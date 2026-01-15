Công an TP.HCM cảnh báo chiêu lừa 'quét mã QR nhận quà'

Công an TP.HCM phát cảnh báo khẩn về thủ đoạn lừa đảo tinh vi dụ dỗ người dùng quét mã QR nhận quà để chiếm quyền kiểm soát Zalo.

Một hình thức lừa đảo mạng mới vừa được phát hiện. Ảnh: Indiatimes.

Ngày 15/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an TP.HCM) đã phát đi thông báo khẩn, cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới nhằm chiếm đoạt tài khoản Zalo. Thủ đoạn này được đánh giá là tinh vi và có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều người dùng.

Công an TP.HCM cảnh báo chiêu lừa đảo qua mã QR Theo Công an TP.HCM, tính năng quét mã QR để đăng nhập ứng dụng có thể bị bị kẻ xấu lợi dụng nên người dùng cần cẩn thận để không mất tài khoản oan.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng xấu lợi dụng mức độ phổ biến và tiện lợi của ứng dụng trong đời sống hàng ngày để giăng bẫy người dùng. Đặc biệt, tính năng quét mã QR đăng nhập nhanh trên máy tính đã bị khai thác nhằm tấn công những người thiếu cảnh giác.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo thường dụ dỗ người dùng quét mã QR với lời mời nhận quà hoặc xem nội dung giật gân. Thực chất, đây là mã đăng nhập tài khoản Zalo trên thiết bị của nhóm lừa đảo công nghệ cao, cho phép chúng chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Điểm nguy hiểm của hình thức này nằm ở thói quen sử dụng nhanh của người dân. Khi người dùng đưa điện thoại lên quét mã QR theo hướng dẫn của kẻ gian, màn hình điện thoại sẽ hiện lên thông báo xác nhận đăng nhập.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không quét mã QR do người lạ gửi. Trong trường hợp đã lỡ quét mã và thấy màn hình hiện lên dòng chữ "đăng nhập" hoặc hỏi về việc liên kết thiết bị mới, người dùng phải nhấn ngay vào nút "Từ chối" để chặn đứng phiên truy cập trái phép.

Ngoài ra, nếu nghi ngờ tài khoản của mình đã bị xâm nhập hoặc có dấu hiệu bị hack, người dùng có thể đổi mật khẩu Zalo ngay lập tức để vô hiệu hóa các phiên đăng nhập cũ. Đồng thời, phần cài đặt quyền riêng tư cũng cho phép kiểm tra lịch sử đăng nhập và đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị lạ.

Trong trường hợp phát hiện bản thân đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bị đe dọa, người dân cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời, tránh để kẻ xấu tiếp tục lợi dụng danh tính đi lừa đảo người khác.