iPhone Air phá vỡ truyền thống tại Trung Quốc

Mẫu iPhone mỏng nhẹ vừa được ra mắt đêm qua sẽ là iPhone đầu tiên chỉ hỗ trợ eSIM được ra mắt tại Trung Quốc.

Do thiết kế siêu mỏng, nên iPhone Air không còn không gian cho khay SIM vật lý. Apple phải hợp tác cùng China Unicom để đưa eSIM vào Trung Quốc. Ảnh: Apple.

Theo trang tin ITHome, mẫu iPhone Air sẽ được bán tại quốc gia tỷ dân với giá khởi điểm 7.999 nhân dân tệ và chỉ hỗ trợ kích hoạt qua eSIM, không còn khe cắm SIM vật lý. Đây cũng là lần đầu tiên tại thị trường Trung Quốc một mẫu iPhone được thiết kế chỉ dùng eSIM.

Trên trang web bán hàng chính thức tại Trung Quốc, hãng cho biết để sử dụng iPhone Air, người dùng bắt buộc phải đăng ký gói cước từ nhà mạng có hỗ trợ eSIM. Ở Trung Quốc hiện tại chỉ có China Unicom là đơn vị duy nhất hỗ trợ.

Người dùng sẽ phải đến trực tiếp cửa hàng của China Unicom, xuất trình giấy tờ tùy thân để được xác minh và kích hoạt thiết bị. Quy trình này gắn liền với quy định yêu cầu mỗi số thuê bao phải được liên kết với căn cước công dân của Trung Quốc.

Tập đoàn Mỹ xác nhận chỉ model iPhone Air với mã A3518 mới có thể kích hoạt eSIM tại Trung Quốc đại lục. Các model mua từ thị trường khác, bao gồm cả những máy iPhone Air có hỗ trợ eSIM được bán ngoài lãnh thổ, sẽ không thể cài đặt hồ sơ eSIM của nhà mạng nước này.

Trong trường hợp đi du lịch bên ngoài Trung Quốc, người dùng iPhone Air bản Trung vẫn có thể kích hoạt eSIM của các nhà mạng địa phương tại quốc gia họ đến. Tuy nhiên, để làm được điều này, thiết bị phải bật dịch vụ định vị.

Đây được xem bước ngoặt quan trọng của Apple tại thị trường tỷ dân. Trước đây, các dòng iPhone bán tại đây đều dùng khe cắm SIM vật lý, bao gồm cả iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max vừa ra mắt. Các thiết bị này vẫn hỗ trợ nano-SIM thay vì eSIM.

Trong khi đó, tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác, tập đoàn đã từng bước loại bỏ khay SIM vật lý từ thế hệ iPhone 14 (năm 2022). Theo MacRumors, đến nay iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max chỉ hỗ trợ eSIM tại các thị trường như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Mexico, Ả Rập Saudi, UAE hay Qatar.

Tại châu Âu, Hàn Quốc hay Singapore, các thiết bị vẫn duy trì khe cắm nano-SIM song song với eSIM. Riêng iPhone Air mới sẽ chỉ hỗ trợ eSIM trên phạm vi toàn cầu, bao gồm cả Trung Quốc.

Apple cho biết việc loại bỏ khe SIM vật lý giúp thiết bị có thêm không gian để trang bị pin lớn hơn. Hãng cũng khẳng định eSIM an toàn hơn vì không thể bị tháo ra khỏi máy khi thiết bị bị mất hoặc đánh cắp. Người dùng cũng có thể quản lý và lưu trữ ít nhất 8 eSIM trên một chiếc iPhone, thuận tiện chuyển đổi linh hoạt giữa các nhà mạng mà không cần thay SIM vật lý.