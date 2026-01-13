Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công nghệ Internet

30.000 người bị lừa xem U23 Việt Nam trực tiếp

  • Thứ ba, 13/1/2026 20:15 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Nhiều tài khoản tạo các luồng phát sóng giả, mô tả và gắn hình họa tương tự như truyền hình trực tiếp để lừa khán giả vào xem.

Một luồng phát "giả trực tiếp" trận U23 Việt Nam - Saudi Arabia trên YouTube thu hút 30.000 người xem.

Khuya 12/1, trận đấu giữa Việt Nam và Saudi Arabia diễn ra, được trực tiếp nhiều kênh truyền hình và các nền tảng OTT. Tuy nhiên, các nhà đài không chiếu chương trình nói trên ở YouTube, vốn là nền tảng miễn phí phổ biến với nhiều người dùng.

Tận dụng điều này, nhiều luồng phát trực tiếp giả trận bóng được dựng nên, nhằm thu hút người xem, lấy tiền quảng cáo. Có kênh sử dụng băng hình các trận đấu của tuyển quốc gia hay lứa U trong quá khứ, đá với Saudi Arabia với tiêu đề, đồ họa gây nhầm lẫn là trực tiếp, dụ dỗ người xem. Cũng có tài khoản dùng cảnh trong trò chơi điện tử, ghép tiếng bình luận vào, gây nhầm lẫn.

Đỉnh điểm, có những luồng phát sóng thu về hàng chục nghìn lượt xem đồng thời khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia diễn ra. Bên dưới phần bình luận trực tiếp, nhiều người cảnh báo đây là các video giả, không phải trận đấu trực tiếp ở giải châu Á. Tuy nhiên, số liệu vẫn không bị ảnh hưởng khi liên tục có thêm khán giả mới bấm vào video. Những tài khoản này còn kiếm tiền bằng cách gắn giỏ hàng nhiều sản phẩm liên quan để kiếm hoa hồng.

Trong đêm 12/1, một số video chiếu trực tiếp thật trận đấu cũng xuất hiện. Tuy nhiên, đây là nội dung vi phạm bản quyền, bị YouTube truy quét, vô hiệu hóa trong thời gian ngắn.

Giải đấu U23 châu Á mà Việt Nam đang thi đấu được chiếu miễn phí trên nhiều kênh truyền hình VTV, HTV. Ngoài ra, nền tảng số như TV360 hay FPT Play cũng sản xuất, bình luận, tạo thêm lựa chọn cho khán giả trong nước theo dõi. Người dùng có thể chọn các app OTT hoặc nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go để xem miễn phí, không để bị lừa vào các luồng giả trên YouTube.

Thực trạng kênh “giả trực tiếp” bóng đá trên nền tảng trực tuyến không phải mới xuất hiện. Bằng những thủ thuật đặt tiêu đề, hình mô tả giống các đơn vị truyền hình, chủ kênh có thể thu hút lượng lớn người xem. Không chỉ trận đấu của Việt Nam, các giải Euro, World Cup cũng thường xuyên xuất hiện tình trạng tương tự.

Về thành tích của U23 Việt Nam, đội xuất sắc giành được 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận vòng bảng. Đây được xem là kỳ tích với lứa trẻ nước nhà, khi bảng đấu gồm nhiều đối thủ mạnh từ Trung Á, đặc biệt là đội chủ nhà Saudi Arabia.

