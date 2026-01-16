Nhà sáng lập DeepSeek thách thức 'thánh nổ' Trung Quốc

Dù có khả năng kiếm hàng triệu USD mỗi năm nhờ "miệng lưỡi" thiên bẩm, cựu CEO Luo Yonghao vẫn từ bỏ sự an toàn để dấn thân vào con đường công nghệ đầy rủi ro.

"Thánh nổ" Luo Yonghao, nhà sáng lập hãng smartphone Smartisan. Ảnh: Pandadaily.

Tại sự kiện AGI 2025 vừa qua, một đoạn hội thoại ngắn giữa 2 nhân vật tầm cỡ trong giới công nghệ Trung Quốc đã thu hút sự chú ý từ dư luận. Liang Wenfeng - nhà sáng lập DeepSeek, ngôi sao mới nổi trong lĩnh vực AI, đã đặt một câu hỏi gây bất ngờ với với “thánh nổ” Luo Yonghao - cựu CEO hãng điện thoại Smartisan:

"Nếu chỉ nói chuyện thôi mà đã kiếm được hơn 100 triệu nhân dân tệ một năm, tại sao lại phải dấn thân vào ngành công nghệ?", sếp DeepSeek đặt vấn đề.

Câu hỏi bất ngờ này khiến ông Yonghao - người vốn nổi tiếng với khả năng ứng biến cực nhanh, cũng phải ngẩn người một lúc rồi hụt hẫng đáp lại: "Tại sao anh lại hỏi như vậy".

CEO Deepseek giải thích rằng, với khả năng diễn thuyết thuộc hàng xuất sắc, ông Yonghao hoàn toàn có thể sống dư dả bằng nghề livestream hay diễn thuyết mà không cần đối mặt với sự khắc nghiệt của giới công nghệ.

"Dù làm gì, anh cũng đừng phí hoài năng lực này. Kiếm cơm bằng miệng lưỡi, anh đã đứng ở đỉnh cao rồi", CEO DeepSeek nhận định.

Người sáng lập DeepSeek Liang Wenfeng. Ảnh: China Daily.

Trước sự hoài nghi của người “hậu bối” thành danh, ông Yonghao chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu: "Liệu có khả năng tôi làm sản phẩm cũng có thể đứng trong top đầu cả nước không?".

Luo Yonghao vốn được mệnh danh là "thánh nổ" của giới công nghệ Trung Quốc với những tuyên bố đầy ngạo nghễ và đôi khi bị coi là ảo tưởng.

Từ một giáo viên tiếng Anh danh tiếng, ông rẽ ngang làm điện thoại với tham vọng tạo ra một chiếc iPhone của Trung Quốc. Trong thời kỳ hoàng kim của Smartisan, ông từng không ngần ngại khẳng định sản phẩm của mình là "điện thoại tốt nhất" và tuyên bố sẽ thâu tóm Apple trong tương lai. Doanh nhân này cũng nổi tiếng với nhiều phát ngôn thách thức cả những ông lớn trong ngành như Xiaomi, Oppo. Dù vậy, những yếu kém trong quản lý chuỗi cung ứng đã khiến ông rơi vào cảnh trắng tay.

Bi kịch tiếp tục xảy ra khi ông ra mắt máy tính “TNT” năm 2018. Buổi trình diễn trước hàng vạn khán giả đã trở thành thảm họa và trò cười trên mạng xã hội do phần mềm liên tục gặp lỗi kỹ thuật ngay tại sân khấu, khiến ông phải hứng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề, đồng thời khiến danh tiếng của vị doanh nhân bị tổn hại nghiêm trọng.

Sau những cú ngã ngựa đau đớn đó là hành trình trả nợ phi thường khi ông chấp nhận đi làm livestream bán hàng để thanh toán khoản nợ lên tới 85 triệu USD do phá sản. Nhờ khả năng ăn nói thiên bẩm, ông chỉ mất 2 năm để trả sạch nợ. Nhưng ngay khi vừa thoát khỏi gánh nặng tài chính, ông lại lập tức tuyên bố rời bỏ công việc hái ra tiền để quay lại dấn thân vào dự án AR (thực tế tăng cường) đầy rủi ro.

Lei Technology nhận định, trong khi phần lớn mọi người sẽ chọn cách "nằm yên" khi đã đạt được tự do tài chính, ông Younghao lại chọn lao vào những trận chiến mới. Từ điện thoại, máy tính, AR cho đến nay là phần mềm AI, ông luôn chọn những lĩnh vực khó, tốn kém và dễ thất bại nhất.

Câu trả lời của ông Luo Yonghao đã khẳng định một tinh thần sẵn sàng khởi nghiệp. Với "thánh nổ", công nghệ không phải là một lựa chọn, mà là niềm đam mê mà ông sẵn sàng trả giá để theo đuổi đến cùng.