPhone 17e rất sớm, có thể là ngay trong tháng 2.