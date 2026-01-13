Cục A05 cảnh báo việc chia sẻ, bình luận trên kênh Lê Trung Khoa

Người dân tham gia mạng xã hội cần tránh tương tác dưới mọi hình thức với các trang, kênh phản động, vô tình phát tán nội dung sai lệch, vi phạm pháp luật.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Ngày 13/1, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục A05, Bộ Công an) đăng bài viết cảnh báo người dân không chia sẻ, bình luận trên các kênh phản động của Lê Trung Khoa. Các trường hợp vi phạm sẽ chịu phạt theo quy định pháp luật.

Cơ quan quản lý cho biết thời gian gần đây, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại một số địa phương như Quảng Ninh, Tây Ninh và Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, chia sẻ các bài viết và video từ các trang, kênh do đối tượng phản động Lê Trung Khoa và trang “Thoibao.de” đăng tải.

Qua xác minh, Cục A05 cho biết các nội dung được chia sẻ đều mang tính chất sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, cắt ghép, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và bôi nhọ danh dự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và niềm tin của nhân dân.

Ngày 12/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người đàn ông với mức phạt 7,5 triệu đồng. Người này đã cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, mang tính xuyên tạc, vu khống, xâm phạm uy tín của cơ quan, tổ chức cũng như danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Hải Phòng đã ban hành quyết định xử phạt đối với hai trường hợp vi phạm hành chính với hành vi tương tự. Mỗi trường hợp bị phạt số tiền 7,5 triệu đồng.

Lê Trung Khoa là đối tượng thường xuyên có các hoạt động livestream, đăng tải bài viết từ nước ngoài. Còn Thoibao.de sử dụng tên miền .de của Đức, không phải là trang báo chính thống được cấp phép tại Việt Nam.

Nội dung thường tập trung vào các tin đồn nội bộ, cắt ghép hình ảnh lãnh đạo, bình luận sai lệch về các chính sách kinh tế - chính trị của Việt Nam. Hiện Lê Trung Khoa đã bị truy tố về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ngày 31/12/2025, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Khoa 17 năm tù

Từ các vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng khuyến nghị người dân khi tham gia mạng xã hội cần giữ thái độ tỉnh táo và có trách nhiệm, tránh tương tác dưới mọi hình thức với các trang, kênh phản động. Đồng thời, người dân cần chủ động kiểm chứng độ xác thực của thông tin trước khi đăng tải, nhằm không vô tình tiếp tay cho việc phát tán nội dung sai lệch, vi phạm quy định pháp luật.